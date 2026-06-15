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معاون رئیس‌جمهور: توافق، منافع ایران را تامین می‌کند

قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا در توافق بین ایران و آمریکا در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز صحبت شده است تصریح کرد: این دیپلماسی که با تدبیر ریاست ‌جمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و تأییدات مقام معظم رهبری شکل گرفته است، به نظر من همه منافع ملی ایران را با قدرت تأمین خواهد کرد. این موفقیت مدیون دو موضوع است؛ نخست انسجام و تاب‌آوری مردم و دوم دفاع و قدرت نظامی رزمندگان ایران.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۶۸
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1837 بازدید

معاون رئیس‌جمهور: توافق، منافع ایران را تامین می‌کند

 

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: این دیپلماسی که با تدبیر ریاست‌جمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و تأییدات مقام معظم رهبری شکل گرفته است، به نظر من همه منافع ملی ایران را با قدرت تأمین خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در واکنش به خبر توافق ایران و آمریکا بیان کرد: فرماندهان اقتصادی در جنگ، دولت را تنها نگذاشتند. این موضوع را واقعاً قبول داریم. ما هم فرماندهان اقتصادی و سرداران تولید را تنها نمی‌گذاریم و به همین خاطر در کنار آن‌ها حضور داریم. پس از اتفاقات اخیر نیز همچنان در کنار این عزیزان هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت در کنار سرداران تولید ایستاده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان را سرداران تولید و سازندگی کشور می‌دانیم، از آن‌ها حمایت می‌کنیم و با قدرت، ان‌شاءالله پس از این پیروزی بزرگ نظامی و سیاسی، در عرصه اقتصاد نیز به پیروزی‌های بزرگی دست خواهیم یافت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا در توافق بین ایران و آمریکا در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران نیز صحبت شده است تصریح کرد: این دیپلماسی که با تدبیر ریاست ‌جمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و تأییدات مقام معظم رهبری شکل گرفته است، به نظر من همه منافع ملی ایران را با قدرت تأمین خواهد کرد. این موفقیت مدیون دو موضوع است؛ نخست انسجام و تاب‌آوری مردم و دوم دفاع و قدرت نظامی رزمندگان ایران.

وی در پاسخ به پرسشی با اشاره به موضع مخالف رژیم صهیونیستی در خصوص توافق ایران و آمریکا و آخرین تلاش‌های این رژیم برای برهم زدن توافق در شب گذشته افزود: نتیجه تهدید ایران و حمله و هجوم گسترده این شد که مجبور شدند تسلیم شوند.

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