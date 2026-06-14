تاج و نبی با تیم ملی راهی فرودگاه شدند

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تیم ملی ایران ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت تیخوانا هتل مریوت در این شهر را ترک کرد تا راهی فرودگاه شود و به سمت لس انجلس برود. قرار است ایران پرواز اختصاصی برای حضور در آمریکا داشته باشد.

این در حالی است که در این سفر تمام بازیکنان تیم ملی شامل ۲۶ بازیکن اصلی و ۳ بازیکن رزرو در پرواز حضور خواهند داشت و با ویزای امریکا در لس انجلس حضور خواهند داشت.

نکته جالب اینکه مهدی تاج، هدایت ممبینی و مهدی محمدنبی که هنوز خبری در مورد صدور روادید آنها منتشر نشده هم تیم ملی را همراهی کردند. احتمالا آنها تا فرودگاه در کنار بازیکنان تیم ملی حضور خواهند داشت.

عزیمت اعضای تیم ملی فوتبال ایران به لس‌آنجلس برای دیدار برابر نیوزیلند

در این سفیر ایران در مکزیک هم در اردو حضور داشت و بازیکنان تیم ملی را از زیر کلام الله مجید رد کرد تا بازیکنان با همراهی سفیر ایران به سمت امریکا بدرقه شوند.

پرواز تیم ملی دقایقی بعد انجام خواهد شد و عصر امروز هم (به وقت محلی) کنفرانس خبری و تمرین رسمی تیم ایران در لس انجلس انجام خواهد شد.