ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهمنامه؛ جمعه در سوئیس
یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس: در لحظات آخر مذاکرات، متن تفاهمنامه تغییراتی داشت که مسئلهٔ اعمال حاکمیت ایران-عمان بر تنگهٔ هرمز را بهصورت قطعی و مصرح تاکید کرده است.
در نسخهٔ قبلی، اصطلاحاتی قرار داده شده بود که این اعمال حاکمیت و ترتیبات ایرانی را تضمین کند؛ اما حالا نوشته شده که "آیندهٔ ادارهٔ خدمات دریانوردی در تنگهٔ هرمز" توسط ایران و عمان تعیین میشود. تصریح استفاده از اصطلاح "خدمات دریایی" یعنی تثبیت دریافت هزینه برای ایران توسط آمریکا خواهد بود.
این اصل در جای دیگری از متن هم تکرار شده؛ به این شکل که ایران فقط برای ۶۰ روز عبور بدون هزینه کشتیها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفا ۶۰ روز تخفیف را از ایران گرفته است.
اما پس از این ۶۰ روز، جمهوری اسلامی ایران بنا دارد با ارائهٔ خدمات ایمنی، دریانوردی، محیطزیست و بیمه از عواید مالی حاصل از تردد کشتیهای تجاری در این تنگه برای توسعهٔ اقتصادی کشور، بهرهمند شود.
در این زمینه یک اصل اساسی همراهی طرف دیگر تنگهٔ هرمز یعنی کشور عمان بود که مذاکرات لازم بهمنظور همراهکردن طرف عمانی انجام شده است.
به گزارش تابناک؛ جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.
وی افزود: پایگاههای ایالات متحده در خاورمیانه از بین رفتهاند، ایران میلیاردها دلار دریافت میکند، ایران اکنون عوارض هرمز دریافت خواهد کرد و اسرائیل مجبور به خروج از لبنان شد. کارت عالی بود ایران!
نیویورک تایمز اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافقنامه با جی دی ونس، معاون رئیسجمهور، به ژنو سفر خواهند کرد.
در حالی که کشورهای مختلف جهان از توافق حاصل شده میان ایران و آمریکا استقبال کرده اند، رسانه های عبری زبان خشم خود را نسبت به این توافق نشان می دهند.
ساعتی پس از نیمه شب گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.
واکنش رسانه های صهیونیستی به توافق ایران و آمریکا
رسانه های صهیونیستی واکنش های متنوع و متناقضی نسبت به توافق امضا شده میان ایران و آمریکا از خود نشان دادند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این رابطه نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتظار داشت که حمله به بیروت به فروپاشیدن مذاکرات منجر شود، اما اتفاقی که رخ داد کاملاً برعکس بود و توافق به امضا رسید.
رونی ریمون مشاور راهبردی کابینه رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد ضمنی از توافق ایران و آمریکا گفت که اسرائیل نباید قربانی این توافق صلح شود.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی این توافق را «دستاوردی بسیار مهم» برای ایرانیها خواند و تاکید کرد که آتش بس در این توافق فوری خواهد بود، لذا اسرائیل باید بر اساس این توافق حمله به لبنان را فوراً متوقف کند.
روزنامه صهیونیستی معاریو مدعی شد که نتانیاهو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و اسرائیل خود را ملزم به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق بین ایران و آمریکا نمیبیند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز نوشت که نتانیاهو به ترامپ اعلام کرده است که ارتش اسرائیل در مواضع کنونی خود در داخل لبنان باقی خواهد ماند.
معاریو در مطلبی دیگر به نقل از نتان ایشل از افراد نزدیک به نتانیاهو نوشته است که تفاهمی که ایران و آمریکا امضا کردهاند، به هیچ وجه ارزشی ندارد و هیچ کس به استثنای دونالد ترامپ برای آن ارزش قائل نیست.
مخالفت ایران با اعطای دستاورد نمادین به ترامپ
در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، ایران با اعطای فرصت نمادین به ترامپ برای به پایان رساندن توافق با تهران در روز تولدش مخالفت کرد.
در این گزارش به نقل از مسئولان ایرانی آمده است، تولد ترامپ روز گذشته بود و تهران منتظر ماند تا ساعت از نیمه شب عبور کند و بعد توافق را به اتمام برساند چرا که تمایل نداشت این اتفاق با روز تولد ترامپ مصادف شود. اختلاف هفت و نیم ساعته میان ایران و آمریکا باعث شد تهران بتواند زمان اتمام توافق را مشخص کند. این توافق در ابتدای روز دوشنبه در ایران به اتمام رسید.
