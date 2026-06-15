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ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نوشت: پس از گفت‌وگوهای فشرده، خرسندیم اعلام کنیم که توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۹۷
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ادعای نخست‌وزیر پاکستان: توافق ایران و آمریکا امضا شد
 
به گزارش تابناک، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: ما از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعهدشان به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای درگیری تشکر می‌کنیم. همچنین قدردانی صمیمانه خود را از برادرانمان در این تلاش میانجی‌گرانه، رهبری بزرگ دولت قطر، برای حمایتشان در دستیابی به این توافق ابراز می‌داریم. به‌ویژه از رهبری دوراندیش پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه به خاطر کمک‌های عظیمشان در این زمینه سپاسگزارم.
 
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نوشت: پس از گفت‌وگوهای فشرده، خرسندیم اعلام کنیم که توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.
 
مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه، ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد.
 
ما از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعهدشان به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای درگیری تشکر می‌کنیم. همچنین قدردانی صمیمانه خود را از برادرانمان در این تلاش میانجی‌گرانه، رهبری بزرگ دولت قطر، برای حمایتشان در دستیابی به این توافق ابراز می‌داریم. به‌ویژه از رهبری دوراندیش پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه به خاطر کمک‌های عظیمشان در این زمینه سپاسگزارم.
 
اکنون که توافق امضا شده است، میانجی‌گران مجموعه‌ای از جلسات را در این هفته تسهیل خواهند کرد. این گفت‌وگوهای پیش از اجرا، پایه‌گذار مذاکرات فنی و مراسم رسمی امضای توافق خواهد بود.
 
نخست‌وزیر پاکستان: توافق ایران و آمریکا امضا شد/ ترامپ: به همه تبریک می گویم
 
همچتین ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از توافق بین این کشور و ایران خبر داد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به وال استریت ژورنال گفت: به زودی بیانیه‌ای صادر خواهم کرد که تأیید ایالات متحده از توافق با ایران را تأیید می‌کند.
 
وی در ادامه مدعی شد که این توافق به‌صورت الکترونیکی، یا توسط او و یا توسط معاون جی دی ونس معاونش امضاء خواهد شد، وی همچنین ادعا کرد که توافق شامل موافقت ایران با عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز خواهد بود.
 
رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران هنوز تأیید نکرده است که با این توافق موافقت کرده باشد.
 
رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که نیاز فوری و مبرمی برای خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران وجود ندارد و گفت که این امر می‌تواند در آینده صورت بگیرد.
 
وی افزود: بازرسی‌های سخت‌گیرانه‌ای از ایرانی‌ها وجود خواهد داشت، اما او مشخص نکرد که این بازرسی‌ها چگونه اجرا خواهد شد.
 
ترامپ مدعی شد که ایران تحت این توافق، پول نقد دریافت نخواهد کرد، اما احتمال لغو تحریم‌ها وجود دارد.
 
وی در ادامه ادعاهایش افزود: محاصره دریایی اعمال‌شده بر ایران موفقیت‌آمیز است و تأثیر آن از حملات نظامی قوی‌تر است.
 
ترامپ گفت: نتانیاهو از این توافق حمایت می‌کند؛ چرا که برای او خوب است و مانع از آن می‌شود که ایران تحت هر شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
 
جزئیات جدید از متن تفاهم ایران و آمریکا دربارهٔ تنگهٔ هرمز
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۱۳:۱۱



یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس: در لحظات آخر مذاکرات، متن تفاهم‌نامه تغییراتی داشت که مسئلهٔ اعمال حاکمیت ایران-عمان بر تنگهٔ هرمز را به‌صورت قطعی و مصرح تاکید کرده است.

در نسخهٔ قبلی، اصطلاحاتی قرار داده شده بود که این اعمال حاکمیت و ترتیبات ایرانی را تضمین کند؛ اما حالا نوشته شده که "آیندهٔ ادارهٔ خدمات دریانوردی در تنگهٔ هرمز" توسط ایران و عمان تعیین می‌شود. تصریح استفاده از اصطلاح "خدمات دریایی" یعنی تثبیت دریافت هزینه برای ایران توسط آمریکا خواهد بود.

این اصل در جای دیگری از متن هم تکرار شده؛ به این شکل که ایران فقط برای ۶۰ روز عبور بدون هزینه کشتی‌ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفا ۶۰ روز تخفیف را از ایران گرفته است. 

اما پس از این ۶۰ روز، جمهوری اسلامی ایران بنا دارد با ارائهٔ خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط‌زیست و بیمه از عواید مالی حاصل از تردد کشتی‌های تجاری در این تنگه برای توسعهٔ اقتصادی کشور، بهره‌مند شود.

در این زمینه یک اصل اساسی همراهی طرف دیگر تنگهٔ هرمز یعنی کشور عمان بود که مذاکرات لازم به‌منظور همراه‌کردن طرف عمانی انجام شده است.

واکنش جکسون هینکل به توافق ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۴

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

به گزارش تابناک؛ جکسون هینکل، تحلیلگر آمریکایی در پستی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: جنگ اکنون تمام شده است.

وی افزود:  پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه از بین رفته‌اند، ایران میلیاردها دلار دریافت می‌کند، ایران اکنون عوارض هرمز دریافت خواهد کرد و اسرائیل مجبور به خروج از لبنان شد. کارت عالی بود ایران!

اعزام هیئت ایران به ژنو برای امضای توافق‌نامه
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۹:۴۶

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

نیویورک تایمز اعلام کرد که محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای امضای توافق‌نامه با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به ژنو سفر خواهند کرد.

واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۹:۲۹

 در حالی که کشورهای مختلف جهان از توافق حاصل شده میان ایران و آمریکا استقبال کرده اند، رسانه های عبری زبان خشم خود را نسبت به این توافق نشان می دهند. 

ساعتی پس از نیمه شب گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.


واکنش رسانه های صهیونیستی به توافق ایران و آمریکا

رسانه های صهیونیستی واکنش های متنوع و متناقضی نسبت به توافق امضا شده میان ایران و آمریکا از خود نشان دادند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این رابطه نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتظار داشت که حمله به بیروت به فروپاشیدن مذاکرات منجر شود، اما اتفاقی که رخ داد کاملاً برعکس بود و توافق به امضا رسید. 

رونی ریمون مشاور راهبردی کابینه رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد ضمنی از توافق ایران و آمریکا گفت که اسرائیل نباید قربانی این توافق صلح شود. 

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی این توافق را «دستاوردی بسیار مهم» برای ایرانی‌ها خواند و تاکید کرد که آتش بس در این توافق فوری خواهد بود، لذا اسرائیل باید بر اساس این توافق حمله به لبنان را فوراً متوقف کند. 

روزنامه صهیونیستی معاریو مدعی شد که نتانیاهو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و اسرائیل خود را ملزم به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق بین ایران و آمریکا نمی‌بیند. 

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز نوشت که نتانیاهو به ترامپ اعلام کرده است که ارتش اسرائیل در مواضع کنونی خود در داخل لبنان باقی خواهد ماند. 

معاریو در مطلبی دیگر به نقل از نتان ایشل از افراد نزدیک به نتانیاهو نوشته است که تفاهمی که ایران و آمریکا امضا کرده‌اند، به هیچ وجه ارزشی ندارد و هیچ کس به استثنای دونالد ترامپ برای آن ارزش قائل نیست. 

مخالفت ایران با اعطای دستاورد نمادین به ترامپ

در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، ایران با اعطای فرصت نمادین به ترامپ برای به پایان رساندن توافق با تهران در روز تولدش مخالفت کرد.

در این گزارش به نقل از مسئولان ایرانی آمده است، تولد ترامپ روز گذشته بود و تهران منتظر ماند تا ساعت از نیمه شب عبور کند و بعد توافق را به اتمام برساند چرا که تمایل نداشت این اتفاق با روز تولد ترامپ مصادف شود. اختلاف هفت و نیم ساعته میان ایران و آمریکا باعث شد تهران بتواند زمان اتمام توافق را مشخص کند. این توافق در ابتدای روز دوشنبه در ایران به اتمام رسید.

سازمان ملل

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل توافق میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز را یک گام تعیین کننده به سمت تحقق صلح در منطقه توصیف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که طرف های این توافق از شرایط به وجود آمده برای افزایش تلاش ها در راستای دستیابی به حل دائمی درگیری های منطقه ای بهره ببرند.

گوترش همچنین خواهان استفاده از فرصت کنونی برای حمایت از ثبات و کاهش سطح تنش ها شد.

قطر: از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم

«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر قطر گفت: ما از توافق حاصل‌شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم.

وی افزود: مراتب قدردانی خود را از برادرانمان در پاکستان، و نیز از تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در فراهم‌سازی شرایط مساعد برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز می‌داریم.

نخست‌وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها در مذاکرات آتی با روحیه‌ای مثبت و سازنده که به تحکیم این پیشرفت کمک خواهد کرد، مشارکت داشته باشند.

این مقام قطری تاکید کرد که کشورش همچنان حامی ثابت‌قدم این تلاش‌ها و همه ابتکارهایی خواهد بود که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، از طریق گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز، پیگیری می‌شوند.

استقبال لندن از توافق واشنگتن و تهران

«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از این تحول دیپلماتیک، آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها ارزیابی کرد.

نخست‌وزیر انگلیس با انتشار پیامی رسمی، از تلاش‌های دونالد ترامپ و همچنین میانجی‌گری کشورهای قطر، پاکستان و سایر بازیگران منطقه‌ای که در حصول این توافق نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

استارمر گفت: توافق میان واشنگتن و تهران گامی بسیار مهم در راستای پایان دادن به جنگ، تضمین ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز است.

