صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش جکسون هینکل به توافق ایران و آمریکا

جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۳
| |
3192 بازدید
|
۱
واکنش جکسون هینکل به توافق ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.

وی افزود:  پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه از بین رفته‌اند، ایران میلیاردها دلار دریافت می‌کند، ایران اکنون عوارض هرمز دریافت خواهد کرد و اسرائیل مجبور به خروج از لبنان شد. کارت عالی بود ایران!
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
توافق ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا جکسون هینکل
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هراس شدید در کاخ سفید
هفته سرنوشت‌ساز برای توافق تهران-واشنگتن
آخرین خبر درباره تایید متن تفاهم با آمریکا
واکنش فیدان به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
تذکر نشریه آمریکایی به منتقدان مذاکرات هسته‌ای
آیا ترامپ به مراسم امضای توافق با ایران می‌رود؟
اعتراف تلخ گروسی: برجام تمام شد، ایران خیلی جلوتر است
ترامپ: پیروز شوم ۴ هفته‌ای با ایران توافق می‌کنم!
اکونومیست: سقف امتیازات ایران، کف خواسته‌های آمریکا هم نیست
مذاکره با هدایت رهبری انجام می‌شود
سند نهایی توافق بر مدار منافع ملی ایران امضا می‌شود
ویتکاف: توافق برای توقف غنی‌سازی ایران ممکن است!
نظر یک اندیشکده درباره توافق ایران و آمریکا
فعال مجازی آمریکایی به اقتدار موشکی ایران تعظیم کرد
واکنش امارات به نشانه‌های توافق ایران و آمریکا
آتش‌بس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!
ایران پیش از جنگ تا چه حد به توافق نزدیک بود؟
اکسیوس: ۴ شرط توافق با تهران اعلام شد
درخواست تازه ترامپ برای تسلیم ایران: یا بمباران یا یک تکه کاغذ! +زیرنویس
توافق هسته‌ای در نیویورک محتمل نیست
کاهش قیمت نفت درپی توافق آتش‌بس ایران وآمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
13
پاسخ
افتخار میکنم به ایرانی بودنم و شکرگذاری میکنم بابت داشتن حکومتی همچون جمهوری اسلامی ایران.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mnr
tabnak.ir/005mnr