اعلام برائت حسین شریعتمداری از تندروها

دیروز و دیشب رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب با انتشار چندباره یکی از تجمعات که در آن به برخی از مسئولان کشورمان اهانت شده بود، اصرار داشتند که حضور گسترده و بی‌نظیر و یکصد و چند روزه مردم پاکباخته ایران در سراسر کشورمان را رو به پایان معرفی کنند(!) و شکاف در انسجام مقدس ملت را که آرزوی برباد رفته دشمن است، [‌به خیال خود] نزدیک قلمداد کنند!

دیروز و دیشب رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب با انتشار چندباره یکی از تجمعات که در آن به برخی از مسئولان کشورمان اهانت شده بود، اصرار داشتند که حضور گسترده و بی‌نظیر و یکصد و چند روزه مردم پاکباخته ایران در سراسر کشورمان را رو به پایان معرفی کنند(!) و شکاف در انسجام مقدس ملت را که آرزوی برباد رفته دشمن است، [‌به خیال خود] نزدیک قلمداد کنند!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: بدیهی است که خود حضرت آقای شهیدمان نیز نقد منصفانه و خیرخواهانه را ضروری می‌دانستند چرا که اگر خطای مسئولان مورد نقد قرار نگیرد و درباره آن روشنگری نشود، خطر انحراف در پیش است ولی اهانت به مسئولان، آن‌هم در شرایط بسیار حساس کنونی قابل توجیه نیست.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام ۷ خرداد خود می‌فرمایند: «‌لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که، دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش، برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌ پیوسته ملّت، اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را، به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند، و قولاً و عملاً، مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند...