تاکید سخنگوی دولت بر ضرورت حفظ انسجام ملی
سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز حفظ انسجام ملی، گفتوگو و همدلی، مهمترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.
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به گزارش تابناک؛ متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:
«آنچه ایران را از روزهای دشوار عبور داد و پیروز کرد، وحدت مردم بود.
امروز نیز حفظ انسجام ملی، گفتوگو و همدلی، مهمترین پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور است.
ایران با همه صداها و سلیقهها، خانه مشترک همه ماست.»
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