صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟

توافق ایران و آمریکا آنگونه که تهران نیز اعلام کرده محصول صرف دیپلماسی نیست و نتایچ جنگ اخیر در آن آشکار است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۸۴
| |
42666 بازدید
|
۸۲

ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ایران و آمریکا بعد از ماه‌ها مذاکره فشرده با میانجیگری پاکستان و در انتها با میانجیگری قطر توانستند به تفاهم نامه اولیه‌ای دست یابند که مسیری برای مذاکرات جهت توافقی جامع را می‌گشاید.

این توافق خروجی دو جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه-مارس ۲۰۲۶ را در خود ملحوظ دارد. به عبارت دیگر دیپلماسی زمانی جدی شد که جنگ در عمل نتوانست خواسته آمریکا را محقق سازد.

پیش از تجاوز نظامی آمریکا به خاک ایران و ترور مقامات سیاسی و نظامی و به شهادت رساندن رهبر انقلاب، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدافی را برای شروع تجاوز نظامی ترسیم کرد.

این اهداف عبارت بودند از «تغییر رژیم»، محدود کردن برنامه موشکی ایران، برچیدن برنامه هسته‌ای ایران و قطع حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای (نیرو‌های نیابتی به بیان غرب) َ.

عدم تحقق «تغییر رژیم» البته خیلی زود و با گذشت دو هفته از جنگ روشن شد و جایی که ترامپ صراحتا به گلایه از گروهک‌های کرد ایرانی ساکن اقلیم کردستان عراق پرداخت و اعلام کرد از ایده حمله آنها حمایت نمی‌کند.

در خصوص برچیدن برنامه هسته‌ای ایران دو موضوع برای دولت آمریکا و شخص ترامپ اهمیت بسزایی داشت؛ یکی «غنی سازی صفر» و دیگر تصاحب یا منهدم کردن ذخائر اورانیوم غنی شده یا به تعبیر ترامپ «غبار هسته‌ای».

ترامپ پس از جنگ تحمیلی اول (ژوئن ۲۰۲۵) مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است. گزارش‌های بعدی دولت آمریکا نشان می‌داد چنین موضوعی رخ نداده است. بر این اساس مذاکره در دستور کار واشنگتن قرار گرفت تا آنچه را در عملیات نظامی نتوانسته به دست آورد با مذاکره حاصل کند.

ایستادگی ایران در مذاکرات قبل از جنگ ۴۰ روزه، واشنگتن را به سوی جنگی دیگر کشاند تا تکلیف ایران را یکسره کند.

آنگونه که پیش بینی می‌شد که در نتیجه تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، شورش خیابانی رخ دهد و نظام ساقط شود که گویا طرح «دیوید بارنیا» رئیس وقت موساد بود، چنین موضوعی با دفاع موزاییکی و شبکه رهبری ایران و چابکی این شبکه محقق نشد.

طرح خروج اورانیوم از ایران نیز علیرغم لفاظی‌های مکرر ترامپ در خلال جنگ و شکست پروژه آن با عملیات ابتدایی در شهررضا با شکست مواجه شد. هر چند در خلال جنگ ترامپ به این شکست اذعان نداشت ولی بعد از جنگ و چند روز پیش در خصوص این موضوع اعلام کرد نمی‌خواسته مانند «ریگان» باشد.

به گفته او این عملیات مستلزم حضور یک تا دو هفته‌ای نظامیان آمریکایی در خاک ایران بود. اعتراف به شکست طرح خروج ذخائر اورانیوم از ایران نیز دومین هدف شروع جنگ از دید آمریکا بود که با اذعان ترامپ به شکست پرونده حل نظامی این موضوع بسته شد.

موضوع اعلامی دیگر محدود کردن برنامه موشکی ایران بود. موشک‌ها نشان دادند چه جایگاهی در دکترین نظامی ایران در خلال جنگ ۴۰ روزه داشته‌اند. یادداشت تفاهم اعلام شده نشان می‌دهد بر خلاف ادعا‌های ترامپ، در این یادداشت تفاهم هیچ اشاره به موضوع موشکی ایران نشده است؛ لذا این موضوع هم نشان از شکست سومین هدف اعلامی ترامپ برای تجاوز به ایران است.

