جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.

واکنش جکسون هینکل به توافق ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.

وی افزود: پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه از بین رفته‌اند، ایران میلیاردها دلار دریافت می‌کند، ایران اکنون عوارض هرمز دریافت خواهد کرد و اسرائیل مجبور به خروج از لبنان شد. کارت عالی بود ایران!

