سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: به نیروهای آمریکایی درباره زمان لغو محاصره تنگه هرمز دستور داده شده است.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که به نیروهای آمریکایی دستور داده شده است که در صورت امضای توافق با ایران، روز جمعه محاصره تنگه هرمز را لغو کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سی‌ان‌ان همچنین در گزارشی دیگر به نقل از یک منبع آمرکایی آورده بود ترامپ از حملات اشغالگران به ضاحیه جنوبی بیروت به شدت خشمگین شده بود و در تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی الفاظ رکیک استفاده کرده بود.

این گزارش‌ها در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه ایکس بامداد دوشنبه نوشت: ما خوشحالیم که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح بین آمریکا و ایران را اعلام می‌کنیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و تنگه هرمز بدون هیچ عوارضی باز می‌شود و من اجازه لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را می‌دهم.