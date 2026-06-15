بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ بیانیه رسمی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق آتش بس منتشر شد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:



جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه، و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه 24 خرداد ماه، نهایی کرد.



بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.



امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.



مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می کند.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی