بعید است آمریکا از حمله اسراییل به ضاحیه اطلاع داشته باشد/ برخی مخالفان مذاکره با آمریکا «فاقد منطق» هستند

سیدرضا صدرالحسینی معتقد است: تجاوز اخیر نتانیاهو بی‌پاسخ نخواهد ماند و تعیین زمان، مکان و نحوه این پاسخ بر عهده جمهوری اسلامی است.

صدرالحسینی گفت: ساعات گذشته، در حالی که ممکن بود در روز‌های آینده تفاهم ایران و آمریکا به نقطه اتصال اولیه برسد، نتانیاهو با جنایتی دیگر در ضاحیه لبنان، این موضوع را به تأخیر غیرقابل‌پیش‌بینی انداخت.

به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک»؛ حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت در حالی صورت گرفت که تهران و واشنگتن در آستانه امضای یادداشت تفاهم اولیه بودند و این منطقه پیش‌تر به‌عنوان «خط قرمز» ایران تعیین شده بود. هفته گذشته نیز در پی تجاوز مشابه، ایران پاسخ قاطع موشکی را علیه اسرائیل انجام داد تا بر تثبیت معادله «شمال اسراییل در برابر ضاحیه» تأکید کند. اکنون اقدام تازه رژیم صهیونیستی نه تنها نقض آشکار این موازنه محسوب می‌شود، بلکه روند دستیابی به توافق احتمالی را با تعلیقی غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه کرده است

از این‌رو خبرنگار سرویس بین‌الملل «تابناک»، گفتگویی را با «دکتر سیدرضا صدرالحسینی» کارشناس مسائل بین‌الملل، انجام داده تا از پیامد‌های این تجاوز و واکنش ایران در پاسخ به این حملات و همچنین تاثیر آن بر روند توافق ایران و آمریکا مطلع شود. مشروح این گفت‌و‌گو در ادامه آمده است:

*رژیم صهیونیستی بار دیگر با عبور از خط قرمز ایران، به ضاحیه بیروت حمله کرد. پیش از این نیز ایران به حمله‌ای مشابه، با پاسخ موشکی واکنش نشان داده بود تا معادله «شمال اسرائیل در برابر ضاحیه» و حفظ «وحدت میادین» را تثبیت کند. به نظر شما آیا ایران به حمله امروز رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد؟

باید به این مسئله توجه کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه و تداوم آن در کودتای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه سال گذشته، و همچنین جنگ ۴۰ روزه آمریکا علیه ایران، همواره با استدلال بیان می‌کرد که رژیم صهیونیستی عامل مخل آرامش در منطقه غرب آسیاست. در ایام اخیر که بحث تفاهم یا توافق احتمالی مطرح شد، جمهوری اسلامی بیش از پیش تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به‌شدت از تفاهم یا توافق احتمالی ایران و آمریکا نگران است و به هر شکل ممکن برای ایجاد اختلال در آن تلاش می‌کند.

متأسفانه مقامات ارشد آمریکا، به‌ویژه ترامپ، نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند و ادعا می‌کردند که خود قادر به مدیریت مسئله تفاهم یا توافق احتمالی با جمهوری اسلامی هستند. اما در ساعات گذشته کاملاً مشخص شد که ترامپ قدرت مدیریت سگ هار منطقه خود را ندارد و این نتانیاهو است که در خصوص موضوعات کلان آمریکا تصمیمات نهایی را اتخاذ می‌کند. او از طرق مختلف، چه از طریق لابی صهیونیستی در آمریکا و چه با ایجاد اختلال در آرامش و صلح منطقه، می‌تواند تصمیمات کلان ترامپ را که ممکن است به نفع مردم آمریکا باشد، مختل کند.

در واقع مشخص شد که حتی نمایش «پلیس خوب و بد»، نه فقط برای کشور‌های دیگر، بلکه برای مردم آمریکا نیز اعمال می‌شود و آنان از شر اقدامات خصمانه نتانیاهو حتی نمی‌توانند هزینه‌های معمولی بنزین مصرفی خودروی خود را نیز تأمین کنند. در ساعات گذشته، در حالی که ممکن بود در روز‌های آینده تفاهم ایران و آمریکا به نقطه اتصال اولیه برسد، نتانیاهو با جنایتی دیگر در ضاحیه لبنان، این موضوع را به تأخیر غیرقابل‌پیش‌بینی انداخت.

