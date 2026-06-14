تماس تلفنی پوتین با ترامپ برای تبریک تولد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز تلفنی گفت‌گو کردند.

بر پایه این گزارش و آنچه دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده است، پوتین در این تماس تلفنی تقریبا یک ساعته، تولد ۸۰ سالگی ترامپ را به او تبریک گفت.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا از پوتین تشکر و خاطرنشان کرده که رئیس‌جمهور روسیه، اولین رهبر خارجی بوده که امروز با او تماس گرفته است.