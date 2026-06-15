صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خشنودی سیدمحمد خاتمی از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ

در پی امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا، رئیس جمهور اسبق کشورمان بیانیه ای را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۱۷
| |
4858 بازدید
|
۱۲
خشنودی سیدمحمد خاتمی از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ

در پی امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا، سیدمحمد خاتمی؛ رئیس جمهور اسبق کشورمان بیانیه ای را منتشر کرد.

متن بیانیه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی بدین شرح است:

ﺑﺴﻢ الله اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮاری توافق و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار پس از جنگی ویرانگر و ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ برای عبور از تنگناها و بحران های کشور، حل مسائل معیشتی و تأمین رفاه مردم، بازسازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ همه جانبه میهن ﻋﺰﻳﺰ، ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻠّﺖ ﺷﺮﻳﻒ از ﺣﻘﻮق اساسی و ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ظرفیت های ﺗﻤﺪﻧی، ﺗﺎرﻳﺨی، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕی، اجتماعی و اﻧﺴﺎﻧی اﻳﺮان ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن، راه درازی ﭘﻴﺶ رو اﺳﺖ، اﻣﺎ باید از ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ نامه ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ، به‌جد ﺧﺸﻨﻮد بود.

ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺎ برای استیفای ﺣﻖ، حفاظت از کیان این سرزمین، ﭘﺎﺳﺪاری از آرمان های ﺗﺎرﻳﺨﻲ و منافع ملی و ناامید ﻛﺮدن متجاوزان جنگ افروز و دﺷﻤﻨﺎن ﻋﺰّت و اﺳﺘﻘﻼل و آزادی اﻳﺮان ﺑﺰرگ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی، در جنگ اخیر و پیش از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ های ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و خسارت ها و تحریم ﻫﺎی متعددی را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ؛ تا آنجا که ﺷﻬﻴﺪان بزرگی را ﺑﻪ ﻛﺎروان ﺳﺎﻻری رﻫﺒﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﺪرﻗﻪ ﻛﺮده و داغ اﻧﺒﻮﻫی از فرزندان ﺧﻮیش را در حوادث مختلف به دل سپرده است.

اکنون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ و تاب‌آوری ملت، هوشیاری، قدرت و دست آوردهای افتخارآفرین مدافعان و رزمندگان میهن، تدبیر و تلاش بی وقفه مسئولان و دولت، تقدیر جدیدی را برای کشور رقم زد؛ همه نهادهای ذیربط، قشرها و گروهها در عین تنوع و کثرت آراء و حتی نقد و اﺧﺘﻼف نظرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳی، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋی، دﻳﻨی و قومی، بر یک نظر متفق شدند که باید سایه جنگ و تحریم و تجاوز را از این سرزمین دور کرد. به رونق اقتصاد و تأمین زندگی و رضایت همه مردم و توسعه همه جانبه ایران اندیشید و برای این مهم مذاکره و دیپلماسی را وجه دیگر میدان و مقاومت دانست. در مواجهه با همه تهدیدها و فرصت های ملی، منطقه ای و بین المللی، قدرت دفاعی و قدرت دیپلماسی دو وجه جدایی ناپذیرند.

آنچه در این ماهها و روزهای سخت بر ما گذشت، ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اوﻻً اﻳﺮان ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ، ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﺮان و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎ، ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻫﺴﺘی، اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ دﻓﺎع می ﻛﻨﺪ، ولی ﺧﻮاﺳﺘﺎر برقراری ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ به ﺨﺼﻮص ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻋﺰﻳﺰ از ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ و ﺗﻮسعه اﺳﺖ.

در پیشبرد این امر ﺑﺎﻳﺪ از رﻫﺒﺮی ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎم، رئیس جمهور و دوﻟﺖ ﻋﺰﻳﺰ، شورای عالی امنیت ملی، هیأت مذاکره کننده، ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن، نخبگان و ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧی ﻛﻪ از ﺑﻴﺮون و درون ایران ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺰت و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﻬﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺑﺘﺪاﺋی را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻛﺮد.

