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سخنگوی آبفای تهران مطرح کرد:

آمار جدید از وضعیت منابع تأمین آب تهران/ کیفیت آب شهروندان خط قرمز است

با آغاز استفاده از کولرهای آبی، روزانه حدود ۵۰۰ میلیون لیتر به مصرف آب تهران افزوده می‌شود و کاهش تنها یک ساعت از زمان استفاده از کولرها می‌تواند اثر قابل توجهی در مدیریت مصرف داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۹۱
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سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

نشست خبری سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و مدیرعامل آبفای منطقه ۴ تهران با محوریت وضعیت منابع آبی پایتخت، مدیریت مصرف و اقدامات انجام‌شده برای کاهش هدررفت شبکه در تاریخ ۲۵ خردادماه در ساختمان این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بخش انرژی تابناک، بهنام بخشی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: اگر آغاز هفته مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهیم، یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در انتقال این موضوع، پیشگامی در عمل و مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به آمارهای استخراج‌شده پس از سال‌ها پیگیری افزود: سال گذشته سرانه مصرف آب در تهران ۲۵ لیتر کاهش یافت و در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز روند مصرف همچنان کاهشی بوده است. با وجود این اقدامات، تهران هنوز ۶۵ لیتر با الگوی مصرف فاصله دارد و سرانه مصرف فعلی حدود ۱۹۵ لیتر در روز است، در حالیکه هدف‌گذاری انجام‌شده ۱۳۰ لیتر است. در صورت تحقق این میزان صرفه‌جویی، امکان ذخیره‌سازی آبی معادل ظرفیت حدود دو سد امیرکبیر در طول یک سال فراهم خواهد شد.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به وضعیت منابع تأمین آب پایتخت گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان با ظرفیت حدود ۵ هزار لیتر بر ثانیه اجرایی شده و در حال حاضر حدود یک‌هشتم نیاز آبی تهران را تأمین می‌کند. وی افزود: این طرح در کنار کاهش مصرف شهروندان که نسبت به سال گذشته حدود ۵ هزار لیتر بر ثانیه کاهش داشته، نقش مهمی در پایداری تأمین آب ایفا کرده است.

بخشی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در استان تهران اظهار کرد: میزان بارش ثبت‌شده ۱۷۴ میلی‌متر بوده، در حالی که نیاز آبی استان ۲۸۰ میلی‌متر است و همچنان با کسری بارش مواجه هستیم. وی در عین حال تأکید کرد: مردم نگران تأمین آب در تابستان سال جاری نباشند و امسال نوبت‌بندی آب نخواهیم داشت، اما مدیریت مصرف نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش مصرف در فصل گرما افزود: با آغاز استفاده از کولرهای آبی، روزانه حدود ۵۰۰ میلیون لیتر به مصرف آب تهران افزوده می‌شود و کاهش تنها یک ساعت از زمان استفاده از کولرها می‌تواند اثر قابل توجهی در مدیریت مصرف داشته باشد.

سخنگوی آبفای استان تهران همچنین گفت: کاهش ۱۰۰ ثانیه‌ای زمان استحمام می‌تواند حدود ۲۵ لیتر صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و اگر هر شهروند این میزان صرفه‌جویی را رعایت کند، آثار قابل توجهی در پایداری منابع آبی ایجاد خواهد شد.

به گفته وی، کیفیت آب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب است و تمامی آزمایشگاه‌های مرجع، سلامت آب شرب تهران را تأیید می‌کنند.

بخشی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای مشترکان خوش‌مصرف افزود: هر میزان صرفه‌جویی، به همان میزان پاداش به همراه دارد؛ به‌گونه‌ای که در صورت کاهش ۳۰ درصدی مصرف با استفاده از ادوات کاهنده، ۳۰ درصد تخفیف در قبوض اعمال خواهد شد. هدف‌گذاری امسال نصب ادوات کاهنده مصرف در یک میلیون واحد مسکونی است، در حالی که این طرح سال گذشته در ۲۰۰ هزار واحد اجرا شد. همچنین نصب ۳ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی گفت: ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه‌های تهران برای بازچرخانی پساب سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و برنامه‌ریزی شده این ظرفیت به بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. در تصفیه‌خانه‌ها ۱۹ مگاوات برق از محل بیوگاز تولید می‌شود و استفاده از انرژی خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد.

بخشی با تأکید بر اینکه هدررفت واقعی آب در تهران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از آب بدون درآمد نیز مربوط به مصارف خدماتی مانند آتش‌نشانی و اماکن عمومی است که تا سقف الگوی مصرف مشمول هزینه نمی‌شوند.

در ادامه این نشست، مدیرعامل آبفای منطقه ۴ تهران با اشاره به شرایط خاص این منطقه اظهار کرد: محدوده مرکزی تهران از پرترددترین و پرتراکم‌ترین نقاط شهر است و به دلیل وجود تأسیسات متعدد زیرزمینی از جمله برق، گاز، مخابرات، فیبر نوری و شبکه آب و فاضلاب، اجرای عملیات عمرانی با دشواری‌های جدی همراه است. در برخی معابر با ضخامت آسفالت حدود ۶۰ سانتی‌متر مواجه هستیم و به دلیل محدودیت‌های ترافیکی، عملیات اجرایی معمولاً در بازه زمانی ۱۱ شب تا ۴ صبح انجام می‌شود.

حقیقی ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۶ کیلومتر بازسازی شبکه در این منطقه انجام شد که بخش قابل توجهی از نشتی‌ها و فرسودگی‌ها را برطرف کرد. همچنین حدود ۵ هزار اقدام و تجهیز در راستای مدیریت مصرف و کاهش هدررفت اجرا شده است.

وی با اشاره به عملکرد این منطقه گفت: منطقه ۴ تهران در سال گذشته کمترین سرانه مصرف آب را در میان مناطق پایتخت داشته و متوسط مصرف هر خانوار در این منطقه ماهانه ۱۴.۵ مترمکعب بوده است.

در پایان این نشست تأکید شد که با توجه به فاصله ۶۵ لیتری سرانه مصرف تا الگوی ۱۳۰ لیتری، تحقق این هدف می‌تواند منجر به صرفه‌جویی حدود ۳۵۵ میلیون مترمکعب آب در تهران شود و از شهروندان خواسته شد با استفاده از تجهیزات کاهنده و رعایت الگوی مصرف در مدیریت منابع آبی همکاری کنند.

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مدیریت مصرف آبفا الگوی مصرف صرفه جویی آب خشکسالی سدها منابع آبی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب زیر ساخت ها بهنام بخشی آبفای منطقه 4
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
عبدالله
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
3
پاسخ
باید سریعا شبکه لوله کشی دوگانه آب اجرا شود و قسمتهای فرسوده شبکه لوله کشی آب تهران ترمیم بشود و همزمان هر هفته دعا و نماز باران به صورت مجدانه انجام شود . همگان موظفند صرفه جویی در مصرف آب و برق کنند و زیاده روی در مصرف آب و برق موجب ضمان می‌شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کجا کجا چنین شتابان !!!!!!!!
طی 30 سال گذشته هزینه نکردن!!!!!!!!!
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