قالیباف خطاب به اسرائیل: بچرخ تا بچرخیم
قالیباف: هرگز نمیتوانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۸۱| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: مجاهدتهای رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین میکند و بساط دیوانهبازی و جنگافروزی رژیم اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم.
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