همچنین در زمینه هسته‌ای آنچه ترامپ به دنبال آن بود «غنی سازی صفر» بود که اساس تجاوز نظامی اول در ژوئن ۲۰۲۵ بیشتر بر این اساس صورت گرفت. حال ترامپ متعاقب امضای تفاهم نامه اعلام کرده که تحت هر توافق نهایی، استفاده ایران از غنی‌سازی اورانیوم به سطوح پایین محدود خواهد شد، که ارتش هرگز نمی‌تواند از آن استفاده کند.

شاید تنها چیزی که ترامپ می‌خواهد روی آن به عنوان پیروزی مانور دهد اینکه از این اورانیوم با غنای پایین، ارتش ایران استفاده نخواهد کرد. یعنی استفاده نظامی از آن نخواهد داشت.

اگرچه ترامپ تنفر دارد که تفاهم او با برجام مقایسه شود ولی به نظر نمی‌رسد توافق جدید چیزی فراتر از برجام باشد. اساس برجام حق غنی سازی اورانیوم توسط ایران و نظارت بر برنامه هسته‌ای آن در مقابل رفع تحریم بود.

حال همین معادله در تفاهم جدید با آمریکا نیز برقرار است. ایران توانسته حق غنی سازی را حفظ کند و برای مدتی که مورد مذاکره قرار خواهد گرفت صرفاً آنرا تعلیق خواهد کرد.

شاید مهمترین بخش این توافق که خروجی مستقیم جنگ بوده حفظ حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. ترامپ بعد از تفاهم اعلام کرد تنگه هرمز بدون عوارض باز می‌شود. با این وجود ایران اعلام کرده که عوارضی دریافت نخواهد کرد ولی برای خدمات ارائه شده پول دریافت خواهد کرد که شکل حقوقی و مستند به کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ و کنوانسیون 1958 ژنو نیز هست.

صرف نظر از موضوع دریافت عوارض، کنترل بر تنگه هرمز و تجربه انسداد این تنگه در جنگ اخیر شکل دهنده به اذهان کشور‌های منطقه و کشور‌های برون منطقه‌ای و توان ایران در این زمینه خواهد بود.

این موضوع نه صرفا به عنوان اهرمی برای تهدید و بازدارندگی بلکه می‌تواند اهرمی برای تعیین مناسبات دوجانبه و منطقه‌ای برای ایران عمل کند.

هدف اعلامی دیگر ترامپ برای تجاوز به ایران تغییر سیاست منطقه‌ای ایران و قطع حمایت از «نیرو‌های نیابتی» از سوی ایران اعلام شده بود.

این موضوع نه تنها در تفاهم نامه با آمریکا نیامده است بلکه تاکید این تفاهم بر توقف جنگ در تمام جبهه‌ها نشان دهنده پذیرش نفوذ منطقه‌ای ایران و پذیرش اصل «وحدت جبهه‌ها و میادین» است که ایران بر آن تاکید دارد.

به صورت کلی تفاهم ایجاد شده میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستاورد ناشی از جنگ و شکست سیاست‌های اعلامی برای شروع این تجاوز بر روح توافق طنین انداز است.

