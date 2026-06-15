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تاکید سخنگوی دولت بر ضرورت حفظ انسجام ملی

سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز حفظ انسجام ملی، گفت‌و‌گو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۳
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تاکید سخنگوی دولت بر ضرورت حفظ انسجام ملی

به گزارش تابناک؛ متن پیام فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت، به این شرح است:

«آنچه ایران را از روزهای دشوار عبور داد و پیروز کرد، وحدت مردم بود.

امروز نیز حفظ انسجام ملی، گفت‌وگو و همدلی، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.

ایران با همه صداها و سلیقه‌ها، خانه مشترک همه ماست.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
2
پاسخ
صرفه جویی و ناترازی را یادش رفته بگه
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