مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان به 60 میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه گانی در جریان بازدید از پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند طی سخنانی در جمع مدیران این شرکت با اعلام این خبر افزود: موجب خرسندی است اعلام کنم که بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی مبلغ این تسهیلات در سال جاری از 50 به 60 میلیون تومان افزایش یافت.



وی افزود: برای این منظور بالغ بر 20 همت اعتبار برای پرداخت 340 هزار فقره تسهیلات از سوی بانک رفاه پیش بینی شده است.



دکتر للـه گانی تصریح کرد: این تسهیلات با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 24 ماه به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شود.



مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به صورت کاملا غیرحضوری به متقاضیان پرداخت می‌شود.