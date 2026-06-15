واکنشها به توافق ایران و آمریکا
ساعتی پس از نیمه شب گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.
واکنش رسانه های صهیونیستی به توافق ایران و آمریکا
رسانه های صهیونیستی واکنش های متنوع و متناقضی نسبت به توافق امضا شده میان ایران و آمریکا از خود نشان دادند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این رابطه نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتظار داشت که حمله به بیروت به فروپاشیدن مذاکرات منجر شود، اما اتفاقی که رخ داد کاملاً برعکس بود و توافق به امضا رسید.
رونی ریمون مشاور راهبردی کابینه رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد ضمنی از توافق ایران و آمریکا گفت که اسرائیل نباید قربانی این توافق صلح شود.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی این توافق را «دستاوردی بسیار مهم» برای ایرانیها خواند و تاکید کرد که آتش بس در این توافق فوری خواهد بود، لذا اسرائیل باید بر اساس این توافق حمله به لبنان را فوراً متوقف کند.
روزنامه صهیونیستی معاریو مدعی شد که نتانیاهو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و اسرائیل خود را ملزم به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق بین ایران و آمریکا نمیبیند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز نوشت که نتانیاهو به ترامپ اعلام کرده است که ارتش اسرائیل در مواضع کنونی خود در داخل لبنان باقی خواهد ماند.
معاریو در مطلبی دیگر به نقل از نتان ایشل از افراد نزدیک به نتانیاهو نوشته است که تفاهمی که ایران و آمریکا امضا کردهاند، به هیچ وجه ارزشی ندارد و هیچ کس به استثنای دونالد ترامپ برای آن ارزش قائل نیست.
مخالفت ایران با اعطای دستاورد نمادین به ترامپ
در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، ایران با اعطای فرصت نمادین به ترامپ برای به پایان رساندن توافق با تهران در روز تولدش مخالفت کرد.
در این گزارش به نقل از مسئولان ایرانی آمده است، تولد ترامپ روز گذشته بود و تهران منتظر ماند تا ساعت از نیمه شب عبور کند و بعد توافق را به اتمام برساند چرا که تمایل نداشت این اتفاق با روز تولد ترامپ مصادف شود. اختلاف هفت و نیم ساعته میان ایران و آمریکا باعث شد تهران بتواند زمان اتمام توافق را مشخص کند. این توافق در ابتدای روز دوشنبه در ایران به اتمام رسید.
سازمان ملل
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل توافق میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز را یک گام تعیین کننده به سمت تحقق صلح در منطقه توصیف کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که طرف های این توافق از شرایط به وجود آمده برای افزایش تلاش ها در راستای دستیابی به حل دائمی درگیری های منطقه ای بهره ببرند.
گوترش همچنین خواهان استفاده از فرصت کنونی برای حمایت از ثبات و کاهش سطح تنش ها شد.
قطر: از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال میکنیم
«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر قطر گفت: ما از توافق حاصلشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم.
وی افزود: مراتب قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان، و نیز از تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی که در فراهمسازی شرایط مساعد برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز میداریم.
نخستوزیر قطر ابراز امیدواری کرد که همه طرفها در مذاکرات آتی با روحیهای مثبت و سازنده که به تحکیم این پیشرفت کمک خواهد کرد، مشارکت داشته باشند.
این مقام قطری تاکید کرد که کشورش همچنان حامی ثابتقدم این تلاشها و همه ابتکارهایی خواهد بود که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی، از طریق گفتوگو و راهکارهای مسالمتآمیز، پیگیری میشوند.
استقبال لندن از توافق واشنگتن و تهران
«کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس در واکنش به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از این تحول دیپلماتیک، آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنشها ارزیابی کرد.
نخستوزیر انگلیس با انتشار پیامی رسمی، از تلاشهای دونالد ترامپ و همچنین میانجیگری کشورهای قطر، پاکستان و سایر بازیگران منطقهای که در حصول این توافق نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد.
استارمر گفت: توافق میان واشنگتن و تهران گامی بسیار مهم در راستای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقهای و بازگشایی تنگه هرمز است.
نخستوزیر انگلیس در ادامه گفت: بریتانیا و فرانسه آمادهاند تا در چارچوبی مورد توافق، در زمینه پاکسازی مینها کمک کنند.
وی افزود: اکنون باید بر اجرای کامل یادداشت تفاهم تمرکز شود تا بازگشایی تنگه تضمین شده و این مسیر بهصورت دائمی باز بماند.
بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه،آلمان و ایتالیا درباره لغو تحریمهای ایران
سران انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا بر آمادگی خود برای لغو تحریمهای ایران در ازای گامهای ایران در موضوع هستهای تاکید کردند.
آنها طی بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما آمادهایم تا در پاسخ به گام های روشن ایران در موضوع هستهای، تحریمها را لغو کنیم.
استقبال ماکرون از توافق ایران و آمریکا
امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه از توافق بهدستآمده میان ایران و آمریکا که در پی تلاشهای دیپلماتیک چندین کشور حاصل شده است، استقبال کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این توافق، اعلام کرد که بازگشایی فوری تنگه هرمز و از سرگیری تردد دریایی بدون محدودیت، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت دارد.
ماکرون همچنین اظهار داشت که این توافق میتواند زمینهساز مذاکرات گستردهتر برای تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه باشد و فرانسه در کنار شرکای خود آماده ایفای نقش در این مسیر است.
ژاپن، ترکیه و استرالیا
نخست وزیر ژاپن نیز گفت: ما از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به خصومتها استقبال میکنیم.
وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد:ما از توافق بین آمریکا و ایران استقبال میکنیم و آن را گامی در جهت صلح پایدار در منطقه میدانیم.
نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: از توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم.استرالیا پیوسته خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، بوده است.ما خوشحالیم که توافق بین واشنگتن و تهران شامل گام هایی برای بازگشایی تنگه هرمز است.
استقبال اردوغان از توافق میان ایران و آمریکا
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از همه طرفها میخواهم تا از تحریکها، لفاظیها و اقدامهایی که میتواند روند پیش از امضای رسمی این توافق صلح را مختل کند، خودداری کنند.
آسوشیتدپرس: ایران به اهرم جدیدی در تنگه هرمز دست یافته است
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی و در واکنش به توافق ایران و آمریکا اذعان کرد که تهران پس از این جنگ به یک اهرم فشار جدید در معادلات منطقهای و بینالمللی دست یافته است.
آسوشیتدپرس نوشت که توافق برای پایان جنگ، منطقه را به شرایطی مشابه پیش از آغاز درگیریها بازمیگرداند. ایران نیز با توانایی تأثیرگذاری بر تردد کشتیها در تنگه هرمز، از یک ابزار جدید برای اعمال فشار در مذاکرات برخوردار شده است.
این گزارش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد که این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت، گاز طبیعی و محصولات مرتبط از جمله کودهای شیمیایی در جهان به شمار میرود و اختلال در آن، اقتصاد جهانی را با تکانههای جدی مواجه کرده است.
آسوشیتدپرس همچنین اذعان کرد که با وجود اهداف اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه ایران، تهران همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده، به حمایت از متحدان منطقهای خود از جمله حزبالله ادامه میدهد و ذخایری از اورانیوم با غنای بالا را برای برنامه هستهای خود در اختیار دارد.
رسانه صهیونیستی: ترامپ در قبال میادین نبرد در ایران و لبنان ناکام ماند
رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، وزرای کابینه رژیم صهیونیستی معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتوانسته میدان نبرد لبنان را از میدان نبرد ایران جدا کند.
در این گزارش آمده است، باید اعتراف کرد که میادین نبرد در لبنان و ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
خشم رسانه های صهیونیستی از توافق
شبکه «آی۲۴» رژیم صهیونیستی در گزارشی با رویکردی انتقادی نسبت به این توافق گزارش داد که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات، امتیازات فراوانی را به طرف ایرانی واگذار کرده، بیآنکه در مقابل دستاورد ملموسی کسب کند. این شبکه تاکید کرد که این رویکرد، توازن قوا را به نفع تهران تغییر داده است.
در همین راستا، «کانال ۱۴» عبری نیز در واکنشی تند و منفعلانه، سیاستهای اخیر رئیسجمهور آمریکا را «ضربه» به منافع تل آویو توصیف کرد.
این رسانه صهیونیستی با ابراز ناتوانی در تحلیل رفتارهای جدید کاخ سفید، اعتراف کرد: «آنچه ترامپ در قبال ما مرتکب شده، واقعهای چنان سهمگین و ناگوار است که توصیف و تبیین ابعاد آن دشوار است.»
این رسانه عبری در ادامه نوشت: این توافق یک دستاورد بسیار مهم برای ایرانیها است، چرا که آتشبس فوری خواهد بود، یعنی بر اساس این تفاهم، اسرائیل باید فوراً حملات را در لبنان متوقف کند.
دیگر پلتفرمهای عبری نیز نوشتند: به نظر میرسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.