معاون ترامپ امروز دوشنبه پس از حصول تفاهم بین ایران و آمریکا اعلام کرد که برای شرکت در امضای توافق با ایران به ژنو سفر خواهد کرد.

جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به یادداشت تفاهم محقق شده بین ایران و آمریکا گفت: رئیس جمهور ترامپ نیز ممکن است برای شرکت در مراسم امضا به ژنو برود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دی ونس به فاکس نیوز بدون اشاره به کارشکنی‌های آمریکا در طول مذاکرات قبلی و مداخله‌گری‌هایی این کشور در منطقه گفت: اگر ایرانی‌ها به این توافق پایبند بمانند، خاورمیانه را برای ۵۰ سال آینده اساساً متحول خواهد کرد.

معاون ترامپ همچنین ادعا کرد: این توافق به معنای باز شدن فوری تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی است که ما به طور همزمان «بر ایران تحمیل کردیم».

در حالیکه ایران بارها اعلام کرده سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی این کشور جایی ندارد، ونس در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: این توافق تصریح می‌کند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به دنبال توسعه، دستیابی یا تلاش برای خرید آن نخواهد بود.

دی‌ونس در ادامه گفت‌وگو با فاکس نیوز مدعی شد: مادامی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، مزایای واقعی دریافت خواهد کرد.

این اظهارات پس از آن است که قبلا گفته شده بود امضای یادداشت تفاهم به صورت الکترونیک خواهد بود که ظاهرا به مراسمی حضوری تبدیل شده است.

پس از اعلام پاکستان مبنی بر دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، دونالد ترامپ گفت: لغو فوری محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را اعلام می‌کنم.

ونس همچنین گفت توافق با ایران، به لطف رهبری رئیس جمهور و تلاش‌های تیمش، لحظه‌ای مهم برای ایالات متحده است.

او با ادعای اینکه «ما منطقه را به موتور رفاه تبدیل کرده‌ایم و خطرات هرج و مرج و جنگ‌هایی را که نسل گذشته متحمل شده‌ایم، از بین برده‌ایم»، افزود: عمیقاً نگران واکنش گسترده ایران علیه اسرائیل پس از حمله بیروت بودیم. صلح یک شبه محقق نمی‌شود، اما امشب گامی مهم و تاریخی برداشتیم. مردم منطقه به درگیری عادت کرده‌اند، اما ما صفحه جدیدی را گشوده‌ایم، هرچند برقراری صلح دشوار خواهد بود.

