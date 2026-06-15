ضربالاجل واشنگتن برای لغو محاصره در پی توافق
سیانان به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که به نیروهای آمریکایی دستور داده شده است که در صورت امضای توافق با ایران، روز جمعه محاصره تنگه هرمز را لغو کنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیانان همچنین در گزارشی دیگر به نقل از یک منبع آمرکایی آورده بود ترامپ از حملات اشغالگران به ضاحیه جنوبی بیروت به شدت خشمگین شده بود و در تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی الفاظ رکیک استفاده کرده بود.
این گزارشها در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پستی در شبکه ایکس بامداد دوشنبه نوشت: ما خوشحالیم که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح بین آمریکا و ایران را اعلام میکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در تروث سوشال نوشت: توافق با ایران نهایی شده است و تنگه هرمز بدون هیچ عوارضی باز میشود و من اجازه لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را میدهم.
دائما داره در صحبت هاش تکرار میکنه و باید مسئولین همین الآن که محتاج توافق است واضح و روشن در خبرگزاری ها دائما تکرار کنن که عوارض بر قرار است و همین نکته ای هست که دوباره آتش جنگ را راه می ادازد