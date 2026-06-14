پیت هگست؛ در مسیر امضای توافق با ایران هستیم
به گزارش تابناک، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا عصر یکشنبه با حضور در برنامه «فیس د نیشن» از طریق تماس ویدئویی ادعا کرد: ما در مسیر امضای توافق با ایران هستیم و سوال این نیست که آیا آن را امضا خواهیم کرد، بلکه سوال این است که چه زمانی آن را امضا خواهیم کرد.
هگست در ادامه این مصاحبه با تلویزیون خبری سیبیاس نیوز بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض مکرّر آتشبس توسط این رژیم گفت: من انتظار ندارم حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت توافق با ایران را از مسیر خارج کند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت نوشت: تجاوز صهیونیستها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.
وزیر جنگ آمریکا در ادامه ادعاهایش با بیان اینکه انتظار «مذاکرات پیشرفتهتری» را دارد، مدعی شد: من معتقدم که این مذاکرات ادامه خواهد یافت. همچنین، ما از نزدیک شلیک موشک حزبالله به شمال اسرائیل را زیر نظر داریم و این باید متوقف شود. ایران باید با قاطعیت از حزبالله بخواهد که حمله به اسرائیل را متوقف کند.
پیشتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که تمامی جزئیات تفاهمنامه فعلی میان ایران و آمریکا در زمان مناسب با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد و تا زمان تکمیل، رسانهها باید از گمانهزنی درباره محتوای آن خودداری کنند.