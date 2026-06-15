آمریکا برای تضمین توافق کمک به اسرائیل را قطع کند

مقام مستعفی دولت آمریکا با استقبال از حصول یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن گفت، ایالات متحده برای تضمین حفظ توافق با ایران باید کمک به اسرائیل را قطع کند.

جو کنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که به دلیل مخالفت با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از سمت خود استعفا داد با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از حصول یک تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ استقبال و آن را فرصتی برای رفع تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او حصول این توافق را اقدامی هوشمندانه از سوی دونالد ترامپ، سوی رئیس جمهور آمریکا دانست و خاطر نشان کرد که اگر واشنگتن کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به «اسرائیل» را قطع کند، شانس حفظ این توافق افزایش می‌یابد، زیرا چنین حمایتی قبلاً پیشرفت دیپلماتیک را تضعیف کرده است.

کنت در ادامه با تاکید بر اینکه «اسرائیل از هر فرصتی برای تضعیف توافق استفاده کرده است» هشدار داد که تلاش‌های مشابه می‌تواند ادامه یابد، مگر اینکه سیاست ایالات متحده تغییر کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که ایالات متحده باید بی‌سروصدا نیروهای خود را از پایگاه‌های خلیج فارس در محدوده نیروهای ایرانی خارج کند و گفت که این امر خطر تشدید تنش را کاهش می‌دهد.

او خطاب به دولت ترامپ تصریح کرد: باید هر عاملی را که می‌تواند ما را مجبور به بازگشت به جنگ طبق شرایط اسرائیل یا ایران کند، از بین ببرید. تمام شرایطی را که می‌توانیم به نفع خود کنترل کنیم، تعیین کنید.

