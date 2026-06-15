واکنش جکسون هینکل به توافق ایران و آمریکا
جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۳| |
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به گزارش تابناک؛ جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.
وی افزود: پایگاههای ایالات متحده در خاورمیانه از بین رفتهاند، ایران میلیاردها دلار دریافت میکند، ایران اکنون عوارض هرمز دریافت خواهد کرد و اسرائیل مجبور به خروج از لبنان شد. کارت عالی بود ایران!
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