سازمان ملل
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل توافق میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز را یک گام تعیین کننده به سمت تحقق صلح در منطقه توصیف کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که طرف های این توافق از شرایط به وجود آمده برای افزایش تلاش ها در راستای دستیابی به حل دائمی درگیری های منطقه ای بهره ببرند.
گوترش همچنین خواهان استفاده از فرصت کنونی برای حمایت از ثبات و کاهش سطح تنش ها شد.
قطر: از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال میکنیم
«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر قطر گفت: ما از توافق حاصلشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم.
وی افزود: مراتب قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان، و نیز از تمامی طرفهای منطقهای و بینالمللی که در فراهمسازی شرایط مساعد برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز میداریم.
نخستوزیر قطر ابراز امیدواری کرد که همه طرفها در مذاکرات آتی با روحیهای مثبت و سازنده که به تحکیم این پیشرفت کمک خواهد کرد، مشارکت داشته باشند.
این مقام قطری تاکید کرد که کشورش همچنان حامی ثابتقدم این تلاشها و همه ابتکارهایی خواهد بود که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی، از طریق گفتوگو و راهکارهای مسالمتآمیز، پیگیری میشوند.
استقبال لندن از توافق واشنگتن و تهران
«کییر استارمر»، نخستوزیر انگلیس در واکنش به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از این تحول دیپلماتیک، آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنشها ارزیابی کرد.
نخستوزیر انگلیس با انتشار پیامی رسمی، از تلاشهای دونالد ترامپ و همچنین میانجیگری کشورهای قطر، پاکستان و سایر بازیگران منطقهای که در حصول این توافق نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد.
استارمر گفت: توافق میان واشنگتن و تهران گامی بسیار مهم در راستای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقهای و بازگشایی تنگه هرمز است.
نخستوزیر انگلیس در ادامه گفت: بریتانیا و فرانسه آمادهاند تا در چارچوبی مورد توافق، در زمینه پاکسازی مینها کمک کنند.
وی افزود: اکنون باید بر اجرای کامل یادداشت تفاهم تمرکز شود تا بازگشایی تنگه تضمین شده و این مسیر بهصورت دائمی باز بماند.
بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه،آلمان و ایتالیا درباره لغو تحریمهای ایران
سران انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا بر آمادگی خود برای لغو تحریمهای ایران در ازای گامهای ایران در موضوع هستهای تاکید کردند.
آنها طی بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما آمادهایم تا در پاسخ به گام های روشن ایران در موضوع هستهای، تحریمها را لغو کنیم.
استقبال ماکرون از توافق ایران و آمریکا
امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه از توافق بهدستآمده میان ایران و آمریکا که در پی تلاشهای دیپلماتیک چندین کشور حاصل شده است، استقبال کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این توافق، اعلام کرد که بازگشایی فوری تنگه هرمز و از سرگیری تردد دریایی بدون محدودیت، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت دارد.
ماکرون همچنین اظهار داشت که این توافق میتواند زمینهساز مذاکرات گستردهتر برای تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه باشد و فرانسه در کنار شرکای خود آماده ایفای نقش در این مسیر است.
ژاپن، ترکیه و استرالیا
نخست وزیر ژاپن نیز گفت: ما از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به خصومتها استقبال میکنیم.
وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد:ما از توافق بین آمریکا و ایران استقبال میکنیم و آن را گامی در جهت صلح پایدار در منطقه میدانیم.
نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: از توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم.استرالیا پیوسته خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، بوده است.ما خوشحالیم که توافق بین واشنگتن و تهران شامل گام هایی برای بازگشایی تنگه هرمز است.
استقبال اردوغان از توافق میان ایران و آمریکا
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از همه طرفها میخواهم تا از تحریکها، لفاظیها و اقدامهایی که میتواند روند پیش از امضای رسمی این توافق صلح را مختل کند، خودداری کنند.
آسوشیتدپرس: ایران به اهرم جدیدی در تنگه هرمز دست یافته است
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی و در واکنش به توافق ایران و آمریکا اذعان کرد که تهران پس از این جنگ به یک اهرم فشار جدید در معادلات منطقهای و بینالمللی دست یافته است.
آسوشیتدپرس نوشت که توافق برای پایان جنگ، منطقه را به شرایطی مشابه پیش از آغاز درگیریها بازمیگرداند. ایران نیز با توانایی تأثیرگذاری بر تردد کشتیها در تنگه هرمز، از یک ابزار جدید برای اعمال فشار در مذاکرات برخوردار شده است.
