فحاشی ترامپ به نتانیاهو پس از حمله به بیروت

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: من از ایران درخواست کردم با حمله موشکی به حمله اسرائیل به بیروت پاسخ ندهد.

رئیس‌جمهور آمریکا ابراز داشت پس از حمله اسرائیل به لبنان با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و به او گفت که داری چه غلطی می‌کنی؟!

وی افزود: به نتانیاهو گفتم که هیچ حمله دیگری به لبنان انجام ندهد چون این اقدام توافق با ایران را به خطر می‌اندازد.

ترامپ گفت: امضای توافق با ایران تا دو سه ساعت دیگر انجام می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: قرار بود ما توافق را امروز صبح امضا کنیم اما حمله اسرائیل در بیروت آن را به تأخیر انداخت.

او ادامه داد: با من تماس گرفتند و گفتند اسرائیل دارد به بیروت حمله می‌کند؛ یک ساعت قبل از اینکه ما قرار بود توافق را امضا کنیم. باور نمی‌کردم که این اتفاق دارد می‌افتد. خیلی بد است.