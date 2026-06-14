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مقابله حزب‌الله لبنان با دو پهپاد اسرائیلی

مجاهدان مقاومت اسلامی لبنان در ادامه عملیات ویژه خود علیه صهیونیست‌ها، اعلام کردند که با دو پهپاد صهیونیستی مقابله کرده و آن دو را وادار به عقب‌نشینی از حریم هوایی لبنان کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۶۲
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مقابله حزب‌الله لبنان با دو پهپاد اسرائیلی

به گزارش تابناک به نقل از النشره، حزب‌الله در بیانیه شماره ۹ امروز خود اعلام کرد: در دفاع از لبنان و ملت آن، و بر اساس حق مشروع در مقاومت در برابر اشغالگری و آزادسازی سرزمین، و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و تعرض آن به حریم هوایی لبنان؛ مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۵:۲۰ روز یکشنبه ۱۴-۰۶-۲۰۲۶ با یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ – زیک» در آسمان منطقه التفاح با موشک زمین‌به‌هوا مقابله کرده و آن را وادار به عقب‌نشینی کردند.

در بیانیه شماره ۱۰ حزب‌الله نیز اعلام شد که مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۶:۱۰ روز یکشنبه ۱۴-۰۶-۲۰۲۶ با یک پهپاد اسرائیلی دیگر از نوع «هرمس ۴۵۰ – زیک» در آسمان منطقه التفاح با موشک زمین‌به‌هوا مقابله کرده و آن را وادار به عقب‌نشینی کردند.

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