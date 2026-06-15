دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به وال استریت ژورنال گفت که قصد دارد به زودی اعلام کند آمریکا به توافق با ایران دست یافته است.

ترامپ: قصد دارم به زودی اعلام کنم آمریکا به توافق با ایران دست یافته

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به وال استریت ژورنال گفت که قصد دارد به زودی اعلام کند آمریکا به توافق با ایران دست یافته است.

به گزارش تابناک، ترامپ اظهار داشت: «بعداً مسائل هسته‌ای را حل می‌کنیم» و افزود که «هیچ عجله‌ای نیست» و می‌توان ظرف یک یا دو ماه آینده به آن پرداخت.