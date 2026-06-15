توئیت جدید ترامپ درباره توافق با ایران

بدین‌وسیله به طور کامل اجازه می‌دهم که تردد از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض بازگشایی شود و هم‌زمان با این دستور، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز اعلام می‌کنم.

به گزارش تابناک،دونالد ترامپ با انتشار یک توئیت، از اعلام توافق میان ایران و آمریکا و رفع محاصره دریایی خبر داد. متن کامل توئیت ترامپ درباره تفاهم با ایران به این شرح است: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون به طور کامل نهایی شده است. به همه تبریک می‌گویم!

بدین‌وسیله به طور کامل اجازه می‌دهم که تردد از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض بازگشایی شود و هم‌زمان با این دستور، رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز اعلام می‌کنم.

کشتی‌های جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان پیدا کند!