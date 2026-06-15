صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
لک علی آبادی در گفت‌و‌گو با تابناک:

تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند

نماینده دورود در مجلس با اشاره به دستاورد‌های تفاهم اخیر ایران و آمریکا، تأکید کرد که این توافق حاصل اقتدار میدانی نیرو‌های مسلح و هوشمندی دیپلمات‌های ایرانی است و نباید اجازه داد برخی جریان‌های تندرو با مواضع اختلاف‌افکنانه، وحدت ملی شکل‌گرفته پس از جنگ را تضعیف کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۷
| |
40708 بازدید
|
۶۶

تفاهم اخیر حاصل پیروزی در میدان و هوشمندی در دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند

تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا پس از ماه‌ها تنش و درگیری، واکنش‌های مختلفی را در فضای سیاسی کشور به دنبال داشته است. روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک معتقد است دستاوردهای این تفاهم را باید در امتداد موفقیت‌های میدانی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر ارزیابی کرد و در عین حال نسبت به اظهارات برخی جریان‌های تندرو که به گفته او در مسیر انسجام ملی حرکت نمی‌کنند، هشدار می‌دهد.

در همین زمینه، روح‌الله لک‌علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار کرد: بعد از جنگ سنگینی که بر کشور تحمیل شد و شهدای بزرگی را تقدیم کردیم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، هوشمندی و شجاعت در میدان حاضر شدند و توانستند معادلات منطقه را تغییر دهند. آمریکایی‌ها در ابتدای مسیر با تصور یک ایران شکست‌خورده وارد میدان شده بودند و حتی در برخی پیشنهادهای اولیه خود مطالباتی فراتر از خطوط قرمز جمهوری اسلامی مطرح می‌کردند، اما اقتدار نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران باعث شد در نهایت رویکرد آنها تغییر کند.

عملکرد تیم دیپلماسی کشور ارزشمند و قابل دفاع است

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد، اما طبیعی است که دستاوردهای به دست آمده در میدان باید در حوزه سیاسی و دیپلماتیک نیز به نتیجه برسد. به همین دلیل تلاش تیم دیپلماسی کشور برای تبدیل این دستاوردها به منافع ملموس برای مردم، اقدامی ارزشمند و قابل دفاع است.

آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و حمل‌ونقل دریایی و فراهم شدن زمینه افزایش صادرات نفت از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهم است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی مفاد تفاهم اخیر گفت: آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و حمل‌ونقل دریایی و فراهم شدن زمینه افزایش صادرات نفت از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهم است. نکته مهم این است که برخلاف برخی توافقات گذشته، ایران تعهد هزینه‌زایی را نپذیرفته و قرار است ابتدا اقدامات طرف مقابل اجرایی و راستی‌آزمایی شود.

ادامه غنی سازی یکی دیگر از نکات مثبت تفاهمنامه ایران و آمریکاست

لک‌علی‌آبادی تصریح کرد: یکی دیگر از نکات مثبت این تفاهم آن است که برخلاف خواسته‌های اولیه آمریکا، هیچ بحثی درباره محدودسازی توان موشکی کشور در آن مطرح نیست و حتی مقامات آمریکایی نیز امروز از ادامه غنی‌سازی در چارچوب‌های مشخص سخن می‌گویند. این موضوع نشان می‌دهد اقتدار میدانی جمهوری اسلامی ایران توانسته بر روند مذاکرات اثرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با انتقاد از برخی مواضع تندروانه در فضای سیاسی کشور گفت: متأسفانه شاهد هستیم افرادی که خود را انقلابی‌تر از دیگران معرفی می‌کنند، با ادبیاتی سخن می‌گویند که عملاً در مسیر ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی قرار دارد. اینکه فردی اعلام کند حتی اگر رهبری نیز از یک تصمیم حمایت کنند، او همچنان مخالف خواهد بود، اساساً قابل قبول نیست.

تفاهم اخیر حاصل پیروزی در میدان و هوشمندی در دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند

نباید برخی رفتارهای غیرمسئولانه انسجام ملی را خدشه دار کند

نماینده مردم دورود در مجلس خاطرنشان کرد: خط قرمز ما فرمایشات مقام معظم رهبری، منافع ملی و حفظ وحدت کشور است. مهم‌ترین دستاورد جنگ اخیر، شکل‌گیری همدلی و انسجام ملی بود و نباید اجازه داد برخی رفتارها و اظهارنظرهای غیرمسئولانه این سرمایه ارزشمند را خدشه‌دار کند.

