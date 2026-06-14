عبور رژیم صهیونیستی از خط قرمز ایران با حمله به ضاحیه بیروت؛ چرا پاسخ قدرتمند ایران ضروری است؟

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت خبر دادند.

منابع خبری از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابع لبنانی اعلام کردند که طبق آمار اولیه بر اثر این حمله ۳ نفر به شهادت رسیده‌اند.

خبرنگار المیادین نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی منطقه الغبیری در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

این رسانه لبنانی اعلام کرد که یک ساختمان ۵ طبقه در الغبیری هدف قرار گرفته است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک مسئول حزب الله هدف ترور بوده است.

این رسانه صهیونیستی ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است.

متعاقب این حمله بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: ارتش اسرائیل هم‌اکنون در ضاحیه بیروت اهدافی را هدف حمله قرار داده است.

در این بیانیه ادعا شده که حمله به ضاحیه طبق دستورات نتانیاهو و وزیر جنگ و در پاسخ به حملات ادعایی حزب الله به سوی اراضی اشغالی صورت گرفته است.

سردار اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در واکنش به شرارت مجدد صهیونیست‌ها و حمله به ضاحیه بیروت: بدون شک این جنایات بی‌پاسخ نخواهد ماند.

در این زمینه، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.

این حمله در روزی صورت گرفت که هیات قطری در ایران حضور دارد و اخبار حاکی از احتمال امضای قریب الوقوع تفاهم نامه ایران و آمریکا بود. بر این اساس، رژیم صهیونیستی با هدف بر هم زدن توافق به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کرد.

آلن ایر، سخنگوی اسبق وزارت خارجه آمریکا در این زمینه می‌گوید: اسرائیل، همان‌طور که انتظار می‌رفت، در تلاش برای بر هم زدن توافق آمریکا و ایران است.

به گزارش تابناک، ایران پیش از این، حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت را به عنوان خط قرمز خود تعیین کرده و پیش از این متعاقب حمله به ضاحیه بیروت، ایران این رژیم را مورد حملات موشکی قرار داد.

آن حملات به عنوان یک نقطه عطف استراتژیک در منطقه ارزیابی می‌شود. ایران توانسته است با این اقدام، معادله‌ای جدید را هم به اسرائیل و هم به ایالات متحده تحمیل کند.

پیش از این، تصور رایج در اتاق‌های فکر غربی و اسرائیلی این بود که ایران به دلیل فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، از واکنش مستقیم و نظامی به تحریکات خودداری کرده و پاسخ‌ها را در آستانه فروتر از جنگ مدیریت خواهد کرد.

با این حال، حمله موشکی مستقیم ایران در واکنش به هدف قرار دادن ضاحیه، این فرضیه را به طور کامل از بین برد.

ایران نشان داده بود دیگر پاسخ‌های نمادین و تأخیری را نمی‌پذیرد و «معادله ضاحیه در برابر پاسخ مستقیم ایران» را تثبیت کرده است. این به معنای تغییر از موقعیت «گیرنده ضربه» به موقعت «آغازگر کنش» در برخی محاسبات است.

مضمون این معادله این است که اگر اسرائیل ضاحیه را هدف قرار دهد، پاسخ ممکن است مستقیماً از ایران به سمت حیفا و شمال اسرائیل صورت گیرد.

در نتیجه همین معادله جدید است که بن کاسپیت، روزنامه‌نگار مشهور اسرائیلی نوشته بود: ارتش اسرائیل به سرعت در حال اطلاع‌رسانی است که شلیک‌های اخیر «به سمت نیرو‌های ما» بوده است. یعنی نه به سمت شهرک‌ها در شمال اسرائیل.

او ادامه داد: این یعنی انتظار نداشته باشید که به ضاحیه حمله کنیم. یعنی ما را به حال خود رها کنید. یعنی ممکن است الان مجبور شویم به «حملات چند وقت یکبار» به جبهه شمال عادت کنیم، همانطور که قبلاً در جنوب به آن عادت کرده بودیم.

بر این اساس، تهران با تثبیت معادله جدید تلاش می‌کند رژیم صهیونیستی را از ایجاد برتری در مدیریت تشدید تنش‌ها بازدارد. در حالیکه تل‌آویو تلاش می‌کند این معادله را به نفع خود تمام کند، ایران می‌خواهد هزینه حمله به ضاحیه را به داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل کند. در واقع ایران می‌خواهد معادله «شمال دربرابر ضاحیه» را تثبیت کند.

یکی از مهم‌ترین پیام‌های استراتژیک این حملات، عملیاتی کردن همبستگی با لبنان و حزب‌الله به عنوان بخشی از محور مقاومت بود.

ایران نشان داد که تعهدش به متحدان منطقه‌ای خود غیرقابل برگشت است و حمایت از لبنان، فراتر از بیانیه‌های سیاسی و ابزاری برای معامله در مذاکرات است.

این اقدام، استراتژی آمریکا در بخش‌بندی میادین نبرد (جدا کردن آتش‌بس در یک جبهه از تشدید تنش در جبهه دیگر) را بی‌اثر کرد. پیام ایران روشن بود: شما نمی‌توانید بیروت را بمباران کنید و همزمان با تهران مذاکره کنید.

به گزارش تابناک، حال حمله دوباره اسرائیل به ضاحیه بیروت می‌تواند آزمونی برای تثبیت یا عدم تثبیت معادله جدید تعریف شده از سوی ایران باشد. این موضوع نه تنها آزمونی برای تثبیت «شمال در برابر ضاحیه» و حفظ «وحدت میادین» و عدم تفکیک آنها مطابق خواست آمریکا و اسرائیل، بلکه سنجه‌ای برای قدرت بازدارندگی ایران نیز به شمار می‌رود؛ لذا پاسخ قدرتمند ایران می‌تواند این معادله را به نفع خود و جبهه مقاومت حفظ کند.