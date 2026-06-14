قالیباف خطاب به اسرائیل: بچرخ تا بچرخیم

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: مجاهدت‌های رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان عزیز را تضمین می‌کند و بساط دیوانه‌بازی و جنگ‌افروزی رژیم اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم.