ترامپ: نتانیاهو باید از آمریکا سپاسگزار باشد

دونالد ترامپ پس از اعلام توافق پایان جنگ گفت: کنار آمدن با نتانیاهو بسیار دشوار است و او باید از ایالات متحده سپاسگزار باشد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با نیویورک تایمز در اظهاراتی که حکایت از ذوق زدگی او از این یادداشت تفاهم داشت، گفت:‌ این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از روسای جمهور تلاش کرده‌اند با ایران صلح کنند، اما همه آنها قبل از من شکست خوردند. پس از باز شدن تنگه هرمز و امضای توافق در روز جمعه، نفت دوباره جریان خواهد یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در حالی که ایران بارها اعلام کرده سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی و امنیتی آن جایی ندارد، ترامپ گفت: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، اسرائیل دو ساعت هم دوام نمی‌آورد.»

ترامپ همچنین اذعان کرد: حملات اسرائیل تقریباً توافق نهایی با تهران را از مسیر خود خارج کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین ادامه داد: ایالات متحده و ایران هنوز در حال مذاکره در مورد جزئیات کلیدی یک توافق نهایی هسته‌ای هستند، از جمله اینکه آیا تهران غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 15 تا 20 سال به حالت تعلیق درخواهد آورد یا خیر.

او در اظهاراتی یکجانبه ادعا کرد که تحت هر توافق نهایی، استفاده ایران از غنی‌سازی اورانیوم به سطوح پایین محدود خواهد شد، «که ارتش هرگز نمی‌تواند از آن استفاده کند».

نیویورک تایمز گزارش داد: ترامپ از پوتین و شی جین پینگ به خاطر نقششان در تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز در خاورمیانه تقدیر کرد.

