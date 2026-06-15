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اعزام هیئت ایران به ژنو برای امضای توافق‌نامه

محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافق‌نامه با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به ژنو سفر خواهند کرد
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۵
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4331 بازدید
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۸
اعزام هیئت ایران به ژنو برای امضای توافق‌نامه

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافق‌نامه با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به ژنو سفر خواهند کرد.

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نیویورک تایمز محمدباقر قالیباف عباس عراقچی توافقات ایران و آمریکا امضای توافق نامه ژنو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
12
پاسخ
روبیو هم باید بیاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
51
پاسخ
دست خدا به همراهتون و به امید صلح و آشتی و امید به زندگی بهتر.
آقای رییس جمهور و آقای قالیباف و آقای دکتر عراقچی از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم با دست پر برگردید.

یاد همه جانباختگان راه میهن گرامی و جاودان و به امید سربلندی و گردن فرازی ایران و ایرانی.

پاینده ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جای تشکر هم داره دیگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
23
پاسخ
با درود بر روح پاک شهدای بزرگوار علی الخصوص رهبر شهید امت، ارزوی سلامتی برای جناب قالیباف و عراقچی، انشالا دستاوردهای خوب برای ایران عزیز داشته باشد تا شاید مردم به لحاظ آرامش و معیشت به ثبات برسند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
20
پاسخ
به یاد داشته باشیم که مردم با دولت پزشکیان همراهی کردند و از ایشان حرف شنوی داشتند.نقش پزشکیان در به نتیجه نرسیدن نقشه های دشمنان کمتر از نیروهای نظامی نبود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
15
پاسخ
کاش ترامپ میامد و آقای پزشکیان هم تشریف می بردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
پیشنهاد بدی نیست

پیشنهاد میشود روز جمعه برای امضا توافق. سران هفت کشور صنعتی و سران کشورهای عربی همسایه و چین و ترکیه باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
5
پاسخ
دست خدا به همراهتان دورد خداوند بر امام شهیدان و همه کسانیکه خون پاکشان درجهت اعتلای کشور به زمین ریخته شد درود شهدای نونهال میناب و خانواده سرفرازشان و ننگ ابدی بر دشمنان این مرزو بوم ایران همیشه سرافراز میماند ازخداوند منان برای رهبر فرزانه انقلاب سلامتی برای دولتمردان آرزوی سربلندی و برای جان برکفان سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی سربلندی و سعادت خواهانم
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