این گزارش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد که این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت، گاز طبیعی و محصولات مرتبط از جمله کودهای شیمیایی در جهان به شمار میرود و اختلال در آن، اقتصاد جهانی را با تکانههای جدی مواجه کرده است.
آسوشیتدپرس همچنین اذعان کرد که با وجود اهداف اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه ایران، تهران همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده، به حمایت از متحدان منطقهای خود از جمله حزبالله ادامه میدهد و ذخایری از اورانیوم با غنای بالا را برای برنامه هستهای خود در اختیار دارد.
رسانه صهیونیستی: ترامپ در قبال میادین نبرد در ایران و لبنان ناکام ماند
رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، وزرای کابینه رژیم صهیونیستی معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتوانسته میدان نبرد لبنان را از میدان نبرد ایران جدا کند.
در این گزارش آمده است، باید اعتراف کرد که میادین نبرد در لبنان و ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.
خشم رسانه های صهیونیستی از توافق
شبکه «آی۲۴» رژیم صهیونیستی در گزارشی با رویکردی انتقادی نسبت به این توافق گزارش داد که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات، امتیازات فراوانی را به طرف ایرانی واگذار کرده، بیآنکه در مقابل دستاورد ملموسی کسب کند. این شبکه تاکید کرد که این رویکرد، توازن قوا را به نفع تهران تغییر داده است.
در همین راستا، «کانال ۱۴» عبری نیز در واکنشی تند و منفعلانه، سیاستهای اخیر رئیسجمهور آمریکا را «ضربه» به منافع تل آویو توصیف کرد.
این رسانه صهیونیستی با ابراز ناتوانی در تحلیل رفتارهای جدید کاخ سفید، اعتراف کرد: «آنچه ترامپ در قبال ما مرتکب شده، واقعهای چنان سهمگین و ناگوار است که توصیف و تبیین ابعاد آن دشوار است.»
این رسانه عبری در ادامه نوشت: این توافق یک دستاورد بسیار مهم برای ایرانیها است، چرا که آتشبس فوری خواهد بود، یعنی بر اساس این تفاهم، اسرائیل باید فوراً حملات را در لبنان متوقف کند.
دیگر پلتفرمهای عبری نیز نوشتند: به نظر میرسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.
در حالی که توافق میان ایران و آمریکا نهایی شده و قرار است روز جمعه در سوییس امضا شود، جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا از احتمال حضور دونالد ترامپ در مراسم امضای این توافق در سوئیس خبر داد.
جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد که قصد دارد در مراسم امضای توافق احتمالی با ایران که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود، حضور داشته باشد.
وی در عین حال افزود که احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند، هرچند تصمیم نهایی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده است.
معاون رئیسجمهور آمریکا در این باره گفت: «من قطعا برنامه دارم که آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رئیسجمهور نیز در آنجا حضور داشته باشد.»
ونس همچنین تأکید کرد که کاخ سفید همچنان در حال بررسی جزئیات و هماهنگیهای لجستیکی مربوط به این سفر و سطح مشارکت مقامات آمریکایی در مراسم احتمالی امضای توافق است.
وزیر خارجه ترکیه تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا را گامی به سمت صلحی پایدار در منطقه دانست.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم و آن را گامی به سوی صلحی پایدار در منطقه میدانیم.
بامداد امروز پاکستان و متعاقب آن دونالد ترامپ رئیس دولت ترویستی آمریکا از توافق اولیه بین آمریکا با ایران خبر دادند.
شهباز شریف در این باره مدعی شد که توافق ایران و آمریکا حاصل شده و مراسم امضای توافق جمعه برگزار میشود.
کاظم غریبآبادی معاون وزیر خارجه در گفتوگو با رسانه ملی اعلام کرد: فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای نهایی روز جمعه بین طرفین اصلی در کشور سوئیس انجام میشود.
وی افزود: دو اتفاق فوری از بامداد امروز رخ میدهد؛ اول پایان جنگ و عملیات نظامی در جبهههای مختلف ازجمله لبنان خواهد بود که در متن نخست وزیر پاکستان هم بود. اتفاق دوم هم که رئیس جمهور آمریکا به آن اذعان کرد، رفع و پایان محاصره دریایی خواهد بود.
