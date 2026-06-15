تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا پس از ماه‌ها تنش و درگیری، واکنش‌های مختلفی را در فضای سیاسی کشور به دنبال داشته است. روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک معتقد است دستاوردهای این تفاهم را باید در امتداد موفقیت‌های میدانی جمهوری اسلامی در جنگ اخیر ارزیابی کرد و در عین حال نسبت به اظهارات برخی جریان‌های تندرو که به گفته او در مسیر انسجام ملی حرکت نمی‌کنند، هشدار می‌دهد.

در همین زمینه، روح‌الله لک‌علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار کرد: بعد از جنگ سنگینی که بر کشور تحمیل شد و شهدای بزرگی را تقدیم کردیم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، هوشمندی و شجاعت در میدان حاضر شدند و توانستند معادلات منطقه را تغییر دهند. آمریکایی‌ها در ابتدای مسیر با تصور یک ایران شکست‌خورده وارد میدان شده بودند و حتی در برخی پیشنهادهای اولیه خود مطالباتی فراتر از خطوط قرمز جمهوری اسلامی مطرح می‌کردند، اما اقتدار نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران باعث شد در نهایت رویکرد آنها تغییر کند.

عملکرد تیم دیپلماسی کشور ارزشمند و قابل دفاع است

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد، اما طبیعی است که دستاوردهای به دست آمده در میدان باید در حوزه سیاسی و دیپلماتیک نیز به نتیجه برسد. به همین دلیل تلاش تیم دیپلماسی کشور برای تبدیل این دستاوردها به منافع ملموس برای مردم، اقدامی ارزشمند و قابل دفاع است.

آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و حمل‌ونقل دریایی و فراهم شدن زمینه افزایش صادرات نفت از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهم است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی مفاد تفاهم اخیر گفت: آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و حمل‌ونقل دریایی و فراهم شدن زمینه افزایش صادرات نفت از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهم است. نکته مهم این است که برخلاف برخی توافقات گذشته، ایران تعهد هزینه‌زایی را نپذیرفته و قرار است ابتدا اقدامات طرف مقابل اجرایی و راستی‌آزمایی شود.

ادامه غنی سازی یکی دیگر از نکات مثبت تفاهمنامه ایران و آمریکاست

لک‌علی‌آبادی تصریح کرد: یکی دیگر از نکات مثبت این تفاهم آن است که برخلاف خواسته‌های اولیه آمریکا، هیچ بحثی درباره محدودسازی توان موشکی کشور در آن مطرح نیست و حتی مقامات آمریکایی نیز امروز از ادامه غنی‌سازی در چارچوب‌های مشخص سخن می‌گویند. این موضوع نشان می‌دهد اقتدار میدانی جمهوری اسلامی ایران توانسته بر روند مذاکرات اثرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با انتقاد از برخی مواضع تندروانه در فضای سیاسی کشور گفت: متأسفانه شاهد هستیم افرادی که خود را انقلابی‌تر از دیگران معرفی می‌کنند، با ادبیاتی سخن می‌گویند که عملاً در مسیر ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی قرار دارد. اینکه فردی اعلام کند حتی اگر رهبری نیز از یک تصمیم حمایت کنند، او همچنان مخالف خواهد بود، اساساً قابل قبول نیست.

نباید برخی رفتارهای غیرمسئولانه انسجام ملی را خدشه دار کند

نماینده مردم دورود در مجلس خاطرنشان کرد: خط قرمز ما فرمایشات مقام معظم رهبری، منافع ملی و حفظ وحدت کشور است. مهم‌ترین دستاورد جنگ اخیر، شکل‌گیری همدلی و انسجام ملی بود و نباید اجازه داد برخی رفتارها و اظهارنظرهای غیرمسئولانه این سرمایه ارزشمند را خدشه‌دار کند.

لک‌علی‌آبادی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرده‌اند، امروز همه جریان‌های سیاسی باید در گفتار و رفتار خود به تقویت وحدت ملی کمک کنند و از هر اقدامی که موجب دو قطبی‌سازی جامعه شود، پرهیز کنند.