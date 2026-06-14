دولت وضعیت استخدامی معلمان را تعیین تکلیف کند

نایب‌ رئیس مجلس با اشاره به وضعیت نیروهای آموزشی همچون نیروهای طرح امین، پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و نیروهای شرکتی، گفت: این نیروها سال‌ها در آموزش‌ و پرورش خدمت کرده‌اند. لازم است دولت با اتخاذ یک تصمیم واحد، وضعیت استخدامی آنان را تعیین تکلیف کند تا این بلاتکلیفی پایان یابد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه مجازی مجلس با وزرای آموزش و پرورش و علوم، با اشاره به چالش‌های نظام آموزشی کشور، گفت: سهم آموزش‌وپرورش از بودجه دولت از سال ۱۳۸۲ تاکنون از ۱۵.۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافته که این مسئله برای آینده کشور مصیبت‌بار است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هزار معلم در کشور کمبود داریم، گفت: این کمبود بر دوش معلمان شاغل است و به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و افزایش افت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر گذاشته است.

هنوز عدالت آموزشی به طور کامل محقق نشده است

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه هنوز عدالت آموزشی به طور کامل محقق نشده است، اظهار کرد: نتوانسته‌ایم امکانات آموزشی را به صورت عادلانه در اختیار همه دانش‌آموزان سراسر کشور قرار دهیم و این مسئله همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام تعلیم و تربیت است.

وی افت کیفیت آموزشی را از دیگر مشکلات جدی آموزش و پرورش دانست و گفت: بخشی از این مسئله به وضعیت آموزشی و توانمندسازی معلمان بازمی‌گردد. لازم است برنامه‌های جدی برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی فرهنگیان دنبال شود.

دولت صندوق ذخیره فرهنگیان را به جایگاه واقعی خود بازگرداند

حاجی‌بابایی با اشاره به مطالبات فرهنگیان درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: امروز نزدیک به ۲ میلیون فرهنگی نسبت به آینده این صندوق دغدغه دارند. انتظار می‌رود دولت با یک تصمیم اساسی، صندوق ذخیره فرهنگیان را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت دانشگاه فرهنگیان، گفت: با وجود کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم، دانشگاه فرهنگیان همچنان با کمبود ساختمان، امکانات و زیرساخت‌های آموزشی مواجه است. هرچند اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما این اقدامات پاسخگوی نیاز‌های موجود نیست و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در این دانشگاه صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به وضعیت نیرو‌های آموزشی همچون نیرو‌های طرح امین، پیش‌دبستانی، نهضت سوادآموزی و نیرو‌های شرکتی، گفت: این نیرو‌ها سال‌ها در آموزش و پرورش خدمت کرده‌اند. لازم است دولت با اتخاذ یک تصمیم واحد، وضعیت استخدامی آنان را تعیین تکلیف کند تا این بلاتکلیفی پایان یابد.

برنامه‌های آموزشی کشور متناسب با شرایط پساجنگ بازنگری شود

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ، اظهار کرد: امروز باید متناسب با شرایط جدید کشور، برنامه‌های حوزه آموزش و آموزش عالی بازنگری شود. کمیسیون آموزش مجلس با تشکیل کارگروهی مشترک با وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، پیشنهاد‌های اصلاحی لازم برای برنامه هفتم توسعه را تدوین کند.

حاجی‌بابایی همچنین با انتقاد از تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های آموزشی گفت: اگر درباره موضوعاتی مانند امتحانات پایه یازدهم چند ماه زودتر تصمیم‌گیری می‌شد، این حجم از نگرانی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد نمی‌شد. تصمیمات آموزشی باید به‌موقع، شفاف و بدون ابهام اتخاذ شود.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد وحدت رویه در اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: لازم است این وزارتخانه یک سخنگوی واحد داشته باشد تا همه اطلاع‌رسانی‌ها از یک مرجع انجام شود و از انتشار اظهارنظر‌های متفاوت و ایجاد سردرگمی جلوگیری شود.

حقوق معلمان پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان گفت: در شرایطی که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، بخش قابل توجهی از معلمان با وجود اعمال افزایش حقوق، به دلیل سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت، عملا دریافتی حدود ۱۸ میلیون تومان دارند که پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. با چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت کیفیت آموزشی ارتقا یابد و افت تحصیلی کاهش پیدا کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد در میان تصمیم‌گیران کشور، کسی که مسائل معلمان را از نزدیک لمس کرده باشد حضور ندارد چرا که اگر چنین بود، تصمیمات مناسب‌تری برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان اتخاذ می‌شد.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آموزش عالی، گفت: امروز دانشجویان، اعضای هیات علمی و حتی خود دانشگاه‌ها از وضعیت موجود رضایت ندارند و بسیاری از دانشگاه‌ها با مشکلات مالی و کسری بودجه روبه‌رو هستند که این وضعیت ضرورت ساماندهی آموزش عالی را دوچندان کرده است.

کمیسیون آموزش برنامه جامعی برای حوزه آموزش در دوران پساجنگ آماده کند

وی تأکید کرد: اصلاح ساختار وزارت علوم و ساماندهی آموزش عالی، به ویژه در شرایط پساجنگ، ضرورتی انکارناپذیر است و باید تکلیف مأموریت، ظرفیت و ساختار دانشگاه‌ها مشخص شود تا منابع کشور به شکل هدفمند هزینه شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه از کمیسیون آموزش مجلس خواست با حضور وزیر علوم، وزیر آموزش‌وپرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط، ظرف یک ماه برنامه جامعی برای حوزه آموزش کشور در دوران پساجنگ تدوین و برای اصلاح برنامه هفتم توسعه آماده کند.

همه مراکز آموزش عالی نباید به دلیل شرایط جنگی تعطیل باشند

وی همچنین با انتقاد از تعطیلی گسترده دانشگاه‌ها در شرایط فعلی گفت: همه مراکز آموزش عالی نباید به دلیل شرایط جنگی تعطیل باشند. در مناطقی که شرایط عادی است، کلاس‌های درس باید با رعایت ملاحظات لازم برگزار شود و تنها مناطقی که ضرورت دارد، مشمول تعطیلی شوند.

حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به لزوم انسجام در تصمیمات دولت، اظهار کرد: دولت باید پس از جمع‌بندی نهایی درباره هر موضوع، یک تصمیم واحد اتخاذ و همان را اعلام کند؛ اینکه یک تصمیم اعلام شود و سپس توسط دستگاه یا مسئول دیگری نقض شود، موجب بی‌اعتمادی مردم، معلمان، دانشجویان و استادان خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از وزرای آموزش‌وپرورش و علوم و معاونان آنان، ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مجلس، تصمیمات مؤثری برای ارتقای کیفیت آموزش، بهبود معیشت فرهنگیان، ساماندهی آموزش عالی و پاسخگویی به نیاز‌های کشور در دوران پساجنگ اتخاذ شود.