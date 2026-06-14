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فرزندان ملت دست به ماشه آماده شلیک هستند

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) در پیامی خطاب به ملت قهرمان ایران تاکید کرد: توان رزمی ما تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۶۰
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فرزندان ملت دست به ماشه آماده شلیک هستند

به گزارش تابناک، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی خطاب به ملت قهرمان ایران تاکید کرد: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرت‌تر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله ‌سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.

متن این پیام به شرح ذیل است؛ 

ملت قهرمان ایران

مقاومت و بعثت دوباره شما، فصل نوینی را در تحولات بین‌الملل رقم زد و جمهوری اسلامی ایران را در قامت یک «قدرت جهانی اثرگذار» تثبیت کرد. فرزندان شما در نیروهای مسلح، به‌ویژه فرماندهان شهید که تربیت‌یافتگان اصیل مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید بودند، از روز اول نهضت، بغض و عدوات با استکبار و صهیونیسم را جزئی جدانشدنی از ماهیت انقلاب اسلامی می‌دانستند و می‌دانند.

اتفاقات یک سال اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تا «جنگ رمضان»، علیرغم خسارت‌های سنگین و داغِ جانسوزِ شهادت امام شهید، فرماندهان و مردم بی‌گناه، یک فرصت بزرگ برای «تسویه حساب تاريخی» با جنایتکاران فراهم کرد؛ نیرو‌های مسلح به پشتوانه‌ی مردم و با عنایت الهی بر سر آن‌ها آوردند آنچه لایقشان بود.

اینک مقتدرانه اعلام می‌داریم: توان رزمی، دفاعی و قدرت موشکی، دریایی، پهپادی و پدافند هوایی ما پرقدرت‌تر از گذشته و تحت اوامر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله ‌سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، ارتقا یافته و فرزندان ملت در نیروهای مسلح «دست به ماشه»، آماده شلیک به قلب دشمن هستند.

آرمان مقدس فتح قدس و انتقام خون امام شهید هرگز فراموش نخواهد شد؛ ما منتظر کوچک‌ترین لغزشی از سوی دشمن متجاوز هستیم تا درسی فراموش‌نشدنی و پایان‌بخش به آن‌ها بدهیم.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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سرلشکر عبداللهی قرارگاه خاتم الانبیا نیروهای مسلح اسرائیل لبنان حمله آمریکا مذاکره توافق
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