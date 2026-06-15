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واکنش فیدان به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

وزیر خارجه ترکیه تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا را گامی به سمت صلحی پایدار در منطقه دانست.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۱
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واکنش فیدان به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم و آن را گامی به سوی صلحی پایدار در منطقه می‌دانیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بامداد امروز پاکستان و متعاقب آن دونالد ترامپ رئیس دولت ترویستی آمریکا از توافق اولیه بین آمریکا با ایران  خبر دادند. 

شهباز شریف در این باره مدعی شد که توافق ایران و آمریکا حاصل شده و مراسم امضای توافق جمعه برگزار می‌شود.

واکنش فیدان به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در گفت‌وگو با رسانه ملی اعلام کرد: فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای نهایی روز جمعه بین طرفین اصلی در کشور سوئیس انجام می‌شود.

وی افزود: دو اتفاق فوری از بامداد امروز رخ می‌دهد؛ اول پایان جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف ازجمله لبنان خواهد بود که در متن نخست وزیر پاکستان هم بود. اتفاق دوم هم که رئیس جمهور آمریکا به آن اذعان کرد، رفع و پایان محاصره دریایی خواهد بود.

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هاکان فیدان ترکیه آسیا ایران توافق ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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