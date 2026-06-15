اعتراف تلآویو به تسلیم ترامپ و شکست اسرائیل!
بعد از اعلام نهایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، محافل سیاسی و امنیتی در تلآویو این توافق را یک شوک استراتژیک برای اسرائیل دانستند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامهها، وبسایتها و شبکههای تلویزیونی برجسته رژیم صهیونیستی، ابعاد این توافق را تحلیل کردند و شکاف عمیق میان توهمات اسرائیل و واقعیتهای سیاسی و میدانی تحمیلشده به این رژیم را آشکار ساختند.
واشنگتن تسلیم تهران شد/ منافع حیاتی اسرائیل در معرض تهدید است
در این زمینه باراک راوید، خبرنگار و کارشناس نظامی صهیونیست در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون این رژیم، جزئیات پشتصحنه تماسی تلفنی را که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توافق با ایران را به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر تحمیل کرد، مورد بحث قرار داد.
این خبرنگار صهیونیست بهنقل از یک مقام عالیرتبه آمریکایی گفت: «رئیس جمهور ترامپ به نتانیاهو گفت؛ "این توافق است و توافقی عالی است و زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است"».
وی افزود: این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است با مستندسازی بیشتر نشانههای ناتوانی اسرائیل افزود: «بیبی در این تماس چیز زیادی نگفت؛ شاید او میدانست که توافقی حاصل خواهد شد و او قدرتی برای متوقف کردن آن ندارد».
در همین حال یارون آبراهام، دیگر خبرنگار برجسته صهیونیست هم بهنوبه خود، با نقلقول از مقامات عالیرتبه اسرائیلی که هشدارهای جدی مبنی بر اینکه این توافق «منافع امنیتی حیاتی اسرائیل را تهدید میکند» صادر کرده بودند، یک بمب سیاسی منفجر و تأکید کرد که واشنگتن کاملاً تسلیم خواستههای ایران شده است.
این خبرنگار صهیونیست تأکید کرد: آمریکا شروط اصلی ایرانیها را در این توافق پذیرفت و تهدید نظامی علیه ایران اساساً از بین رفته است، در اینجا بزرگترین ترس میان اطرافیان نتانیاهو این است که ترامپ همان کاری را با ما انجام دهد که اوباما انجام داد.
در همین راستا، یوناتان لیس، خبرنگار سیاسی صهیونیست در روزنامه عبری هاآرتص گفت که رده سیاسی در تلآویو در حالت انکار و ناتوانی مطلق دیپلماتیک است، زیرا اسرائیل از یک شریک استراتژیک به تماشاگری تبدیل شده است که بدون توانایی تأثیرگذاری بر منافع خود، شاهد از بین رفتن آنهاست.
ایران آزادی عمل اسرائیل را گرفت
از سوی دیگر، تسوی بارئیل، کارشناس صهیونیست در امور منطقه نیز اعلام کرد که تهران با تأکید بر اینکه هرگونه آتشبس باید در همه جبههها بهویژه لبنان باشد، آزادی عمل اسرائیل را در میدان محدود کرد، به این ترتیب مشخص شد که گزینه نظامی و تهدید علیه ایران بیاعتبار است و این کشور در تحمیل شرایط سخت موفق بوده است.
وی تصریح کرد: بهخلاف درخواست اولیه آمریکا، انتظار میرود که برنامه هستهای ایران تا زمان بازگشایی تنگه هرمز، لغو تحریم کشتیرانی ایران توسط آمریکا و آزادسازی بخشی از میلیاردها دلار داراییهای مسدودشده، مورد بحث قرار نگیرد، اما در مورد برنامه موشکهای بالستیک، این موضوع در هیچ مرحلهای مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
بن کاسپیت، تحلیلگر استراتژیک رژیم صهیونیستی هم بهنوبه خود در روزنامه عبری معاریو، در تحلیلی تند، خشم خود را از کابینه نتانیاهو ابراز کرد و این توافق را سند تسلیم شرمآور اسرائیل مقابل ترامپ توصیف کرد.