نخست‌وزیر انگلیس در ادامه گفت: بریتانیا و فرانسه آماده‌اند تا در چارچوبی مورد توافق، در زمینه پاکسازی مین‌ها کمک کنند.

وی افزود: اکنون باید بر اجرای کامل یادداشت تفاهم تمرکز شود تا بازگشایی تنگه تضمین شده و این مسیر به‌صورت دائمی باز بماند.

بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه،آلمان و ایتالیا درباره لغو تحریم‌های ایران

سران انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا بر آمادگی خود برای لغو تحریم‌های ایران در ازای گام‌های ایران در موضوع هسته‌ای تاکید کردند.

آنها طی بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما آماده‌ایم تا در پاسخ به گام‌ های روشن ایران در موضوع هسته‌ای، تحریم‌ها را لغو کنیم.

استقبال ماکرون از توافق ایران و آمریکا

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه از توافق به‌دست‌آمده میان ایران و آمریکا که در پی تلاش‌های دیپلماتیک چندین کشور حاصل شده است، استقبال کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این توافق، اعلام کرد که بازگشایی فوری تنگه هرمز و از سرگیری تردد دریایی بدون محدودیت، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی اهمیت دارد.

ماکرون همچنین اظهار داشت که این توافق می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات گسترده‌تر برای تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه باشد و فرانسه در کنار شرکای خود آماده ایفای نقش در این مسیر است.

ژاپن، ترکیه و استرالیا

نخست وزیر ژاپن نیز گفت: ما از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به خصومت‌ها استقبال می‌کنیم.

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد:ما از توافق بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم و آن را گامی در جهت صلح پایدار در منطقه می‌دانیم.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: از توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم.استرالیا پیوسته خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، بوده است.ما خوشحالیم که توافق بین واشنگتن و تهران شامل گام هایی برای بازگشایی تنگه هرمز است.

استقبال اردوغان از توافق میان ایران و آمریکا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از همه طرف‌ها می‌خواهم تا از تحریک‌ها، لفاظی‌ها و اقدام‌هایی که می‌تواند روند پیش از امضای رسمی این توافق صلح را مختل کند، خودداری کنند.

آسوشیتدپرس: ایران به اهرم جدیدی در تنگه هرمز دست یافته است

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی و در واکنش به توافق ایران و آمریکا اذعان کرد که تهران پس از این جنگ به یک اهرم فشار جدید در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دست یافته است.

آسوشیتدپرس نوشت که توافق برای پایان جنگ، منطقه را به شرایطی مشابه پیش از آغاز درگیری‌ها بازمی‌گرداند. ایران نیز با توانایی تأثیرگذاری بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، از یک ابزار جدید برای اعمال فشار در مذاکرات برخوردار شده است.

این گزارش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد که این آبراه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت، گاز طبیعی و محصولات مرتبط از جمله کودهای شیمیایی در جهان به شمار می‌رود و اختلال در آن، اقتصاد جهانی را با تکانه‌های جدی مواجه کرده است.

آسوشیتدپرس همچنین اذعان کرد که با وجود اهداف اعلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه ایران، تهران همچنان توان موشکی خود را حفظ کرده، به حمایت از متحدان منطقه‌ای خود از جمله حزب‌الله ادامه می‌دهد و ذخایری از اورانیوم با غنای بالا را برای برنامه هسته‌ای خود در اختیار دارد.

رسانه صهیونیستی: ترامپ در قبال میادین نبرد در ایران و لبنان ناکام ماند

رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، وزرای کابینه رژیم صهیونیستی معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتوانسته میدان نبرد لبنان را از میدان نبرد ایران جدا کند.

در این گزارش آمده است، باید اعتراف کرد که میادین نبرد در لبنان و ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

خشم رسانه های صهیونیستی از توافق

شبکه «آی۲۴» رژیم صهیونیستی در گزارشی با رویکردی انتقادی نسبت به این توافق گزارش داد که دونالد ترامپ در جریان مذاکرات، امتیازات فراوانی را به طرف ایرانی واگذار کرده، بی‌آنکه در مقابل دستاورد ملموسی کسب کند. این شبکه تاکید کرد که این رویکرد، توازن قوا را به نفع تهران تغییر داده است.

در همین راستا، «کانال ۱۴» عبری نیز در واکنشی تند و منفعلانه، سیاست‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را «ضربه» به منافع تل آویو توصیف کرد.

این رسانه صهیونیستی با ابراز ناتوانی در تحلیل رفتارهای جدید کاخ سفید، اعتراف کرد: «آنچه ترامپ در قبال ما مرتکب شده، واقعه‌ای چنان سهمگین و ناگوار است که توصیف و تبیین ابعاد آن دشوار است.»

