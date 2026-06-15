اعزام هیئت ایران به ژنو برای امضای توافقنامه
محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافقنامه با جی دی ونس، معاون رئیسجمهور، به ژنو سفر خواهند کرد
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافقنامه با جی دی ونس، معاون رئیسجمهور، به ژنو سفر خواهند کرد.
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دست خدا به همراهتون و به امید صلح و آشتی و امید به زندگی بهتر.
آقای رییس جمهور و آقای قالیباف و آقای دکتر عراقچی از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم با دست پر برگردید.
یاد همه جانباختگان راه میهن گرامی و جاودان و به امید سربلندی و گردن فرازی ایران و ایرانی.
پاینده ایران
آقای رییس جمهور و آقای قالیباف و آقای دکتر عراقچی از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم با دست پر برگردید.
یاد همه جانباختگان راه میهن گرامی و جاودان و به امید سربلندی و گردن فرازی ایران و ایرانی.
پاینده ایران
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
با درود بر روح پاک شهدای بزرگوار علی الخصوص رهبر شهید امت، ارزوی سلامتی برای جناب قالیباف و عراقچی، انشالا دستاوردهای خوب برای ایران عزیز داشته باشد تا شاید مردم به لحاظ آرامش و معیشت به ثبات برسند
به یاد داشته باشیم که مردم با دولت پزشکیان همراهی کردند و از ایشان حرف شنوی داشتند.نقش پزشکیان در به نتیجه نرسیدن نقشه های دشمنان کمتر از نیروهای نظامی نبود.
کاش ترامپ میامد و آقای پزشکیان هم تشریف می بردند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
پیشنهاد میشود روز جمعه برای امضا توافق. سران هفت کشور صنعتی و سران کشورهای عربی همسایه و چین و ترکیه باشند
دست خدا به همراهتان دورد خداوند بر امام شهیدان و همه کسانیکه خون پاکشان درجهت اعتلای کشور به زمین ریخته شد درود شهدای نونهال میناب و خانواده سرفرازشان و ننگ ابدی بر دشمنان این مرزو بوم ایران همیشه سرافراز میماند ازخداوند منان برای رهبر فرزانه انقلاب سلامتی برای دولتمردان آرزوی سربلندی و برای جان برکفان سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی سربلندی و سعادت خواهانم
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