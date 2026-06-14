صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تند ترامپ به حمله امروز اسرائیل به بیروت

اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما حمله ای که به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی معنی بود، کسی آسیب ندید، مجروح یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند. 
کد خبر: ۱۳۷۹۱۳۷
| |
4299 بازدید

واکنش تند ترامپ به حمله امروز اسرائیل به بیروت

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونیستی به بیروت و ضاحیه نوشت: حمله صبح امروز به بیروت نباید اتفاق می افتاد، به ویژه در روز خاصی که ما به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم. 

اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما حمله ای که به آن پاسخ داد بسیار کوچک و بی معنی بود، کسی آسیب ندید، مجروح یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند. 

دیگر نباید در هیچ کجای لبنان حملاتی از سوی اسرائیل انجام شود، اما همچنین نباید از سوی هیچ طرف دیگری از جمله حزب الله علیه اسرائیل حمله شود. 

این می تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد - بیایید آن را منفجر نکنیم!

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اسرائیل لبنان حمله بیروت ایران مذاکره توافق
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف خطاب به اسرائیل: بچرخ تا بچرخیم
پروازهای غرب کشور لغو شد؟
نتانیاهو نمی‌تواند بدون چراغ سبز آمریکا دست به حماقت بزند
ترامپ: به نتانیاهو گفتم تو بی‌عقلی!
سردار قاآنی: همهٔ دنیا با چشمان بازتر نگاه کنند
دبیر شورای عالی امنیت ملی: پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است
نماینده مجلس: پاسخ به حمله امروز اسرائیل قطعی است
فرزندان ملت دست به ماشه آماده شلیک هستند
فحاشی ترامپ به نتانیاهو پس از حمله به بیروت
بعید است آمریکا از حمله اسراییل به ضاحیه اطلاع داشته باشد/ برخی مخالفان مذاکره با آمریکا «فاقد منطق» هستند
پیت هگست؛ در مسیر امضای توافق با ایران هستیم
تماس تلفنی پوتین با ترامپ برای تبریک تولد!
آماده‌باش ارتش رژیم صهیونیستی از بیم پاسخ ایران
عبور رژیم صهیونیستی از خط قرمز ایران با حمله به ضاحیه بیروت؛ چرا پاسخ قدرتمند ایران ضروری است؟
ایران توافق را تأیید نکرده است
آمریکا: می‌خواهیم امروز یادداشت تفاهم امضا شود
فوری/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
آخرین جزئیات مذاکرات قبل از حملهٔ اسراییل
شکایت لبنان از اسراییل به شورای امنیت
حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت/ اسرائیل برای حمله احتمالی ایران آماده می‌شود/ فرمانده ارشد سیستم ارتباطات حزب‌الله ترور شد/ آکسیوس: آمریکا از حمله اطلاع داشت
افزایش شمار شهدای ضاحیه
هماهنگی آمریکا و اسراییل در حمله به ضاحیه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mm9
tabnak.ir/005mm9