این رسانه عبری در ادامه نوشت: این توافق یک دستاورد بسیار مهم برای ایرانی‌ها است، چرا که آتش‌بس فوری خواهد بود، یعنی بر اساس این تفاهم، اسرائیل باید فوراً حملات را در لبنان متوقف کند.

دیگر پلتفرم‌های عبری نیز نوشتند: به نظر می‌رسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.
 

آیا ترامپ در مراسم امضای توافق با ایران شرکت می‌کند؟
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۹:۰۶

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

در حالی که توافق میان ایران و آمریکا نهایی شده و قرار است روز جمعه در سوییس امضا شود، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال حضور دونالد ترامپ در مراسم امضای این توافق در سوئیس خبر داد.

جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که قصد دارد در مراسم امضای توافق احتمالی با ایران که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود، حضور داشته باشد.

وی در عین حال افزود که احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند، هرچند تصمیم نهایی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در این باره گفت: «من قطعا برنامه دارم که آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رئیس‌جمهور نیز در آنجا حضور داشته باشد.»

ونس همچنین تأکید کرد که کاخ سفید همچنان در حال بررسی جزئیات و هماهنگی‌های لجستیکی مربوط به این سفر و سطح مشارکت مقامات آمریکایی در مراسم احتمالی امضای توافق است.

واکنش فیدان به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۹:۰۵

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

 وزیر خارجه ترکیه تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا را گامی به سمت صلحی پایدار در منطقه دانست. 

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت: از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم و آن را گامی به سوی صلحی پایدار در منطقه می‌دانیم.

بامداد امروز پاکستان و متعاقب آن دونالد ترامپ رئیس دولت ترویستی آمریکا از توافق اولیه بین آمریکا با ایران  خبر دادند. 

شهباز شریف در این باره مدعی شد که توافق ایران و آمریکا حاصل شده و مراسم امضای توافق جمعه برگزار می‌شود.

کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در گفت‌وگو با رسانه ملی اعلام کرد: فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای نهایی روز جمعه بین طرفین اصلی در کشور سوئیس انجام می‌شود.

وی افزود: دو اتفاق فوری از بامداد امروز رخ می‌دهد؛ اول پایان جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف ازجمله لبنان خواهد بود که در متن نخست وزیر پاکستان هم بود. اتفاق دوم هم که رئیس جمهور آمریکا به آن اذعان کرد، رفع و پایان محاصره دریایی خواهد بود.
 

ترامپ: نتانیاهو باید از آمریکا سپاسگزار باشد
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۹:۰۴

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

 دونالد ترامپ پس از اعلام توافق پایان جنگ گفت: کنار آمدن با نتانیاهو بسیار دشوار است و او باید از ایالات متحده سپاسگزار باشد. 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با نیویورک تایمز در اظهاراتی که حکایت از ذوق زدگی او از این یادداشت تفاهم داشت، گفت:‌ این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد. بسیاری از روسای جمهور تلاش کرده‌اند با ایران صلح کنند، اما همه آنها قبل از من شکست خوردند. پس از باز شدن تنگه هرمز و امضای توافق در روز جمعه، نفت دوباره جریان خواهد یافت.

در حالی که ایران بارها اعلام کرده سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی و امنیتی آن جایی ندارد، ترامپ گفت: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، اسرائیل دو ساعت هم دوام نمی‌آورد.»

ترامپ همچنین اذعان کرد: حملات اسرائیل تقریباً توافق نهایی با تهران را از مسیر خود خارج کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین ادامه داد: ایالات متحده و ایران هنوز در حال مذاکره در مورد جزئیات کلیدی یک توافق نهایی هسته‌ای هستند، از جمله اینکه آیا تهران غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 15 تا 20 سال به حالت تعلیق درخواهد آورد یا خیر.

او در اظهاراتی یکجانبه ادعا کرد که تحت هر توافق نهایی، استفاده ایران از غنی‌سازی اورانیوم به سطوح پایین محدود خواهد شد، «که ارتش هرگز نمی‌تواند از آن استفاده کند».

نیویورک تایمز گزارش داد: ترامپ از پوتین و شی جین پینگ به خاطر نقششان در تسهیل حل و فصل مسالمت آمیز در خاورمیانه تقدیر کرد.
 

بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا: ما آمادگی داریم در پاسخ به گام‌های واضح و قابل‌راستی‌آزمایی ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های مرتبط را لغو کنیم
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۳۳
 
ما با گرمی از اعلام یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم. این دستاورد دیپلماتیک را به ایالات متحده، دولت ایران و تمامی طرف‌های درگیر از جمله پاکستان، قطر و سایر میانجی‌گران تبریک می‌گوییم.
 
این لحظه، فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است.
 
بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، ضروری است. 
 
ما متعهد هستیم که سهم خود را در تحقق این هدف — مطابق با الزامات قانون اساسی هر یک از کشورهایمان — ایفا کنیم، از جمله از طریق یک مأموریت کاملاً دفاعی و مستقل برای اطمینان‌بخشی به کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مین‌روبی.
 
ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. 
 
ما آماده همکاری با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این منظور هستیم. 
 
 ما آمادگی داریم در پاسخ به گام‌های واضح و قابل‌راستی‌آزمایی ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، تحریم‌های مرتبط را لغو کنیم.
 
ما به‌طور فشرده با آمریکا، ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهیم کرد تا این فرصت را غنیمت شمرده، شتاب را حفظ کرده و به یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت دست یابیم.
 
همچنین مجدداً بر حمایت کامل خود از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و اهمیت یک آتش‌بس قوی تأکید می‌کنیم./انتخاب
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۲۶
بسم الله الرحمن الرحیم 
 
به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:
 
 جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه، و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه 24 خرداد ماه، نهایی کرد. 
 
 بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.
 
 امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. 
 
 مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می کند. 
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
 
مکرون: من از توافق حاصل شده بین ایالات متحده و ایران که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک با مشارکت بسیاری از شرکا است، استقبال می‌کنم.
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۲۴
من خواستار اجرای سریع و کامل توافق بین واشنگتن و تهران توسط همه طرف‌های درگیر هستم.
 
این توافق امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم می‌کند، فرآیندی که هیئت بین‌المللی آماده حمایت از آن است.
واکنش نخست‌وزیر انگلیس به توافق ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۲۲

نخست‌وزیر انگلیس با صدور بیانیه‌ای از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پایان جنگ و تضمین ثبات منطقه دانست.

خشم رسانه‌های عبری از اعلام یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۲۲


کانال ۱۴ عبری: کاری که دونالد ترامپ با ما کرد آنقدر بد است که حتی توضیحش هم سخت است.

شبکه عبری آی 24 نیوز: ترامپ به ایرانی‌ها خیلی چیزها می‌دهد و در عوض هیچ چیزی دریافت نمی‌کند.

دیگر پلتفرم‌های عبری نوشتند: به نظر می‌رسد این توافق شامل خروج از لبنان باشد.

خبرنگار رؤی کایس: چه کسی باور می‌کرد که یک حمله واحد در ضاحیه جنوبی بیروت، صلح جهانی را تسریع کند؟

جزئیات جدید از پیش‌نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۰۸

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:
 
۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان
 
۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
 
۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز
 
۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران
 
۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی
 
۶- تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.
 
۷- لزوم ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش
 
۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
 
۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته ای
 
۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.
 
۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.
 
۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.
 
۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد.
 
۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است
مرندی: حماقت نتانیاهو بن‌بست مذاکرات را شکست
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۰۳

ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس

 
مرندی، تحلیلگر سیاسی:
 برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، تا پیش از حمله جنایتکارانه او هیچ متن نهایی‌ای وجود نداشت. این حمله بود که ترامپ را وادار کرد خواسته‌های ایران، به‌ویژه در مورد لبنان، را بپذیرد.
 
 حماقت نتانیاهو نتیجه معکوس داد. این یک عقب‌نشینی تاریخی از سوی «امپراتوری شر» است. هرگونه نقض توافق با پاسخی سخت و قاطع از سوی ایران و محور مقاومت مواجه خواهد شد.
ترامپ:با باز شدن تنگه پس از امضای معامله در روز جمعه، به منظور پاک‌سازی مین‌ها، نفت دوباره در هر دو انتها برای منطقه و جهان جریان خواهد یافت!
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۲:۰۲
 
 
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
قیمت تتر (دلار دیجیتال) به ۱۶۳ سقوط کرد
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۵۶

 افزایش ۱.۹۴ درصدی اونس جهانی طلا پس از خبرهای توافق ایران و آمریکا و رسیدن به عدد ۴٬۳۰۱٫۲۶ دلار

اولین پیام قرارگاه مرکزی حضرت‌خاتم‌الانبیا بعد از اعلام توافق ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۵۴

 قرارگاه مرکزی حضرت‌خاتم‌الانبیا: مردم مقاوم و سربلند ایران و فرزندان دلاور و شجاع ملت در نیروهای مسلح مقتدر کشور و جبهه مقاومت با عنایت پروردگار متعال و تحت تابعیت فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی با تحمیل اراده الهی و پولادین خود به دشمنان زبون آمریکایی و صهیونیستی با قدرت ثابت کردند که راهی جز پذیرش شکست و تسلیم در برابر مردم مبعوث شده و جنود پروردگار متعال ندارند.

نخست وزیر قطر: از توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۵۲
 
 
محمد بن عبدالرحمن: «ما از توافق حاصل‌شده درباره یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم.
 
مراتب قدردانی خود را از برادرانمان در جمهوری اسلامی پاکستان، و نیز از تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که در فراهم‌سازی شرایط مساعد برای دستیابی به این تفاهم نقش داشتند، ابراز می‌داریم.
 