مقامات جمهوری اسلامی به هیچ عنوان لبنان را از تفاهم بین خود و آمریکا جدا ندانسته و شمولیت این تفاهم را بر سراسر خاک لبنان تسری داده‌اند. اما در خصوص اینکه جمهوری اسلامی در مقابل اقدام رژیم صهیونیستی چه تصمیم نظامی اتخاذ خواهد کرد، باید منتظر ساعات و روز‌های آینده باشیم. با توجه به اظهار نظر مقامات مسئول، قطعیت دارد که اقدام نتانیاهو در این بمباران بی‌پاسخ نخواهد ماند، اما زمان، مکان و چگونگی پاسخ بر عهده جمهوری اسلامی است که با در نظر گرفتن همه ملاحظات و ترتیبات امنیتی، در لحظه مناسب، پاسخی فراتر از اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به این رژیم متجاوز خواهد داد.

*برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که آمریکا از حمله اسرائیل مطلع بوده است؛ این موضوع نشان‌دهنده چیست؟

این موضوع نشان می‌دهد آمریکایی‌ها توان مدیریت رژیم صهیونیستی را در پرونده‌های مشترک ندارند. اینکه رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند آمریکا از این اقدام جنایتکارانه در لبنان مطلع بوده است، واکنش‌های مقامات آمریکا و شخص ترامپ می‌تواند این گمانه‌زنی را تقویت یا رد کند. به نظر می‌رسد این اقدام، لطمه قابل‌توجهی به جایگاه ترامپ و آمریکا وارد کرده و بعید می‌دانم این جنایت با اطلاع قبلی آنها صورت گرفته باشد.

وزیر جنگ آمریکا اعلام کرده است که انتظار ندارند حملات اسرائیل به لبنان، مانعی در مسیر توافق با ایران ایجاد کند ارزیابی شما چیست؟

همین اظهارنظر، نشان‌دهنده بی‌اطلاعی آنها از پیش‌زمینه این حمله است؛ یا اینکه آنها متوجه شده‌اند این موضوع به ضرر منافعشان تمام خواهد شد و در واقع، درخواستی غیرمستقیم از جمهوری اسلامی است تا اجازه ندهد این رخداد، تأثیر منفی بر روند مذاکرات بگذارد.

دلیل مخالفت برخی جریان‌های سیاسی داخل کشور با مذاکرات چیست و رویکرد موافقان توافق درخصوص این جریان‌ها چگونه باشد؟

متأسفانه در داخل کشور، برخی افراد و گروه‌ها وجود دارند که به دلیل عدم شناخت از زوایای محتلف اداره کشور و ناآشنایی با روابط بین‌الملل، با نگاهی بسته و کم‌اطلاعی، نسبت به موضوعاتی همچون مذاکرات مخالفت‌هایی دارند که نوع مخالفت آنها نیز فاقد منطق است.

به نظر می‌رسد باید با سران این جریان‌ها گفت‌و‌گو کرد و در مقابل، افراد ناآگاهی را که با آنها همراهی می‌کنند، با تبیین مسائل قابل بیان به‌گونه‌ای که به اسرار نظام خدشه‌ای وارد نشود و امنیت ملی به خطر نیفتد آگاه ساخت تا از ایجاد دودستگی در کشور جلوگیری شود.

البته سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان نیز در این زمینه فعال بوده و برای دوقطبی‌سازی در کشور به‌شدت در حال فعالیت و هزینه‌کردن هستند؛ اما بصیرت مردم ایران همواره نشان داده است که آنان در این راه موفق نخواهند بود. امیدواریم در این دوره نیز با افزایش آگاهی عمومی در چارچوب «جهاد تبیین»، این مرحله حساس از تاریخ انقلاب اسلامی را با موفقیت و رعایت منافع ملی پشت سر بگذاریم.

گفتگو: زینب منوچهری