لک علی آبادی در گفتوگو با تابناک:
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندروها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند
نماینده دورود در مجلس با اشاره به دستاوردهای تفاهم اخیر ایران و آمریکا، تأکید کرد که این توافق حاصل اقتدار میدانی نیروهای مسلح و هوشمندی دیپلماتهای ایرانی است و نباید اجازه داد برخی جریانهای تندرو با مواضع اختلافافکنانه، وحدت ملی شکلگرفته پس از جنگ را تضعیف کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۷| |
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گزارش خطا
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انتشار یافته: ۶۶
فعلا که هنوز 24 ساعت نشد و توافق نقض شد و به جنوب لبنان حملات شدیدی شد
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ناشناس| |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تندروها حق دارن
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علی| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
امیر| |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تمام کشور یکدل و یک صدا درجهت منافع ملی
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مردم ایران| |
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قدرت نداشته باشید هیچ کس با شما حرف هم نمی زند جه برسد که بخواهد مذاکره کند و توافق
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ناشناس| |
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
در زمان برجام خطر غرب گرایی وجود داشت و عده ای تصمیم به تخریب آن گرفتند تا کشور در خطر نیفتد اما اکنون با جنایاتی که آمریکا مرتکب شده حتی با وجود این توافق ، خطر آمریکا گرایی خیلی تهدید کننده نیست پس بهتر است همه از توافق صیانت کنیم
تندرو در این مملکت جایی ندارند
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ناشناس| |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
رضا| |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مظلوم وطن| |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خیال باطل که امیدوار باشیم توافق پابرجا بمونه ، خیالشون از اورانیوم راحت بشه اونوقت خواهیم دید چه خواهد شد
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بازنشسته| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چرا آمریکا توی توافق حرفی از حقوق بشر نزد
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ناشناس| |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...