امیدواریم همه طرف‌ها در مذاکرات آتی با روحیه‌ای مثبت و سازنده مشارکت کنند؛ روحیه‌ای که به تحکیم این پیشرفت و بنا نهادن گام‌های بعدی بر پایه آن کمک خواهد کرد.
 
بار دیگر تأکید می‌کنیم که دولت قطر همچنان حامی ثابت‌قدم این تلاش‌ها و همه ابتکارهایی خواهد بود که با هدف تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، از طریق گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز، دنبال می‌شوند.»
 
احتمال حضور همزمان ترامپ و ونس در اروپا برای امضای توافق با ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۵۰
 
ادعای خبرنگار فاکس‌نیوز در کاخ سفید: 
معاون رئیس‌جمهور، ونس می‌گوید که قصد دارد برای مراسم امضا در ژنو باشد، اما می‌گوید ممکن است رئیس جمهور نیز آنجا باشد. هنوز در حال بررسی تدارکات است.
جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۴۶
نخست‌وزیر پاکستان: توافق ایران و آمریکا امضا شد/ ترامپ: به همه تبریک می گویم
 
معاون وزیر امور خارجه از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام کرد امضای رسمی این سند روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.
 
کاظم غریب‌آبادی» با اشاره به روند مذاکرات اظهار کرد: متن یادداشت تفاهم نهایی شده و امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.
 
وی همچنین اعلام کرد که از امشب روند خاتمه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود و پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، نیز از همین امشب اعلام می‌شود. 
 
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: یادداشت تفاهم صرفاً محصول دیپلماسی نیست، بلکه حاصل دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، خون شهدای کشور، ایستادگی مردم، حمایت از نیروهای مسلح، تدابیر رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولان است.
 
غریب‌آبادی با بیان اینکه دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، گفت: طرف مقابل که با هدف تحقق برنامه‌های خود وارد جنگ شده بود، در تمامی اهدافش شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای مهمی در این جنگ به دست آورد.
 
وی افزود: در پیش‌نویس تفاهم، تمامی مواضع و مطالبات مهم جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و پس از امضای رسمی، متن کامل تفاهم‌نامه منتشر خواهد شد. همچنین پیش از امضا، ابعاد مختلف این سند و دستاوردهای آن از طریق رسانه‌ها تشریح می‌شود.
 
معاون وزیر امور خارجه در پایان تصریح کرد: این یادداشت تفاهم به معنای اعتماد به دشمن نیست و با در نظر گرفتن اصل بی‌اعتمادی تنظیم شده است. جمهوری اسلامی ایران بر اجرای تعهدات آمریکا نظارت دقیق خواهد داشت.
قیمت نفت پس از اعلام توافق ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۳۹

قیمت نفت به 87 دلار سقوط کرد

نخست‌وزیر پاکستان: توافق ایران و آمریکا امضا شد/ ترامپ: به همه تبریک می گویم

امتیازی که قالیباف در لحظات آخر از ترامپ گرفت
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۰۱:۳۳
 به گفته یک منبع آگاه؛ پس از حمله اسرائیل به ضاحیه، قالیباف تصمیم گرفت مذاکرات اعضای تیم ایران با طرف قطری متوقف شود. همزمان نیرو‌های مسلح ایران پرتابگر‌ها را آماده شلیک کردند و در پی توئیت هشدارآمیز قالیباف، ترامپ مجبور به ارائه امتیازات جدید و جدی به ایران در موضوع لبنان شد.
 
در پی هشدار‌های جدی قالیباف و مقاومت او بر سر خطوط قرمز، ترامپ در لحظات پایانی عقب نشینی کرد و محاصره دریایی علیه ایران را که قرار بود براساس متن تفاهم در طول ۳۰ روز بردارد، به صورت کامل و درجا لغو کرد.
 
 
 
