قرارگاه خاتمالانبیا: جنایات اسراییل در لبنان بیپاسخ نمیماند
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص): بدون شک جنایات صهیونیستها در لبنان بیپاسخ نمیماند
کد خبر: ۱۳۷۹۱۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ سردار اسدی؛ معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، در واکنش به شرارت مجدد صهیونیستها و حمله به ضاحیه بیروت اعلام کرد: بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.
در ساعات اخیر ارتش رژیم اشغالگر قدس حملهای همهجانبه را به «ضاحیه» بیروت داشته است که این حمله خسارات مادی زیادی را برجای گذاشت.
رسانههای عبری مدعی هستند که در این حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر قدس جمعی از فرماندهان و مسئولین حزبالله لبنان را ترور کرده است.
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