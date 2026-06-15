سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران بهروزرسانی شد
با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و به منظور ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، سامانه "فرارفاه" (مبتنی بر سیستمعاملهای Android، PWA و iOS) بانک رفاه کارگران بهروزرسانی شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۶۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، نسخه جدید این برنامه نگارش 1.5.9 IOS 1.19.0 ،Android و 1.1.2 PWA با قابلیت اعلام نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی و کسب امتیاز در سامانه فرالیگ منتشر شد.
این سامانه در حال حاضر از طریق فروشگاههای اینترنتی رایج و همچنین پورتال اطلاعرسانی بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.ir در دسترس مشتریان این بانک قرار دارد.
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