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مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا پاکستان شهباز شریف
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲۰۵
ناشناس
|
France
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
64
425
پاسخ
خدا.رو شکر
ان شاالله برکت به زندگی همه مردم بیاد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این قبول شکسته یعنی چیزی که امریکا در جنگ نتونست به دست بیاره با مذاکره به دست اورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
از تنگه هرمز که قرار بود عوارض بگیریم چه خبر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
برکت زندگی را خدا میده نه توافقات
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قیل از جنگ قرار بود امریکا هم چند تیروگاه اتمی برای تولید برق در ایران بسازه و تحریم ها لغو بشه ولی نه تنها هیچ امتیازی نگرفتیم بلکه چند تریلیون دلار هم خسارات وارد شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حداقل با چند موشک خیبرشکن دیمونا رو می زدین به اندازه چند بمب اتم انفجار رخ می داد که انگار بمب اتم انداختیم
ناشناس
| Canada |
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
درست هست که در نهایت مجبور شدیم با شرایط ترامپ تفاهم کنیم، ولی همین که سایه جنگ کنار رفت باید خدا را شکر کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کنترل بر تنگه هرمز شکسته یا رفع تحریم و پرداخت غرامت؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس آمریکا دقیقا با مذاکره چی رو بدست آورد ؟
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ترامپ با نیویورک تایمز دیشب صحبت کرده و او گفته مذاکرات دور جدید اتمی که طی روزهای اینده با ایران آغاز میشود شکست بخورد مجددا به ایران حمله خواهد کرد
خسته نباشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
انشا الله اغاز دوره جدید کار . تلاش وبازسازی و تغییرات اساسی باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
همونجور که با برجام اومد دیگه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
درودخداوندبرطالبان.صلح.ودوستی.وابادانی.مرگ.برجنگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
یادتون باشه ادامه محاصره هم فشار مضاعف و بدتری رو به ایرانیان وارد میکرد
مذاکره هوشمندانه بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ساده لوح هایی که فکر میکنن قراره اتفاق مثبتی بیفته همون 16 میلیون ساده لوحی هستن که به پزشکیان و قبلتر به حسن روحانی رای دادن و دلار را با هزار تومنی برابر کرده بودن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۰۳:۱۷
خواب دیدی خیر باشه. کی قرار بود امریکا برای ما نیروگاه بسازه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خاک رس خوب سراغ نداری
برا گل گرفتن در استودیو عنتر نشنال در لندن می خواستم🤣🤣🤣🤣🤣
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جالبه همانهایی که سالها میگفتن آمریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه و نمیتونه حمله کنه الان مدام میگن که نه وایسید آمریکا خودشو جمع میکنه حمله میکنه. یعنی تحللیهایشان واقعا سر و ته ندارد
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
توافق برای ادامه اتش بس به علاوه رفع محاصره دریایی درست است
برخی سایتهای خارجی از مهلت ۶۰ روزه جدید ترامپ برای نابودی اتمی ایران خبر داده اند
ایا درست است؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جنگ تمام نشده خودتان را آماده کنید برای مرحله بعد.خودتان را با سلاح تقوی و علم و جهاد مجهز کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
386
158
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
هر چند همه مدیون شهدا هستیم اما ولایت پذیر باش و شرمنده نباش
ناشناس
| Canada |
۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
با این فشاری که ترامپ گذاشته بود ما باید هر چه زودتر فقط تفاهم نامه را امضا میکردیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اصلی ترین برنامه در مرحله بعد این باشه که تجمعات خیابانی تعطیل بشه. گرفتارمون کردن با سرصدا و راهبندان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شهدا ممنونیم که با خون خودتون مملکت رو از نابودی نجات دادید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تجمعات خیابانی اصلا نباید تعطیل بشه.دقیقا الانه که دشمن به دنبال توطئه و خرابکاری خواهد بود،حتی بعید نیست دوباره حمله نظامی هم اتفاق بیفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
11
86
پاسخ
انجام شد چه ادعایی؟خبر درست است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
سماق خوب سراغ نداری
برا کارکنان عنتر نشنال می خواستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
71
379
پاسخ
تسلیت به جنگ طلبان
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
قطعا هیچ کسی خواهان جنگ نیست ولی همیشه ثابت شده وقتی جنگی رو بد تموم کنی و با قدرت تو به سرانجام نرسه آغازگر جنگی هست که ممکنه به مراتب از جنگ اول پرهزینه تر باشه.خیلی هوش بالایی نمی‌خواد با کمی مطالعه تاریخ به خوبی قابل فهمه.اون چیزی که مردم می‌خوان اینه حالا که وارد جنگ شدیم و این همه هزینه دادیم لااقل طوری تمومش کنیم که هم بازدارندگی ایجاد کنه و باعث حمله که هیچ حتی فکر حمله کشوری دیگه به ایران نباشه وهم ضمن رفع خسارت های وارد به کشور چندین بهره‌برداری مهم و اساسی برای کشور به همراه داشته باشه.اصلا از قدیم که جنگ راه مینداختن برای رسیدن به مقصود و منظوری بود یا فتح جایی یا از تصرف به در آوردن اونجا.چیز جدید و عجیبی نیست.حالا ما هم باید طوری برداشت کنیم که آیندگان نکن این همه کشور هزینه داداخرش چی شد؟
ایران زمین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اگردستاوردی هم باشد سهم همان به قول شما جنگ طلبان از همه بیشتر است نه آنهایی که می گفتند دوران موشک گذشته است و الانعصر گفتگو است نه آنهایی که می گفتند امریکا حتی یک تیر چراغ برق هم سالم نمی گذارد. این پیروزی برای مردم ایران و سروهای ایستاده سپاه و ارتش و جزب الله لبنان و برادران عراقی ما در مقاومت است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بي ڇشم رو همين جنگ طلب ها بودند كه كشور را از ڇنگ دشمن در آوردند
مریم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
هیچ کس جنگ طلب نیست جنگ به ما تحمیل شد اما ای کاش جنگ با قدرت تموم میشد تا دیگه کسی جرات تجاوز به کشورمونو نداشته باشه. به نظر میرسه با این وضعیت سایه جنگ همیشه بر سرمون باقی می مونه
طه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مگر ما جنگ را شروع کردیم جنگ طلب باشیم عقل هم خوب چیزی است که بعضی ها اصلا ندارند.
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
ما مجبوریم با آمریکا باشیم و این بهتره هر کی ناراحته آب سرد بخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
40
275
پاسخ
به سلامتی و دل خوش
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
حالا که قرار شده کل هسته ای را تحویل بدهیم بهتر هست که دیگر فقط به ساختن کشور بپردازیم نه به جناح بندی و جنگ قدرت.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
پماد سوختگی خوب سراغ نداری
برا کارکنان عنترنشنال می خواستم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
261
104
پاسخ
اسرائیل رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
217
148
پاسخ
هرمز و اورانیوم رو که بدست آورد،دو ماه دیگه یا زودتر میان برای فتح ایران.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
یک بند از توافق نامه نوشته باید
در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
کسی ادعا نکرده که این توافق به معنی دوستی ایران و آمریکا ست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
باید تا 2 ماه دیگه آماده بشیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شک نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نه هرمز را بدست اورد نه اورانیوم را. دوماه دیگه که بیاد با یه ایران خیلیرقویتر روبرو میشه. نکنه انتظار داشتا تا ۱۰۰ سال دیگه در حال جنگ باشیم؟
پیام
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دقیقا همینطوره
اونها اول از طریق مذاکره و توافق مشکل بازار نفت و کشاورزی و پتروشیمی شون رو رفع کردن و بعدش هم کم کم آماده مرحله حمله بعدی به ایران میشند
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
واقعا که همین هست فقط ملت بدبخت ۳ماه تو میدان تواین گرونی وووووهیچ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دقیقا کی گفته بدست آورد؟؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
من که چنین چیزی تو تفاهم نامه ندیدم
محاصره پرید
درباره موشک و مقاومت هم مذاکره نمیکنن
طبیعتا بدعهدی کنم دوباره برمیگردیم سر خونه اول
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
باید قبول کرد که قدرت نظامی آمریکا خیلی خیلی قوی تره
با اینکه ضربات خوبی زدیم
اما خیلی خسارت دیدیم

