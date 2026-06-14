شکایت لبنان از اسراییل به شورای امنیت
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزارت امور خارجه لبنان اعلام کرد که نامهای رسمی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرده و در آن، بر پایه گزارشی از شورای ملی پژوهشهای علمی لبنان، نسبت به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در پاشیدن ماده «گلایفوسیت» بر شماری از روستاهای مرزی جنوب لبنان در فوریه ۲۰۲۶ شکایت کرده است.
بر اساس این بیانیه، آزمایشها و تحلیلهای شیمیایی انجامشده روی نمونههای خاک برداشتشده از مناطق عیتا الشعب، رأسالناقوره و الضهیره، وجود سم گلایفوسیت با غلظتهای بالا را تأیید کرده است؛ بهگونهای که میزان ثبتشده تا ۲۲ هزار و ۷۵۰ میکروگرم بر گرم گزارش شده و این مقدار، به گفته وزارت خارجه لبنان، بهمراتب بالاتر از سطح معمول استفاده کشاورزی از این ماده است.
لبنان در این شکایت استدلال کرده است که کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی، استفاده از علفکشها بهعنوان ابزار جنگی را ممنوع میداند.
وزارت خارجه لبنان همچنین اعلام کرد در ژوئن ۲۰۲۶ شکایت دیگری به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده است. این شکایت به حملات ادامهدار رژیم صهیونیستی در لبنان و بهطور مشخص حمله به یک خودروی نظامی ارتش لبنان در محور کفرتبنیت – الخردلی مربوط میشود.
طبق اعلام بیانیه، این حمله به شهادت سه نظامی لبنانی شامل دو افسر با درجه سرتیپ و سروان و یک سرباز در زمان انجام مأموریت در جنوب لبنان منجر شده است.
لبنان در این نامه از سازمان ملل خواسته است این حمله را محکوم کرده و اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی و اجرای تعهدات بینالمللی، از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، اتخاذ شود.
وزارت خارجه لبنان همچنین تأکید کرده است که این رخدادها در شرایطی روی داده است که مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد و اقدام نظامی علیه ارتش لبنان میتواند تلاشها برای تثبیت آتشبس، تقویت اقتدار دولت لبنان و پیشبرد راهحل سیاسی پایدار را با چالش مواجه کند.
این شکایت پس از آن ارائه شده است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان بدون توجه به تعهدات خود به تجاوزات به خاک لبنان ادامه میدهد.
همچنین اخیرا گزارشهایی از پاشیدن سموم در اراضی کشاورزی لبنان و استفاده از فسفر سفید در تجاوزات به لبنان منتشر شده است.