فوری/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست

قالیباف: پس از چراغ سبز آمریکا به رژیم برای تجاوز به ضاحیه، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست





به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.