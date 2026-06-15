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جزئیاتی از متن تفاهم ایران و آمریکا؛ لغو تحریم های ایران

پس از آنکه نخست وزیر پاکستان از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ در تمام جبهه‌ها خبر داد اسلام‌آباد جزئیات یادداشت تفاهم را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۱۲
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24142 بازدید
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۱۲

جزئیاتی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا؛ لغو تحریم های ایران

به گزارش تابناک؛ پس از آنکه نخست وزیر پاکستان از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ در تمام جبهه‌ها خبر داد اسلام‌آباد جزئیات یادداشت تفاهم را منتشر کرد.

در جزئیات این یادداشت تفاهم این گونه که پاکستان مدعی است بر لغو تحریم های ایران تاکید شده است.طبق گفته پاکستان، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران از ۲۸ میلیارد دلار، بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:
 
۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان
 
۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
 
۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز
 
۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران
 
۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی
 
۶- تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.
 
۷- لزوم ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش
 
۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته ای
 
۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.
 
۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.
 
۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.
 
۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد.
 
۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است
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برچسب ها
لغو تحریم ها آزادسازی دارایی‌های ایران توافق ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
13
9
پاسخ
باشه... پس آمریکا تسلیم شده .
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
25
21
پاسخ
خداروشکر بالاهره مملکت رنگ حوشی رو مبینه ومردم زندگی خوبی می کنند ودرود بررزمندگان ومردم ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
24
پاسخ
این همه زا ایران نوشته؟ هیچ آمریکا هیچ نوشته نداشته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
18
23
پاسخ
عکس پرچم کشورم را از کنار پرچم آمریکا بردارید. دلیل نداره این عکس را منتشر کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
23
8
پاسخ
چرا حرفی از غرامت جنگ نیست ؟ و از طرفی مفهوم مورد 7 هم بنظر اشتباه محاسباتی دارد ما نیاز به طرح نداریم و به اندازه کافی مهندس طراح درجه یک هم داریم باید بوضوح پرداخت 300 میلیارد دلار برای باز سازی خرابی ها عنوان می شد . یعنی چی ارئه طرح ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
8
7
پاسخ
عجب
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
7
پاسخ
در بند 6 کلمه تعلیق راه نجات و فرار برای آمریکا در مرحله بعدی مذاکرات میباشد . امیدی به توافق بعدی طرفین دعوا نیست .
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
9
17
پاسخ
همش کذب محض است
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
22
پاسخ
این چه فرقی‌ با‌ برجام داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
23
پاسخ
پس شما میگویید آمریکا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته
پاسخ ها
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نه دیگه. فقط قول میدیم که بمب اتم نمیسازیم
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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