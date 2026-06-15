محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافق‌نامه با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به ژنو سفر خواهند کرد

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافق‌نامه با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به ژنو سفر خواهند کرد.