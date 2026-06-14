واکنش تند ترامپ به حمله امروز اسرائیل به بیروت

اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما حمله ای که به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی معنی بود، کسی آسیب ندید، مجروح یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی به بیروت و ضاحیه نوشت: حمله صبح امروز به بیروت نباید اتفاق می افتاد، به ویژه در روز خاصی که ما به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم.

اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما حمله ای که به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی معنی بود، کسی آسیب ندید، مجروح یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند.

دیگر نباید در هیچ کجای لبنان حملاتی از سوی اسرائیل انجام شود، اما همچنین نباید از سوی هیچ طرف دیگری از جمله حزب الله علیه اسرائیل حمله شود.

این می تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد - بیایید آن را منفجر نکنیم!