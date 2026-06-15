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اعلام برائت حسین شریعتمداری از تندروها

دیروز و دیشب رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب با انتشار چندباره یکی از تجمعات که در آن به برخی از مسئولان کشورمان اهانت شده بود، اصرار داشتند که حضور گسترده و بی‌نظیر و یکصد و چند روزه مردم پاکباخته ایران در سراسر کشورمان را رو به پایان معرفی کنند(!) و شکاف در انسجام مقدس ملت را که آرزوی برباد رفته دشمن است، [‌به خیال خود] نزدیک قلمداد کنند!
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۶
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7893 بازدید
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۲۱
اعلام برائت حسین شریعتمداری از تندروها

دیروز و دیشب رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب با انتشار چندباره یکی از تجمعات که در آن به برخی از مسئولان کشورمان اهانت شده بود، اصرار داشتند که حضور گسترده و بی‌نظیر و یکصد و چند روزه مردم پاکباخته ایران در سراسر کشورمان را رو به پایان معرفی کنند(!) و شکاف در انسجام مقدس ملت را که آرزوی برباد رفته دشمن است، [‌به خیال خود] نزدیک قلمداد کنند!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: بدیهی است که خود حضرت آقای شهیدمان نیز نقد منصفانه و خیرخواهانه را ضروری می‌دانستند چرا که اگر خطای مسئولان مورد نقد قرار نگیرد و درباره آن روشنگری نشود، خطر انحراف در پیش است ولی اهانت به مسئولان، آن‌هم در شرایط بسیار حساس کنونی قابل توجیه نیست.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام ۷ خرداد خود می‌فرمایند: «‌لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که، دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش، برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌ پیوسته ملّت، اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را، به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند، و قولاً و عملاً، مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند...

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
8
8
پاسخ
خدایا شکرت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اعلام برائت نکرد ،تازه یک نفس عمیق هم کشید که ما هنوز هستیم کنار همیم و اختلافی باهم نداریم ،اسمش هرچی میخواد باشه ،کندرو ، تندرو ، میانه رو ،کی این آقا گفته ببخشید ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چرا بگه ببخشید؟ کی گفته اهانت کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
20
پاسخ
دیگه دیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
35
پاسخ
خود شریعتمداری شروع کننده اهانت بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بازم دمش گرم برایت کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
15
پاسخ
عجیب است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
24
7
پاسخ
آفرین بر حاج حسین
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
28
پاسخ
ایشان هم فهمید، اما یه عده هنوز نفهمیدن یا منفعتشان در نفهمیدن است!!
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
26
پاسخ
کی بود کی بود من نبودم
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
32
پاسخ
ایشون خودشون آتش بیار معرکه بودند، الان از چه کسی دقیقا اعلام برائت کردند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خب متوجه شده بعضی ها موج سواری کردند اعلام برایت کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
19
پاسخ
آقای شریعتمداری باید بخاطر توافق از مسؤلان کشور ممنون باشد . به هر حال قابل پیش‌بینی است که آمریکا و بویژه اسرائیل بعضی از مفاد توافق را نقض خواهند کرد ایشان و آقای فواد ایزدی تا ماه ها و بلکه سال ها می توانند بیایند و بگویند دیدید ما هشدار داده بودیم ، و ما از اولش می دانستیم . دوباره شروع شد . . . .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مسئولان باید از اینها و جانفداهای ایران ممنون باشند ، و افرادی که در این مقاومت جان دادند...توافق مسئولان کار شق القمری نیست..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
12
5
پاسخ
اقای شریعمتداری نشان داد که همراه انقلاب و رهبری بوده و هست برائت از این گروه تندرو که چیزی جز حرف زدن در زمین دشمن کار دیگری برای مردم و انقلاب نکرده است گروهی یا اندیشکده ای باید پیگیر اعتقادات و نظرات مخرب اینها در سطح جامعه باشد لطماتی که این گروه به مردم و انقلاب زده باید موشکافی قرار بگیرد و این گروه خطرناک تندرو از مناصب دولتی و..کنار گذاشته شود صدا و سیما از این گروه تندرو گرفته شود و یا اینکه شورای سیاست گذاری مجددا توسط رهبری انتخاب شوند و بطور کل صدا وسیما در جهت منافع مردم حرکت کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نگران نباش مناصب دولتی همه دست کندروهاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کم مونده پزشکیان مشکلات مدیریتی دولتش رو گردن صدا و سیما بندازه
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چقدر سخته که در کشورمون مشکلات رو با هم حل نمیکنند به گردن هم می اندازند
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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