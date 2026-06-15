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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه G جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصت طلایی یا مأموریت غیرممکن برای ایران؟

تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا یک مأموریت را دنبال می‌کند و آن هم رسیدن به جمع ۳۲ تیم پایانی‌ست.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۷۶
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16311 بازدید
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برنامه کامل گروه G جام جهانی ۲۰۲۶؛ فرصت طلایی یا مأموریت غیرممکن برای ایران؟

شاگردان امیر قلعه‌نویی این فرصت را دارند که با توجه به ۴۸ تیمی شدن جام جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار صعود ایران از گروهش در جام جهانی را رقم بزنند و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، بازهم یک مأموریت غیرممکن به پایان خواهد رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بدون تردید گروه G یکی از گروه‌های پرمخاطب جام جهانی ۲۰۲۶  کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برای هواداران فوتبال ایران خواهد بود؛ جایی که تیم ملی ایران باید در آن مقابل بلژیک، مصر و نیوزیلند صف‌آرایی کند. گروهی که روی کاغذ با حضور بلژیک، یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا، دشوار به نظر می‌رسد اما در عین حال فرصت مناسبی برای ایران فراهم کرده تا برای نخستین بار در تاریخ خود از مرحله گروهی جام جهانی عبور کند.

البته حواشی پیرامون حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ از بحث تغییر محل کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک گرفته تا ماجرای صدور ویزا برای اعضای کاروان ایران. با این حال شاگردان امیر قلعه‌نویی در نهایت راهی این رقابت‌ها شده‌اند و حالا باید در زمین مسابقه مقابل بلژیکِ پرستاره، مصرِ مدعی و نیوزیلند قرار بگیرند.

بلژیک با نسل جدید ستاره‌های خود همچنان یکی از تیم‌های مطرح فوتبال اروپا محسوب می‌شود. مصر نیز با تکیه بر تجربه و کیفیت بازیکنانی چون محمد صلاح و عمر مرموش یکی از قدرتمندترین تیم‌های آفریقا به شمار می‌رود؛ نیوزیلند هم هرچند کم‌نام‌ترین تیم این گروه است، اما همواره رقیبی سرسخت برای حریفان خود بوده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که رقابت برای صعود در این گروه تا روز پایانی ادامه خواهد داشت.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.

  • گروه G: بلژیک، ایران، مصر و نیوزیلند

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)

  • بلژیک - مصر - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

سه‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)

  • ایران - نیوزیلند - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)

  • بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ جون ۲۰۲۶)

  • نیوزیلند - مصر - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ جون ۲۰۲۶)

  • نیوزیلند - بلژیک - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور
  • مصر - ایران - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
7
پاسخ
خسته نباشید !!! جام جهانی های قبلی که با ۳۲ تیم شروع میشد ! حالا اگر رفتید جزو ۱۶ تیم ای !!میگیم یه کاری کردن والا جزو ۳۲ تیم شدن که هنر نیست
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
10
پاسخ
با تیم پیر و مربی بدرد نخور بهترین حالت دو امتیاز هست
برچسب منتخب
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