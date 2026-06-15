صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تاکید معاون دفتر رئیس جمهور بر وحدت

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور: قدر همبستگی و وحدت را باید دانست.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۸
| |
894 بازدید
|
۲

تاکید معاون دفتر رئیس جمهور بر وحدت

به گزارش تابناک؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بین‌المللی به‌دست‌آمده است به برکت خون پاک قائد شهید، رشادت رزمندگان اسلام، حضور حماسی مردم انقلابی، سختکوشی دولتمردان و مجاهدت  مردان صحنه دیپلماسی بوده است. قدر این همبستگی و وحدت را باید دانست که رمز نصر و ظفرهای پیش روست.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدمهدی طباطبایی وحدت رئیس جمهور معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور پزشکیان در مراسم گرامیداشت شهید خطیب
عمران خان مردم پاکستان را به مبارزه فراخواند
ایده‌ هفته‌ای به‌ نام «وحدت» از کجا آمده است؟
هاشمی: وحدت در تکصدایی نیست
«گفت و گو» وظیفه امروز ماست/ هدف گفت و گو پرداختن به دردهای مشترک و یافتن راهکار است/ شرط گفت و گو «موضع برابر» است/ قرار نیست کسی به عقیده دیگری تن دهد/ توهین به مقدسات و محترمات پایان گفت و گوست
اطلاعیه مهم پزشکیان در راه است
حبیبی: وحدت اصولگرایان مشکل اما ممکن است
بازگشت به عصر حجر عوارض خود را دارد
نگاه‌رهبرانقلاب‌به‌وحدت‌دارای‌ماهیت‌‌فقهی‌است
مصلحت ائتلاف و بالاتر از آن مصلحت نظام و ملت، اولویت اصولگرایان است/ شایسته‌ترین‌ها فارغ از نام‌ونشان حزبی در فهرست نهایی خواهند بود
نظام جدیدی بر تنگه هرمز حاکم شد
تنها راه درهم کوبیدن دشمن وحدت است
رئیس‌جمهور: دلسوزان کشور به‌جای نقد وارد میدان شوند
سخنی از مرحوم آیت‌الله امامی‌کاشانی درباره وحدت
هاشمی: رقابت‌ها تمام شد، دوران همکاری فرا رسیده است
شما را به حضرت عباس(ع) دست از نزاع بردارید!
تاکید آیت‌الله‌ سیستانی بر تقویت همدلی عراقی‌ها
وحدت و برادری نیاز مهم امروز کشور است
وزیر اطلاعات: گلستان، نماد و سرآمد وحدت
رابطه حوزه و دانشگاه
هفته وحدت، فرصت مناسب برای گفت و گوهای منطقه ای
دشمن بدعهدی کند، بد می‌بیند
انتقاد صریح پزشکیان از صداوسیما
فرماندار بندر انزلی عزل شد
 طباطبایی: اهل مذاکره هستیم اما تن به زور نمی‌دهیم
آيا جبهه پايداري اين بار تن به وحدت مي‌دهد؟
نقد پزشکیان به سکوت جهانی در قبال جنایات علیه مسلمانان
گفتگوی تلفنی روحانی و اردوغان
«سیدمهدی طباطبایی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور شد
رئیس جمهور: اروپا مرزها را برداشت، ما مسلمانان بین خودمان دیوار کشیدیم
پیام پزشکیان در چهل ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن
روحانی: امنیت و وحدت مسآله‌ای اساسی است
خط اختلاف بین مسئولان کشور، بازی نخ‌نمای دشمن
پس‌لرزه‌های سخنان جنجالی رئیس جمهور!
واکنش دفتر رئیس جمهور به اظهارات جنجالی پزشکیان
لاریجانی:بیش ازهر زمان دیگر محتاج وحدتیم
دستور پزشکیان برای انتشار اسامی جان‌باختگان
رئیسی: علمای شیعه و سنی بوشهر وحدتی کم‌نظیر دارند
توکلی: از وحدت اصولگرایان ناامید نیستم
چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟
حفظ وحدت، چهارچوب و مبنای نظری دولت وفاق است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
4
پاسخ
بی صبرانه منتظر این لحظه بودیم جمعه شب متن تفاهم نامه امضاء شده منتشر می شود سپاسگزاریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
1
پاسخ
سخت کوشی در حرف لازم نیست، بی زحمت بفرماین دولتمردان کمی کار کنند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005mnw
tabnak.ir/005mnw