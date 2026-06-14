فحاشی ترامپ به نتانیاهو پس از حمله به بیروت
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: من از ایران درخواست کردم با حمله موشکی به حمله اسرائیل به بیروت پاسخ ندهد.
رئیسجمهور آمریکا ابراز داشت پس از حمله اسرائیل به لبنان با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل تماس گرفته و به او گفت که داری چه غلطی میکنی؟!
وی افزود: به نتانیاهو گفتم که هیچ حمله دیگری به لبنان انجام ندهد چون این اقدام توافق با ایران را به خطر میاندازد.
ترامپ گفت: امضای توافق با ایران تا دو سه ساعت دیگر انجام میشود.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: قرار بود ما توافق را امروز صبح امضا کنیم اما حمله اسرائیل در بیروت آن را به تأخیر انداخت.
او ادامه داد: با من تماس گرفتند و گفتند اسرائیل دارد به بیروت حمله میکند؛ یک ساعت قبل از اینکه ما قرار بود توافق را امضا کنیم. باور نمیکردم که این اتفاق دارد میافتد. خیلی بد است.