اینک زمان حمایت و همراهی یکپارچه مردم، اعم از حامیان و منتقدان نظام از مذاکره و مذاکره کنندگان و گام برداشتن در جهت توافق و صلح پایدار و زندگی دور از هراس و جنگ است. مسئولان کشور نیز در ﻫﻤﻪ ردهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪر اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ را ﻋﻤﻼً ﺑﺪاﻧﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي لازم را برای جلب رضایت عموم مردم و ﺑﺮﺧﻮرداری ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎن از ﻣﺰاﻳﺎی زﻧﺪﮔی، به ﺨﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

اکنون نه پایان بحران، بلکه آغاز راهی دشوار و طولانی برای عبور از آن و گشودن افق زندگی دور از جنگ برای مردم است. حفظ وحدت ملی و تقویت حس تعلق میهنی همه ایرانیان، گذر از فضاهای چندقطبی، کدورت ها و تقابل ها و سوء تفاهم های سیاسی و اجتماعی و بهره گیری از فرصت های بین المللی و ظرفیت های جهانی و منطقه ای، لازمه تدبیر این ایام و اقدام برای تأمین امنیت ملی و توسعه و آبادانی ایران است.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ همواره خواستار ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و توسعه اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ و اصلاح ناروایی ها و کاستی ها و نیز ﺻﻠﺢ و ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن بوده و هست، در این موقعیت خطیر آرزوﻣﻨﺪ آﻳﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز و دﻳﺮوز ﺑﺮای ﻛﺸﻮر هستم؛ آینده ای که با حضور و مشارکت همه ایرانیان، ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘ و ﮕﻮ‌، توانمندی جامعه مدنی، احترام متقابل در عرصه بین المللی، رفع تبعیض و ﺗﺄﻣﻴﻦ عدالت و ﺣﻘﻮق اساسی ﻫﻤﻪ شهروندان ایرانی از زﻧﺎن، ﻣﺮدان و جوانان گرفته تا اﻗﻮام و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳی و ﻣﺬﻫﺒی ﻣﺨﺘﻠف، تحقق می یابد. از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ همبستگی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻠﺖ، هوشیاری و توانایی ملی در اغتنام فرصت ها و حفظ دستاوردهای تاریخی و ﻋﻈﻤﺖ و اقتدار اﻳﺮان را ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم.

ﺳﻴّﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺧﺎﺗﻤی

٢٥ ﺧﺮدادﻣﺎه ١٤٠٥

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدمحمد خاتمی یادداشت تفاهم جنگ ایران و آمریکا مذاکره کننده
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاوروف: تحولات پیرامون ایران دلگرم‌کننده است
واکنش ظریف به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
اگر 60 سال هم مذاکره کنند، ایران از غنی‌سازی دست نمی‌کشد
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
به اندازه تعصب ترامپ روی هلیکوپتر آمریکایی، روی خون رهبر شهیدمان غیرت داشته باشیم!
استقبال گرم بیروت از توافق ایران و آمریکا
بعید است آمریکا از حمله اسراییل به ضاحیه اطلاع داشته باشد/ برخی مخالفان مذاکره با آمریکا «فاقد منطق» هستند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۱۲
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
85
18
پاسخ
تا الان کجا بودی سید .... فکر کردم نیستی ... چه عجب حرفی زدی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
عوضش شما تخریبچی های آبرو خیلی فعال بودین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
موشک ها فعال بودن و کسانی که در راه ایران جان دادن..
و باعث ماندگاری ایران شدند
نه فردای گفتمان ها و سفیدشویان آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
41
16
پاسخ
خشنود شدی بلاخره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
31
81
پاسخ
سید محمد خاتمی را عشق است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
27
91
پاسخ
درود بر سید محمد خاتمی
مبتکر گفت و گوی تمدن ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
فردای گفت و گوی تمدن ها را دیدیم که موشک موثر بود نه گفت و گو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
66
23
پاسخ
یکی دیگه جنگیده اینا اومدن غنایم جمع کنند.
چی شد دوران موشک که تمام شده بود دلاور.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
15
پاسخ
غم گنده ای رو چهرشه ،انگار کشتیاش غرق شده
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
18
30
پاسخ
این ادم همیشه خوبه
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
33
پاسخ
زنده بادایران وایرانی ..زنده وسرافرازبادآقای عراقچی وقالیباف وهئیت مذاکره کنند🙏🙏🙏
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
24
13
پاسخ
ماشااله بالاخره تو هم راضی شد گفتگوی تمدنها همرا ه محور شرارت یادت هست
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mp3
tabnak.ir/005mp3