آلمان بلای برزیل را سر کوراسائو درآورد/ خط و نشان ناگلسمان برای جام

آلمانی‌ها توانستند در اولین دیدار خود در بیست‌وسومین دوره جام جهانی به بردی پرگل دست پیدا کنند و پیروزی پرگل خود مقابل برزیل در جام جهانی ۲۰۱۴ را زنده کنند.

جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

دوئل یولیان ناگلسمان جوان و دیک ادوکات باتجربه روی نیمکت تیم‌های ملی آلمان و کوراسائو در نهایت به سود مربی جوان‌تر به پایان رسید که البته باتوجه به قدرت فوتبال آلمان و اولین تجربه جضور کوراسائو در جام جهانی، قابل پیش‌بینی هم بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی آلمان در نخستین دیدارش در جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در گروه E این رقابت‌ها از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (یکشنبه) در ورزشگاه ان‌آرجی شهر هیوستون به مصاف کوراسائو رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید.

فلیکس اِنمِچا (دقیقه ۶)، نیکو اشلوتِربک (دقیقه ۳۸)، کای هاورتز (دقیقه ۵+۴۵ - پنالتی و ۸۸)، جمال موسیالا (دقیقه ۴۷)، براون (دقیقه ۶۸) و دنیز اونداو (دقیقه ۷۸) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (دقیقه ۲۱) برای کوراسائو گلزنی کردند.

پیروزی شاگردان یولیان ناگلسمان مقابل کوراسائو با نتیجه ۷ بر یک یادآور پیروزی بزرگ آلمانی‌ها در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بود که آنها توانستند میزبان را با همین نتیجه شکست بدهند و در نهایت هم با پیروزی مقابل آرژانتین در فینال، چهارمین قهرمانی خود را جشن بگیرند.

اگرچه این بار پیروزی مقابل تیمی ضعیف‌تر شکل گرفت و مشخص بود که آلمان کار سختی مقابل کوراسائو نخواهد داشت، اما این نتیجه خط و نشانی از سوی مانشافت برای دیگر رقبای جام بود.

به گزارش تابناک، برنامه دیگر دیدار این گروه به شرح زیر است:

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)