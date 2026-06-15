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ضرب‌الاجل واشنگتن برای لغو محاصره در پی توافق

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: به نیروهای آمریکایی درباره زمان لغو محاصره تنگه هرمز دستور داده شده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۰
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۵
ضرب‌الاجل واشنگتن برای لغو محاصره در پی توافق

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که به نیروهای آمریکایی دستور داده شده است که در صورت امضای توافق با ایران، روز جمعه محاصره تنگه هرمز را لغو کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سی‌ان‌ان همچنین در گزارشی دیگر به نقل از یک منبع آمرکایی آورده بود ترامپ از حملات اشغالگران به ضاحیه جنوبی بیروت به شدت خشمگین شده بود و در تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی الفاظ رکیک استفاده کرده بود.

این گزارش‌ها در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه ایکس بامداد دوشنبه نوشت: ما خوشحالیم که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح بین آمریکا و ایران را اعلام می‌کنیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و تنگه هرمز بدون هیچ عوارضی باز می‌شود و من اجازه لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را می‌دهم.

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برچسب ها
سی ان ان محاصره دریایی آمریکا نیروهای آمریکایی توافق جمعه ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
3
پاسخ
ایا ناوهایشان منطقه را ترک میکند؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
2
پاسخ
باید پول بیمه و محیط زیست بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
3
پاسخ
" تنگه هرمز بدون هیچ عوارضی باز می‌شود "
دائما داره در صحبت هاش تکرار میکنه و باید مسئولین همین الآن که محتاج توافق است واضح و روشن در خبرگزاری ها دائما تکرار کنن که عوارض بر قرار است و همین نکته ای هست که دوباره آتش جنگ را راه می ادازد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
14
پاسخ
ان شاالله عواید این تفاهم و برقراری رابطه متوجه عموم ایرانیانی شود که 47 سال سختی های متنوع و گسترده ای را متحمل شده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
2
پاسخ
هر جنگی که رخ میدهد اگر طرف مورد تهاجم قوی باشد و نتونند از بین ببرند منجر به سازش و صلح میشود . زنده باد ایران
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