یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم ایران و آمریکا خبر داد و گفت: با تصریح نقش ایران و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز، حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه راهبردی تثبیت شده و آمریکا برای نخستین بار اصل دریافت عوارض و هزینه‌های خدمات دریایی از سوی ایران را پذیرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با اشاره به تغییرات نهایی اعمال‌شده در متن تفاهم نهایی، گفت: «در لحظات آخر مذاکرات، متن تفاهم‌نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت ایران-عمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح تاکید کرده است.»

وی افزود: «در نسخه قبلی، اصطلاحاتی قرار داده شده بود که این اعمال حاکمیت و ترتیبات ایرانی را تضمین کند. اما حالا نوشته شده که "آینده اداره خدمات دریانوردی در تنگه هرمز" توسط ایران و عمان "تعیین" می‌شود.»

این منبع آگاه ادامه داد: «تصریح استفاده از اصطلاح "خدمات دریایی" یعنی تثبیت دریافت هزینه برای ایران توسط آمریکا خواهد بود.»

وی با اشاره به بخش دیگری از متن تفاهم اظهار کرد: «این اصل در جای دیگری از متن هم تکرار شده؛ به این شکل که ایران "فقط" برای ۶۰ روز عبور بدون هزینه کشتی‌ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفا ۶۰ روز تخفیف را از ایران گرفته است.»

این منبع آگاه همچنین تصریح کرد: «اما پس از این ۶۰ روز، جمهوری اسلامی ایران بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه از عواید مالی حاصل از تردد کشتی‌های تجاری در این تنگه برای توسعه اقتصادی کشور، بهره‌مند شود.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در این زمینه یک اصل اساسی همراهی طرف دیگر تنگه هرمز یعنی کشور عمان بود که مذاکرات لازم به منظور همراه کردن طرف عمانی انجام شده است.»