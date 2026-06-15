تاکید معاون دفتر رئیس جمهور بر وحدت
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور: قدر همبستگی و وحدت را باید دانست.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عزت امروز ایران و پیروزی بزرگ و درخشانی که در عرصه بینالمللی بهدستآمده است به برکت خون پاک قائد شهید، رشادت رزمندگان اسلام، حضور حماسی مردم انقلابی، سختکوشی دولتمردان و مجاهدت مردان صحنه دیپلماسی بوده است. قدر این همبستگی و وحدت را باید دانست که رمز نصر و ظفرهای پیش روست.
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«گفت و گو» وظیفه امروز ماست/ هدف گفت و گو پرداختن به دردهای مشترک و یافتن راهکار است/ شرط گفت و گو «موضع برابر» است/ قرار نیست کسی به عقیده دیگری تن دهد/ توهین به مقدسات و محترمات پایان گفت و گوست
مصلحت ائتلاف و بالاتر از آن مصلحت نظام و ملت، اولویت اصولگرایان است/ شایستهترینها فارغ از نامونشان حزبی در فهرست نهایی خواهند بود
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