این تفاهم نشانی از پیروزی آمریکا در تحقق اهداف اعلامی خود ندارد و با انتشار جزئیات در روز‌های آینده بی شک فشار‌ها بر ترامپ بیشتر خواهد شد. همین موضوع اگرچه نشان شکست ترامپ خواهد بود ولی می‌تواند حصول توافق جامع را نیز به خطر بیندازد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازنشر معنادار پیامی از رهبر انقلاب پس از اعلام توافق
کاریکاتوری با موضوع حمایت ایران از لبنان
جزئیات جدید از تفاهم آمریکا درباره تنگه‌هرمز
این شهر ایران، گرم‌ترین شهر جهان شد
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ «اقدام در برابر اقدام» منطق حاکم بر اجرا
نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا تاکنون به کجا رسیده است؟
متن کامل پیش‌نویس نهایی تفاهم ایران و آمریکا؛ آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و باز شدن تنگه هرمز
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران
توافق ایران و آمریکا به تصویب شورای امنیت خواهد رسید/ در مورد تنگه هرمز تفاهم شده است
جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ تفاهم یک صفحه‌ای با ۱۴ بند/ مذاکرات جامع ۳۰ روزه آغاز می‌شود
ایران و آمریکا خواهان توافقی هستند که پیروز جلوه کنند/ ایران حفظ تنگه هرمز را در مذاکرات دنبال خواهد کرد
پاسخ ایران به آخرین تغییرات ترامپ بر تفاهم نامه در چه مرحله‌ای است؟
ایران و آمریکا به توافق رسیده‌اند اما نیاز به تأیید نهایی ترامپ دارد
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا؛ طرح قبلی تعدیل شده است؟
 «کابوسی برای اسرائیل»: باز‌های جمهوری‌خواه به توافق ترامپ با ایران حمله می‌کنند
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۳۹
انتشار یافته: ۸۲
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
43
195
پاسخ
خون هایی که به ناحق ریخته شده چی میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Spain |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
و صدها میلیارد دلار و سالها فرصت از دست رفته و.....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کمتر از یک ماهه دیگه بهمون حمله میکنن
بشینید و ببینید
اینبارم عراقچی میاد میگه مذاکرات باعث جنگ نبود بلکه مقاومت باعث جنگ بود و این دور باطل ادامه داره تا لیبی شدن مگر اینکه بالاخره ملت مزدوران امریکارو زیر پا له کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آن خون ها شد همین دستاوردها ، خون ویتنامی ها بعد از شکست دادن آمریکایی ها چی شد ؟ صدها هزار شهید جنگ با عراق خونشان چی شد ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بچه شیعه دوباره پیروز شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بیشتر کشور باید نگران تضمین این توافق باشد چه تضمینی به ایران داده می شود که طرف قوی تر به عهد خودش باقی بماند ......... مثل برجام نشود که آمریکا خودش خارج شد و هیچ خسارتی هم پرداخت نکرد
همه تعهدها بر عهده ما بود ..... به نظر می رسد جواب کنترل مجدد تنگه هرمز باشد ( اهرم کلیدی تازه کشف شده )
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مراجعه کن به پاسخ آقای بقایی
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
113
پاسخ
طبق توافق اخیر رفع تحریمها از کی آغاز میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تحريمها دست ترامپ نيست كه رفع نمايد يا خير .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
عرامت جنگ چه؟
شهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اگر به سوریه توجه کنید در بهترین حالت دو سال طول می کشد و حتی قدرت پول سوریه در مدت این دو سال نسبت به دلار دو برابر شد
صادق
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
هیچ توافقی خون های ریخته شده را جبران نمی کند اما اگر جلوی خونریزی بیشتر و فشار اقتصادی را بگیرد به نفع مردم و احترام به قربانیان است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خخخخ .... ! وقت گل نی ! همینکه قراره بعده اون همه خسارات و ایستادگی ما یه عوارضکی از تنگه گیرمون بیاد کلاتو بنداز بالا !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
96
56
پاسخ
بله کاملا درست است در واقع آمریکا تسلیم ما شده است!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بازنده این جنگ پهلوی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
35
207
پاسخ
مثل بسیاری از جنگ های بی فایده ، هیچ پیروزی برای هیچ طرفی اتفاق نیافتاد . فقط عده ای بیگناه کشته شدند‌ . این توافق می‌توانست بدون جنگ هم با نرمش و انعطاف هر دو طرف اتفاق بیافتد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شهید شدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اسمش رو هر چی میخواهید بزارید بزارید مهم اینه که دیگه در کنار خانواده هاشون نیستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چرا شماها متوجه نمیشید یارو رسما به هممون توهین کرده میگه باید برده ی من باشید...انعطاف؟؟
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
همونایی که مخالف تسلیم و سازش بودن شهید شدن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
واقعیت اینه که ایران انعطاف زیادی نشون داد حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه به غنی سازی در حد ۱درصد و به صورت کنسرسیومی با کشورهای منطقه رضایت داده بود اما آمریکا و اسرائیل در هر دو مرتبه شروع به جنگ کردن اگر قبول نداری صحبت‌های وزیر خارجه عمان رو گوش کن که می‌گفت آمریکا دنبال توافق نبود
ناشناس
| United States of America |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اگر دردم یکی بودی چه بودی اگر غم اندکی بودی چه بودی به بالینم طبیبی یا حبیبی از این هردو یکی بودیمچه بودی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
جناب علی، غیر از آنها کلی آدم غیر نظامی که نه جنگ می‌خواستند نه سیاست می‌دانستند، هم شهید شدند
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
116
45
پاسخ
کسی تسلیم کسی نشد توافق یعنی امتیاز دادن و گرفتن اورانیوم با غنای بالا رو دادیم از اول هم غنی سازی به خاطر بدعهدی اونا بود قرار نبود این مقدار اورانیوم رو داشته باشیم. مهم‌ترین امتیازی که گرفتیم این بود بعد از نیم قرن دنیا جایگاه ما رو دید و دیگه به جای تغییر رژیم و باید بنشینند مذاکرات و قراردادهای برد برد با ما امضا کنند این مهم‌ترین اتفاق بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این همه شهید و خرابی و .....چه؟ مهم نیست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حرفاتو یادت باشه وقتی بمب اتمی زدن بهمون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چقدر زود لحن خودتان را عوض کردید!؟ تا حالا میگفتید خواسته هایمان را به آمریکا دیکته خواهیم کرد ولی حالا حرف از قرارداد برد - برد میزنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جناب ناشناس رسیدن به استقلال هزینه دارد؟خرابی‌ها به خواست خدا ساخته می‌شود و شهدا هم در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و خانواده‌شان هم مورد احترام ملت ایران هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
و اینکه ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق رفتند