توهم پیروزی کامل اسرائیل نابود شد
وی صراحتاً نتانیاهو را مورد هجمه قرار داده گفت: نخستوزیر اسرائیل به گروگان شخصی در دستان ترامپ تبدیل شده است و منتظر عفو اوست و امنیت داخلی اسرائیل را بهعنوان قربانی در قربانگاه منافع شخصی خود ارائه میدهد، همزمان با آن توهمات پیروزی کامل هم در حال نابود شدن است.
بازدارندگی اسرائیل متحمل یک شکست تاریخی شد
یاکوف ناگل، مشاور سابق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم حمله شدیدی به تیم اطراف ترامپ (معاونش جی.دی. ونس، مشاورش استیو ویتکاف و دامادش جارد کوشنر) کرد و گفت که آنها ترامپ را وارد مسیری فاجعهبار کردند که به ایران اجازه میدهد همچنان قابلیتهای هستهای خود را توسعه دهد. این توافق بسیار بدتر از توافق دولت اوباما با ایران در سال 2015 است.
آوی اشکنازی، تحلیلگر نظامی معروف صهیونیست نیز در روزنامه عبری معاریو اعلام کرد که ارتش اسرائیل، که طی دو سال در جبهههای مختلف تحت فشار بوده است، از توافقی که به تهران و متحدانش یک خط نجات و بهبود مالی ناگهانی میدهد، شگفتزده شده و معتقد است که این یک شکست تاریخی به بازدارندگی اسرائیل تحمیل میکند.
ایران و متحدانش در منطقه قویتر میشوند
بن درور یمینی، دیگر تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی هم بهنوبه خود به شکست ماشین نظامی این رژیم اذعان و تأکید کرد: حماس بعد از یک جنگ 2ساله شکست نخورد، ایران نیز بعد از 40 روز بمباران شکست نخورد و در نتیجه همه شاخههای محور ایرانی در منطقه تقویت میشوند و توافق با ایران فرصت خلعسلاح حزبالله و حماس را از بین میبرد.
اما انتقادات صهیونیستها به این توافق تنها به تحلیل سیاسی محدود نشد، بلکه به برچیدن هسته اصلی دکترین امنیت داخلی رژیم اشغالگر نیز رسید، در این زمینه دکتر مایکل میلشتاین، محقق ارشد مرکز دایان در دانشگاه تلآویو، امروز، دوشنبه، در روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که سرخوشی اولیه اسرائیل در طول جنگ علیه ایران پایان یافته است و واشنگتن خطوط قرمز دقیقی برای مهار تحرکات نظامی اسرائیل ترسیم کرده است.
مفاهیم امنیت داخلی اسرائیل از 7 اکتبر پوچ بوده است
وی افزود: احتمال پایان درگیریها در منطقه ایجاب میکند که اسرائیل متوجه شود آنچه از 7 اکتبر 2023 بهعنوان مفهوم امنیت داخلی اسرائیل با محوریت اشغال بیشتر زمینهای عربی و ادامه استفاده از زور در هر زمان و مکان ترسیم کرده بود، چیزی جز توهم و شعارهای توخالی نیست.
مطبوعات عبری متفقالقولند که توافق ایران و آمریکا بیانگر شکست قاطع تبلیغات اسرائیل در مورد پیروزی کامل است و امروز اسرائیل به یک طرف منزوی تبدیل شده است که ترتیبات بینالمللی از جاهای دیگر به آن دیکته میشود و هرگز نمیتواند مانند یک «طرف» عادی و مستقل رفتار کند.
این رسانهها تأکید کردند که همچنین دیپلماسی هوشمندانه ایران توانایی خود را در مهار ماشین نظامی اسرائیل و مانورهای میدانی آن ثابت کرده است و واشنگتن مجبور شد با در نظر گرفتن منافع خود، اسرائیل را میان فروپاشی بازدارندگی و انفجار بحرانهای سیاسی داخلی رها کند.