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تابناک گزارش می‌دهد

حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت/ اسرائیل برای حمله احتمالی ایران آماده می‌شود/ فرمانده ارشد سیستم ارتباطات حزب‌الله ترور شد/ آکسیوس: آمریکا از حمله اطلاع داشت

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود و نقض آتش بس بار دیگر به ضاحیه بیروت حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۸۶
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16693 بازدید
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۵۵

حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت/ اسرائیل برای حمله احتمالی ایران آماده می‌شود/ فرمانده ارشد سیستم ارتباطات حزب‌الله ترور شد/ آکسیوس: آمریکا از حمله اطلاع داشت

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، منابع خبری از حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه خبر دادند. خبرنگار الجزیره اعلام کرد که رژیم صهیونیستی الغبیری در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

منابع خبری از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

یک شهید و چهار زخمی طبق آمار اولیه

 منابع لبنانی اعلام کردند که طبق آمار اولیه بر اثر این حمله یک نفر به شهادت رسیده و ۴ نفر دیگر زخمی شده است.

خبرنگار المیادین نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی منطقه الغبیری در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

این رسانه لبنانی اعلام کرد که یک ساختمان ۵ طبقه در الغبیری هدف قرار گرفته است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک مسئول حزب الله هدف ترور بوده است.


این رسانه صهیونیستی ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است.

بیانیه کاتز و نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: ارتش اسرائیل هم‌اکنون در ضاحیه بیروت اهدافی را هدف حمله قرار داده است.

در این بیانیه ادعا شده که حمله به ضاحیه طبق دستورات نتانیاهو و وزیر جنگ و در پاسخ به حملات ادعایی حزب الله به سوی اراضی اشغالی صورت گرفته است.

ارتش صهیونیستی مدعی ادامه حملات شد

ارتش رژیم اسرائیل هم مدعی شد که حمله هوایی امروز به ضاحبه جنوبی بیروت در پاسخ به حمله پهپادی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی انجام شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی افزود که طبق دستور فرماندهی سیاسی به حملات خود ادامه خواهد داد.

ارتش اسرائیل: مرکز فرماندهی حزب‌الله در ضاحیه بیروت هدف قرار گرفت

ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی شلیک اهداف پرنده از سوی حزب‌الله به سمت اسرائیل، یک مرکز فرماندهی این گروه در منطقه ضاحیه بیروت را هدف حمله قرار داده است.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مرکز توسط نیروهای حزب‌الله برای برنامه‌ریزی و هدایت حملات علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ارتش اسرائیل مدعی شده پیش از حمله، اقداماتی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده است.
تل‌آویو همچنین تاکید کرد تا زمانی که تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد، به عملیات خود علیه اهداف حزب‌الله ادامه خواهد داد.

خبرنگار آکسیوس: آمریکا از حمله مطلع شده بود

مقامات اسرائیلی و آمریکایی می‌گویند ارتش اسرائیل اندکی پیش از حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) را مطلع کرده بود.

تحرکات قطر و پاکستان برای ممانعت از جنگ

رسانه های رژیم صهیونیستی از احتمال شعله ور شدن مجدد جنگ پس از حمله این رژیم به ضاحیه بیروت خبر دادند.

رسانه صهیونیستی معاریو نوشت: در اسرائیل احتمال دور جدیدی از جنگ با ایران در صورتی که ایران تصمیم به پاسخ بگیرد، منتفی نیست.

این رسانه گزارش داد: برخی از ناظران همچنین معتقدند که زمان حمله تصادفی نبوده و هدف آن ارسال پیامی مبنی بر این بوده است که اسرائیل هیچ محدودیتی بر آزادی عمل خود در لبنان را نخواهد پذیرفت.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به حمله هم‌زمان این رژیم به بیروت در روز اعلام احتمالی توافق واشنگتن با تهران، هشدار دادند: این اقدام تنش‌زا موضع دونالد ترامپ را به چالش می کشد و می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار دهد.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی به بررسی موضع احتمالی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در قبال حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت پرداخت.

این رسانه با طرح یک علامت سوال بزرگ درباره واکنش کاخ سفید نوشت: باید دید موضع ترامپ که بر دستیابی به توافق با تهران پافشاری می‌کند، در قبال این اقدام هم‌زمان تل‌آویو که می‌تواند مذاکرات و توافقات دیپلماتیک واشنگتن را به خطر اندازد، چه خواهد بود.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی مدعی شده است که هدف حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان حزب الله بوده است.

کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است.

ارتش اسرائیل نیز ادعا کرده است که در پاسخ به حملات موشکی حزب الله، مرکز فرماندهی حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند: تل‌آویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران با شلیک موج موشکی آماده می‌کند و به همین منظور، سطح آماده‌باش را در تمامی بخش‌ها و تشکیلات نظامی خود افزایش داده است.

این رسانه‌ها همچنین اعلام کردند: در پی بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، فشارها و رایزنی‌های فشرده‌ای از سوی قطر و پاکستان برای متوقف کردن دور جدید درگیری‌ها آغاز شده است؛ چرا که شعله‌ور شدن مجدد جنگ می‌تواند مذاکرات جاری را با شکست مواجه کند.

نشست نتانیاهو لغو شد

نتانیاهو پس از حمله به ضاحیه بیروت نشست عمومی خود در یک برنامه را به دلایل امنیتی و ترس از پاسخ ایران و یا لبنان لغو و به مخفیگاه گریخت.

«اسرائیل» برای احتمال حمله موشکی ایران آماده می‌شود

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: «اسرائیل» برای احتمال حمله موشکی ایران آماده می‌شود و سطح هشدار خود راا افزایش داده است.

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اسرائیل حزب الله لبنان ضاحیه بیروت لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵۵
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
17
117
پاسخ
طبق نقشه دارن میرن جلو ... مرحله بعدی ایران هست .. شک داری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
همانطور که اسرائیل لبنان را بخشی از توافق نمی داند ایران نیز رسماً باید اعلام کند که اسرائیل بخشی از توافق نخواهد بود!
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اگر اسرائیل بخشی از توافق نباشه و بعد تمام سلاحهای آمریکایی بهش داده بشه و پشتیبانی هوایی مثل همیشه برقرار بشه، میشه همون جنگ 12 روزه. عملا جنگ به اسم اسرائیل هست اما داریم با آمریکا میجنگیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
نباید با شاخ غول در میوفتادید
رسول
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بله مرحله ی بعدی ایران است اگر در تله ی آنها بیفتیم و کاری را بکنیم که منتظرش هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
55
94
پاسخ
وقتشه ایران پاسخ بده و الا همه چی مثل اول میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
پاسخ بده و بعد هم بگه عملیات پایان یافت !!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اعراب باید پاسخ بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
معلومه خیلی دلار و طلا پس انداز کردی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
فکر کردی اسرائیل نمیدونه ایران پاسخ میده؟ اونم همینو میخواد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
فکر کردی اسرائیل نمیدونه ایران جواب میده؟ اینها تله گذاری کردند ، نباید طبق سناریوی آنها جلو رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
2
پاسخ
بزن که توافق معنی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
2
پاسخ
قابل توجه قالیباف و عراقچی ، سراغ تک تک رزمندگان اسلام میآیند اگر ضعف نشان دهید و تسلیم ترامپ تروریست بشوید واقعا تاسف ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
1
پاسخ
شهیدان زنده اند و نزد خدا روزی می خورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
0
پاسخ
عراقچی کجاست؟
اسلام پیروز است
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
2
پاسخ
بازهم به لبنان زیبای ما حمله کردند این حرامی ها. نباید توافق را قبول کنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
1
پاسخ
ما در جنگ بی تجربه بودیم اما کم کم داشتیم تجربه کسب میکردیم و باید دوباره اسراعیلو زد و توافق هم ولش کنید .روز آخر جنگ سه تا هواپیما زدیم و اونها دیگه آتش بس را به هر نحو قبول کردند..اگه یک هفته دیگه ادامه می‌دادند دیگه هواپیما نداشتند بیاد..نترسید و بزنید و معادله میدان را تغییر بدهید.
نوید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
3
پاسخ
اسراییل هیچ تقیدی به تعهدهایی که می‌پذیرد ندارد و یهودی جماعت ، پیمان شکن است.
ایران نباید امروز توافق را امضا کند.
سید مجید بزن که خوب می‌زنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
2
پاسخ
همین الان هم دیر شده، بزنید اسراییل پلید و
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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