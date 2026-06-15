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ماجرای نامه محرمانه امام درباره قطعنامه ۵۹۸

هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۵ نامه ای محرمانه از امام خمینی درباره قطعنامه ۵۹۸ را علنی کرد که متن آن را در ذیل می خوانید.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۶۲
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ماجرای نامه محرمانه امام درباره قطعنامه ۵۹۸

گفتم جلسه‌ای تشکیل گردد تا آتش بس را به مردم تفهیم نمایند. مواظب باشید، ممکن است افراد داغ و تند با شعار‌های انقلابی شما را از آنچه صلاح اسلام است دور کنند.

صریحا می‌گویم باید تمام همت تان در توجیه این کار باشد. قدمی انحرافی حرام است و موجب عکس العمل می‌شود؛ شما می‌دانید که مسئولین رده بالای نظام با چشمی خونبار و قلبی مالامال از عشق به اسلام و میهن اسلامی مان چنین تصمیمی را گرفته‌اند.

خدا را درنظر بگیرید وهر چه اتفاق می‌افتد از دوست بدانید.
والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین. 

شنبه ۲۵/تیر ۶۷
روح الله الموسوی الخمینی

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قطعنامه 598 هاشمی رفسنجانی نامه محرمانه نامه امام آتش بس
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