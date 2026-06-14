خبر جدید دولت از آزادسازی قیمت آرد و نان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی دوستی‌، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور می‌گوید که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آرد و نان ندارد.

پیشتر تعدادی از مخاطبان از گران شدن نان در تعدادی از استان‌های کشور خبر داده بودند.

یک خانواده ایرانی در سال به طور متوسط ۳۶۲ کیلوگرم نان مصرف می‌کنند.