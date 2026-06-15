واکنش فیدان به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم و آن را گامی به سوی صلحی پایدار در منطقه میدانیم.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بامداد امروز پاکستان و متعاقب آن دونالد ترامپ رئیس دولت ترویستی آمریکا از توافق اولیه بین آمریکا با ایران خبر دادند.
شهباز شریف در این باره مدعی شد که توافق ایران و آمریکا حاصل شده و مراسم امضای توافق جمعه برگزار میشود.
کاظم غریبآبادی معاون وزیر خارجه در گفتوگو با رسانه ملی اعلام کرد: فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای نهایی روز جمعه بین طرفین اصلی در کشور سوئیس انجام میشود.
وی افزود: دو اتفاق فوری از بامداد امروز رخ میدهد؛ اول پایان جنگ و عملیات نظامی در جبهههای مختلف ازجمله لبنان خواهد بود که در متن نخست وزیر پاکستان هم بود. اتفاق دوم هم که رئیس جمهور آمریکا به آن اذعان کرد، رفع و پایان محاصره دریایی خواهد بود.