آلمان بلای برزیل را سر کوراسائو درآورد/ خط و نشان ناگلسمان برای جام
دوئل یولیان ناگلسمان جوان و دیک ادوکات باتجربه روی نیمکت تیمهای ملی آلمان و کوراسائو در نهایت به سود مربی جوانتر به پایان رسید که البته باتوجه به قدرت فوتبال آلمان و اولین تجربه جضور کوراسائو در جام جهانی، قابل پیشبینی هم بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی آلمان در نخستین دیدارش در جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در گروه E این رقابتها از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (یکشنبه) در ورزشگاه انآرجی شهر هیوستون به مصاف کوراسائو رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید.
فلیکس اِنمِچا (دقیقه ۶)، نیکو اشلوتِربک (دقیقه ۳۸)، کای هاورتز (دقیقه ۵+۴۵ - پنالتی و ۸۸)، جمال موسیالا (دقیقه ۴۷)، براون (دقیقه ۶۸) و دنیز اونداو (دقیقه ۷۸) برای آلمان و لیوانو کومننسیا (دقیقه ۲۱) برای کوراسائو گلزنی کردند.
پیروزی شاگردان یولیان ناگلسمان مقابل کوراسائو با نتیجه ۷ بر یک یادآور پیروزی بزرگ آلمانیها در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بود که آنها توانستند میزبان را با همین نتیجه شکست بدهند و در نهایت هم با پیروزی مقابل آرژانتین در فینال، چهارمین قهرمانی خود را جشن بگیرند.
اگرچه این بار پیروزی مقابل تیمی ضعیفتر شکل گرفت و مشخص بود که آلمان کار سختی مقابل کوراسائو نخواهد داشت، اما این نتیجه خط و نشانی از سوی مانشافت برای دیگر رقبای جام بود.
به گزارش تابناک، برنامه دیگر دیدار این گروه به شرح زیر است:
دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)
- ساحل عاج - اکوادور - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد - فیلادلفیا