لک‌علی‌آبادی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرده‌اند، امروز همه جریان‌های سیاسی باید در گفتار و رفتار خود به تقویت وحدت ملی کمک کنند و از هر اقدامی که موجب دو قطبی‌سازی جامعه شود، پرهیز کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تفاهمنامه ایران و آمریکا مذاکرات خبر فوری تابناک جنگ رمضان خبر فوری تابناک
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران در تفاهم با آمریکا چه امتیازات اقتصادی نقدی دریافت می‌کند؟
در تنگه هرمز هزینه خدمات ناوبری و بیمه دریافت می‌شود
فرانسه: برنامه موشکی ایران باید در توافق باشد
انگلیس: توافق آمریکا و ایران، بسیار مهم است
تفاهم ایران و آمریکا در پیچ آخر / جزئیات تازه از روند اجرای توافق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۲
در انتظار بررسی: ۵۳
انتشار یافته: ۶۶
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
98
91
پاسخ
فعلا که هنوز 24 ساعت نشد و توافق نقض شد و به جنوب لبنان حملات شدیدی شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
هر چه که لایقش باشیم به همون هم میرسیم.....گریزی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
160
64
پاسخ
تندروها حق دارن
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
با همین کلمات تندرو و کند رو بیش از یکسال است تورم خانمان سوز را ول کرده اند مسئولان و به چیزهای بی اهمیت ؟؟؟می پردازند گرامی مستمر و روزبروز از هز تهاجمی بدتر است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تندرو عزیز! مهار تورم در آرامش و رفع فشارها و تحریم‌ها و مدیریت داخلی امکان‌پذیر است! رها کردن همه عوامل زایش تورم و گرانی و چسبیدن به یک عامل ، مشکلی را حل نمی‌کند
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تند روها تنها وظیفه دارند جلو خائنین به وطن را بگیرند حتی شده اگر صدها شبانه روز در خیابانها باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
19
134
پاسخ
تمام کشور یکدل و یک صدا درجهت منافع ملی
پاسخ ها
مردم ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تمام کشور را از کجا متوجه شدید؟ رای گیری کردید؟ حداقل توضیح بدید چه جوری نظر تمام کشور را بدست آوردید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
14
102
پاسخ
قدرت نداشته باشید هیچ کس با شما حرف هم نمی زند جه برسد که بخواهد مذاکره کند و توافق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قربون دهنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
22
72
پاسخ
تهمت زنی ها شروع شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
23
59
پاسخ
در زمان برجام خطر غرب گرایی وجود داشت و عده ای تصمیم به تخریب آن گرفتند تا کشور در خطر نیفتد اما اکنون با جنایاتی که آمریکا مرتکب شده حتی با وجود این توافق ، خطر آمریکا گرایی خیلی تهدید کننده نیست پس بهتر است همه از توافق صیانت کنیم
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
37
182
پاسخ
تندرو در این مملکت جایی ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
فقط تو و امثال تو جا دارن!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
احمد آقا نگفته تو تندرو هستی که فوری جبهه گرفتی؟
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
استاندارد سرعت چیه جناب سروان؟
مظلوم وطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مؤافقم باهات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
65
73
پاسخ
خیال باطل که امیدوار باشیم توافق پابرجا بمونه ، خیالشون از اورانیوم راحت بشه اونوقت خواهیم دید چه خواهد شد
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ماشاالله عقل کل هم که هستی.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
67
پاسخ
چرا آمریکا توی توافق حرفی از حقوق بشر نزد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
!!!خوبه یادش انداختی! در ادامه حرف می‌زده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آمریکا زرنگتر از این حرفهاست و لذا پس از حل مسئله هسته ای، به سراغ حقوق بشر هم خواهد آمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
33
54
پاسخ
من هم ضد شب هست در ميدان هستم ولي قرار نيست كه ميدان بر خلاف ديپلماسي حرف بزنن كه ، همه با هم متحد هستيم و تصميم ديپلماسي به نفع كشور و ملت هست والسلام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اگر واقعا اهل میدان بودی، این حرف را نمیزدی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005moP
tabnak.ir/005moP