جنگ با آمریکا فقط خسارت میاره
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
86
133
پاسخ
تاسف اوره
کشوری که دارای سلاح هسته ای است دخالت کند که ایران محدودیت اتمی بپذیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اخیرا زیاد شدند شهروندان آمریکایی که به شدت مخالف آمریکا و طرفدار ایران هستند. باور کنید همه میدانند با فیلتر شکن این کارها را میکنید. وگرنه مگه میشه کسی که از کشورش به آمریکا مهاجرت کرده باشد، چنین باشد!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اینها به چه حقی از طرف مردم ایران امضا کردند که ایران هیچوقت حق ندارد به سلاح هسته ای دست پیدا کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نه چیز عجیبی نیست خیلی افراد بعد چند سال مهاجرت و دیدن واقعیت سبک زندگی غربی و برخوردهای نامناسب کلا نظرشان تغییر می کنه و حتی تندرو تر از داخلی ها می شوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اولین کشوری که غنی شازی کرد و بمب ساخت اون رو از خودش میدونه مثل حق اختراع
ناشناس
| France |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
در تیتر نوشته شده جزئیات مهم تفاهم از،زبان معاون عراقچی . ولی در معاون عراقچی عملا هیج اشاره ای به جزئیات تفاهم‌نامه نکرده است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
232
105
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این توافق هم ثمره خون شهدا ست و گرنه آمریکا آمده بود که ایران را نابود کند
هه
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
واقعا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
چرا شرمنده ای پیروز شدیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مثلا چیکار میتونستیم بکنیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شهدا برا صلح و امنیت شهید شده اند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
نزد خدا روزی میخورن و ما هم امنیتمون رو مدیونشون هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
60
287
پاسخ
خدایا شکر ، انشالله ایران روزهای بسیار باشکوه در سایه ی صلح و رونق اقتصادی را تجربه کند، درود بر ملت فهیم و دلیر ایران و تشکر از هیئت مذاکره کننده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
انشالله دوره صلح و‌پر رونق اقتصادی برای ملت ایران باشد ،!!!
زمان نشان خواهد داد واقعیت ها را .
خیال یا واقعیت در بستر زمان مشخص می شوند که چه چیزی واقعی است و چه چیزی خیال .
کدخذا یاد خواهد داد درست ببینید
ناشناس
| Canada |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مثل برجام که غرق شدیم در رفاه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آخِی! انشالله که همینطور باشه. مثل برجام دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
رونق با برجام ظریف جوووون دیدیم اینکه رونق قالیباف هست
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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