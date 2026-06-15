ماجرای نامه محرمانه امام درباره قطعنامه ۵۹۸

گفتم جلسه‌ای تشکیل گردد تا آتش بس را به مردم تفهیم نمایند. مواظب باشید، ممکن است افراد داغ و تند با شعار‌های انقلابی شما را از آنچه صلاح اسلام است دور کنند.

صریحا می‌گویم باید تمام همت تان در توجیه این کار باشد. قدمی انحرافی حرام است و موجب عکس العمل می‌شود؛ شما می‌دانید که مسئولین رده بالای نظام با چشمی خونبار و قلبی مالامال از عشق به اسلام و میهن اسلامی مان چنین تصمیمی را گرفته‌اند.

خدا را درنظر بگیرید وهر چه اتفاق می‌افتد از دوست بدانید.

والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین.

شنبه ۲۵/تیر ۶۷

روح الله الموسوی الخمینی