و افزایش ساعتی قیمت‌ها و تورم ۸۰ درصدی

و نابود شدن صدها هزار زندگی جوانانی که به
جدایی کشیده شدند
و فرزندانی که بدنیا نیامدند و یا با طلاق نابود شدند
و آینده شان تباه شد ، را چه کسی پاسخگو میباشد !!!؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
104
پاسخ
چیزی که ما می دهیم نقد است ولی آنها ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بعد عمل اونا به قولشون بهشون می‌دیم نه مفت
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
10
114
پاسخ
تنگه هرمز دوباره برگشت به عصر رد شدن مجانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تنگه هرمز رو هر زمان اراده کنیم دوباره میبندیم .زمان لازم نداره
محمد‌فقیه‌نوری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اراده کردید که اخرش توافق کنید همون بهتر هیوقت اراده نکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
از چند هفته پیش هم مجانی شده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
در تفاهم‌نامه ۶۰ روز تخفیف داده شده (عبور و مرور لز تنگه هرمز مجانی!) بعد از ۶۰ روز باید تفتکشها و کشتی‌های تجاری ، هزینه پرداخت کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
14
99
پاسخ
اورانیوم میگیرن خیالشون راحت میشه بعدش میگن شما بسلامت خوش اومدین
پاسخ ها
ناشناس
| Spain |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خیر بستگی بما دارد که چقدر از موقعیت جدید استفاده کنیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بله خیالشون راحت میشه ولی بعدش نمیگن بسلامت....میگن یا هرچی ما میگیم یا اتمی میزنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بذار اورانیوم رو ببرن تا راحت بشیم. هرچی بدبختی میکشیم ، از
دست همین اورانیوم لعنتی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خیالشون که راحت بشه اورانیوم درصد بالا نداریم بعدش دیگه راحت حمله میکنند
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
79
پاسخ
جمعه با نشر متن امضا شده توافق نامه مشخص می گردد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
روز جمعه باید از چهره حسین شریعتمداری عکس سه بُعدی گرفت
صادق
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
همه‌مون هوای ایران رو داریم فرقمون تو راهه نه تو هدف یا به تعبیری دیگر درد یکی است درمان فرق دارد محال است کسی دلسوز ایران نباشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
17
39
پاسخ
تابناک خواهشا دیگه خبر از مذاکره و توافق نزار خبر جدید فرهنگی اجتماعی و ورزشی فقط کار کن
پاسخ ها
اشرف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
الهی شکر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
!دوست نداری نخون
صادق
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خبر سیاسی هم بخشی از واقعیت زندگی ماست.رسانه قرار است آگاه کند نه سلیقه‌ای عمل کند.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005moW
tabnak.ir/005moW