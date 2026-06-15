تاکید سخنگوی دولت بر ضرورت حفظ انسجام ملی

سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌و‌گو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.

به گزارش تابناک؛ متن پیام فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت، به این شرح است:

«آنچه ایران را از روزهای دشوار عبور داد و پیروز کرد، وحدت مردم بود.

امروز نیز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.

ایران با همه صداها و سلیقه‌ها، خانه مشترک همه ماست.»