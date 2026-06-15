جزئیاتی از متن تفاهم ایران و آمریکا؛ لغو تحریم های ایران
پس از آنکه نخست وزیر پاکستان از تفاهمنامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ در تمام جبههها خبر داد اسلامآباد جزئیات یادداشت تفاهم را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۱۲| |
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به گزارش تابناک؛ پس از آنکه نخست وزیر پاکستان از تفاهمنامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ در تمام جبههها خبر داد اسلامآباد جزئیات یادداشت تفاهم را منتشر کرد.
در جزئیات این یادداشت تفاهم این گونه که پاکستان مدعی است بر لغو تحریم های ایران تاکید شده است.طبق گفته پاکستان، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدود شده ایران از ۲۸ میلیارد دلار، بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار آزاد خواهد شد.
جزییات این پیشنویس به شرح ذیل است:
۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان
۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز
۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران
۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی
۶- تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.
۷- لزوم ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش
۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته ای
۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.
۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.
۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.
۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد.
۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است
گزارش خطا
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خداروشکر بالاهره مملکت رنگ حوشی رو مبینه ومردم زندگی خوبی می کنند ودرود بررزمندگان ومردم ایران
عکس پرچم کشورم را از کنار پرچم آمریکا بردارید. دلیل نداره این عکس را منتشر کنید.
چرا حرفی از غرامت جنگ نیست ؟ و از طرفی مفهوم مورد 7 هم بنظر اشتباه محاسباتی دارد ما نیاز به طرح نداریم و به اندازه کافی مهندس طراح درجه یک هم داریم باید بوضوح پرداخت 300 میلیارد دلار برای باز سازی خرابی ها عنوان می شد . یعنی چی ارئه طرح ؟
در بند 6 کلمه تعلیق راه نجات و فرار برای آمریکا در مرحله بعدی مذاکرات میباشد . امیدی به توافق بعدی طرفین دعوا نیست .
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...