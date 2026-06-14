زنده به گور شدن مرد جوان توسط همکارش

به گزارش تابناک به نقل از جام جم؛ تحقیقات درباره این پرونده از ۲ سال قبل و با گزارش ناپدید شدن مرموز مرد تبعه افغانستان در اطراف تهران آغاز شد. شاکی در جریان تحقیقات گفت: پسرم در کار ساخت استخر باغ و ویلا هست. ۲ روز قبل مردی با او تماس گرفت و خواست برای بازدید باغ او به حاشیه تهران برود که بعد از رفتن به آنجا، دیگر بازنگشت. احتمال می‌دهم تماس برای کشاندن پسرم به محلی خلوت باشد و بلایی سر او آورده باشند.

پس از این شکایت، ماموران تحقیقات خود را آغاز و ۲ متهم را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند. متهمان در تحقیقات اولیه منکر قتل شدند، اما در ادامه لب به اعتراف گشودند و جزئیات قتل را فاش کردند. در ادامه جسد مقتول در حالی که در باغی دفن شده بود، کشف شد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در جلسه دادگاه، اولیای دم برای قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند.

سپس متهم ردیف اول در جایگاه ایستاد و گفت: من و مقتول همکار بودیم، اما او برای انجام کار قیمت پایینی می‌گرفت که کاسبی من را به هم ریخته بود. برای همین تصمیم به حذفش گرفتم. به بهانه کار با او قرار صوری گذاشته، همراه کارگرم به باغ رفته و وقتی مرد جوان به آنجا آمد، به‌شدت کتکش زدیم و کارگرم او را زنده به‌گور کرد.

متهم ردیف دوم هم مدعی شد صاحبکار با شلیک گلوله مرد جوان را کشت و من فقط جسدش را دفن کردم. قصد قتل نداشتیم و قرار بود او را بترسانیم تا دستمزد بیشتری بگیرد.

پس از دفاعیات متهمان، قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به قصاص و کارگرش را به حبس محکوم کردند.