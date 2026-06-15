تاکید معاون دفتر رئیس جمهور بر وحدت

به گزارش تابناک؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بین‌المللی به‌دست‌آمده است به برکت خون پاک قائد شهید، رشادت رزمندگان اسلام، حضور حماسی مردم انقلابی، سختکوشی دولتمردان و مجاهدت مردان صحنه دیپلماسی بوده است. قدر این همبستگی و وحدت را باید دانست که رمز نصر و ظفرهای پیش روست.