دونالد ترامپ پس از اعلام توافق پایان جنگ گفت: کنار آمدن با نتانیاهو بسیار دشوار است و او باید از ایالات متحده سپاسگزار باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتوگو با نیویورک تایمز در اظهاراتی که حکایت از ذوق زدگی او از این یادداشت تفاهم داشت، گفت: این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از روسای جمهور تلاش کردهاند با ایران صلح کنند، اما همه آنها قبل از من شکست خوردند. پس از باز شدن تنگه هرمز و امضای توافق در روز جمعه، نفت دوباره جریان خواهد یافت.
در حالی که ایران بارها اعلام کرده سلاح هستهای در دکترین نظامی و امنیتی آن جایی ندارد، ترامپ گفت: «اگر ایران سلاح هستهای داشته باشد، اسرائیل دو ساعت هم دوام نمیآورد.»
ترامپ همچنین اذعان کرد: حملات اسرائیل تقریباً توافق نهایی با تهران را از مسیر خود خارج کرد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین ادامه داد: ایالات متحده و ایران هنوز در حال مذاکره در مورد جزئیات کلیدی یک توافق نهایی هستهای هستند، از جمله اینکه آیا تهران غنیسازی اورانیوم را به مدت 15 تا 20 سال به حالت تعلیق درخواهد آورد یا خیر.
او در اظهاراتی یکجانبه ادعا کرد که تحت هر توافق نهایی، استفاده ایران از غنیسازی اورانیوم به سطوح پایین محدود خواهد شد، «که ارتش هرگز نمیتواند از آن استفاده کند».
نیویورک تایمز گزارش داد: ترامپ از پوتین و شی جین پینگ به خاطر نقششان در تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز در خاورمیانه تقدیر کرد.
نخستوزیر انگلیس با صدور بیانیهای از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پایان جنگ و تضمین ثبات منطقه دانست.
کانال ۱۴ عبری: کاری که دونالد ترامپ با ما کرد آنقدر بد است که حتی توضیحش هم سخت است.
شبکه عبری آی 24 نیوز: ترامپ به ایرانیها خیلی چیزها میدهد و در عوض هیچ چیزی دریافت نمیکند.
دیگر پلتفرمهای عبری نوشتند: به نظر میرسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.
خبرنگار رؤی کایس: چه کسی باور میکرد که یک حمله واحد در ضاحیه جنوبی بیروت، صلح جهانی را تسریع کند؟
افزایش ۱.۹۴ درصدی اونس جهانی طلا پس از خبرهای توافق ایران و آمریکا و رسیدن به عدد ۴٬۳۰۱٫۲۶ دلار
قرارگاه مرکزی حضرتخاتمالانبیا: مردم مقاوم و سربلند ایران و فرزندان دلاور و شجاع ملت در نیروهای مسلح مقتدر کشور و جبهه مقاومت با عنایت پروردگار متعال و تحت تابعیت فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی با تحمیل اراده الهی و پولادین خود به دشمنان زبون آمریکایی و صهیونیستی با قدرت ثابت کردند که راهی جز پذیرش شکست و تسلیم در برابر مردم مبعوث شده و جنود پروردگار متعال ندارند.
قیمت نفت به 87 دلار سقوط کرد
ان شاالله برکت به زندگی همه مردم بیاد
خسته نباشید
مذاکره هوشمندانه بود
خواب دیدی خیر باشه. کی قرار بود امریکا برای ما نیروگاه بسازه؟
برا گل گرفتن در استودیو عنتر نشنال در لندن می خواستم🤣🤣🤣🤣🤣
برخی سایتهای خارجی از مهلت ۶۰ روزه جدید ترامپ برای نابودی اتمی ایران خبر داده اند
ایا درست است؟؟
برا کارکنان عنتر نشنال می خواستم
برا کارکنان عنترنشنال می خواستم.
در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود.
اونها اول از طریق مذاکره و توافق مشکل بازار نفت و کشاورزی و پتروشیمی شون رو رفع کردن و بعدش هم کم کم آماده مرحله حمله بعدی به ایران میشند
محاصره پرید
درباره موشک و مقاومت هم مذاکره نمیکنن
طبیعتا بدعهدی کنم دوباره برمیگردیم سر خونه اول
با اینکه ضربات خوبی زدیم
اما خیلی خسارت دیدیم
جنگ با آمریکا فقط خسارت میاره
کشوری که دارای سلاح هسته ای است دخالت کند که ایران محدودیت اتمی بپذیرد
زمان نشان خواهد داد واقعیت ها را .
خیال یا واقعیت در بستر زمان مشخص می شوند که چه چیزی واقعی است و چه چیزی خیال .
کدخذا یاد خواهد داد درست ببینید