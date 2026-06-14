روزنامه گاردین در گزارشی همزمان با سالروز ۸۰ سالگی دونالد ترامپ از افزایش نگرانی ها و تردیدها در مورد وضعیت جسمانی و ذهنی رئیس جمهوری ایالات متحده خبر داد و نوشت: برخی تحلیلگران معتقدند دولت دوم وی احتمالا با مرگ سیاسی او پایان می یابد.

امروز سالروز تولد ترامپ است و وی به عنوان مسن‌ترین رئیس‌جمهوری امریکا می خواهد به شیوه خود آن‌ را جشن بگیرد که همزمان درگیری جنگی نامحبوب، تورم و افت شدید محبوبیت است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تارا ست‌مایر مدیر پیشین ارتباطات جمهوری‌خواهان در کنگره گفت: «دونالد ترامپ مدتی است که نشانه‌هایی از پیری را نشان می‌دهد. این موضوع را تقریبا می توان هر روز دید؛ از تلاش برای بیدار ماندن در نشست‌های رسمی تا برانگیختگی بیشتر به دلیل نرسیدن به خواسته‌هایش. اینها نشانه‌های یک فرد بالغ نیست که در آستانه ۸۰ سالگی قرار دارد.»

گاردین با تاکید بر این نکته که ترامپ مسن‌ترین رئیس جمهوری ایالات متحده است که سوگند یاد کرده، می‌افزاید: به گفته برخی منتقدان، او با رسیدن به سن ۸۰ سالگی، شواهد نگران‌کننده‌ای از زوال را نشان می‌دهد، وضعیتی که بیش از نیمی از روسای جمهور سابق هرگز دچارش نشدند، چراکه به عنوان مثال جرالد فورد در این سن خود را با بازی گلف سرگرم می‌کرد، جیمی کارتر خود را وقف فعالیت‌های بشردوستانه کرده و رونالد ریگان در حال تنظیم کتاب خاطراتش بود.

نتایج یک نظرسنجی رویترز و شرکت ایپسوس در ماه فوریه (بهمن) نشان داد که ۶۱ درصد از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند ترامپ با افزایش سن، دمدمی مزاج‌تر شده است و یک نظرسنجی دیگر در ماه آوریل (فروردین) نیز نشان داد که بیشتر مردم نگران خلق و خو و تیزبینی ذهنی او هستند.

این گزارش می‌افزاید: وضعیت ذهنی و فیزیکی ترامپ به گونه‌ای شده که برای دستیاران او هم دشوار است بخواهند نشانه‌های پیری ترامپ را پنهان کنند. زیرا تصاویر بسیاری از دست‌های کبود رئیس جمهوری ایالات متحده و مچ پای متورم منتشر شده که کادر پزشکی وی عمدتا جزئی توصیف کرده و نادیده می‌گیرند.

برنامه های علنی وی نیز به طرز چشمگیری کم شده است و بیشتر شامل ساعت های طولانی موسوم به زمان اجرایی پشت درهای بسته است. سفرهای کاری او نیز از ابتدای سال جاری میلادی به محیط کاخ سفید و باشگاه های خصوصی وی در فلوریدا و نیوجرسی محدود شده است.

موضوع دیگر از نگاه ستون نویس گاردین، خواب آلودگی ترامپ است؛ وی در ماه های اخیر به طرز فزاینده‌ای در حال چرت زدن در رویدادهای عمومی دیده شده است از جمله به تازگی در یک بازی بسکتبال که دوربین‌ها تصاویر او را ثبت کردند. هرچند دستیارانش اصرار دارند که او احتمالا هنگام عکس گرفتن در حال پلک زدن بوده و یا با دقت گوش می داده است.

دیویس اینگل سخنگوی کاخ سفید اصرار دارد که ترامپ همچنان «تیزبین‌ترین و در دسترس‌ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا» است. خود ترامپ هم بارها با افتخار گفته است که در آزمون های شناختی نمره کامل گرفته است که به گفته وی روسای جمهوری قبلی از عهده اش برنمی آمدند.

اما به باور بسیاری از ناظران این چرخش‌ها نه تنها قانع کننده نیست بلکه نتیجه معکوس می دهد.

کرت باردلا مفسر سیاسی و دستیار سابق کنگره گفت: «جای تعجب نیست که شخصی در آستانه هشتاد سالگی است و علائم پیری را نشان دهد. زمان شکست‌ناپذیر است؛ این در مورد همه از جمله دونالد ترامپ صدق می‌کند و اگر او به جای پنهان کردن آن، به این موضوع اعتراف کند، من به او به عنوان فرمانده کل قوا اعتماد بیشتری خواهم داشت.»

باردلا افزود: «اما پنهان کردن آن نشانه ضعف است. شفاف، رک و رو راست بودن نشانه قدرت است. اینکه کاخ سفید با مسخره کردن تمامی این اظهارات به دنبال متقاعد کردن ما است تا ثابت کند او پیر نمی‌شود، برای مردم آمریکا توهین‌آمیز است، احمقانه است، بوی ناامیدی می‌دهد و باعث می‌شود همه باور کنند که ماجرا چیزی بیش از آن است که به چشم می‌آید و چندان خوب نیست. پنهان‌کاری بی‌اعتمادی می‌آورد.»

برخی تحلیلگران نیز استدلال می‌کنند که روانِ بی‌ثباتِ ترامپ با کاهش توان فیزیکی در حال فرسایش است. منتقدان نیز می گویند در حالیکه آمریکا درگیری جنگ با ایران است و شهروندان تحت فشار شدید هزینه‌های زندگی قرار دارند، او از سالن رقص ۱.۴ میلیارد دلاری و بازسازی استخر یادبود لینکلن و برنامه‌هایی برای ساخت یک طاق نصرت حرف می‌زند.

در این میان اظهارات اخیر وی هم به طور فزاینده‌ای بی‌ربط، تکراری و گیج‌کننده شده است و بسیاری از استراتژیت های جمهوری خواه را دلخور کرده است؛ از جمله اینکه می گوید «من به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم»، «من به انتخابات میان‌دوره‌ای اهمیتی نمی‌دهم» و «من تورم را دوست دارم».

گاردین در این زمینه به مصاحبه اخیر ترامپ با ان بی سی نیوز اشاره می کند؛ اینکه او چگونه در مقابل مجری برنامه پس از راستی آزمایی‌های دروغین در مورد تقلب انتخاباتی از کوره در رفت و به مجری گفت یا احمق است و یا فاسد و سپس برنامه را تمام کرد.

لری ساباتو مدیر مرکز سیاست در دانشگاه ویرجینیا در مورد علاقه ترامپ به چرت زدن، به شوخی گفت: «نباید بخندی، این تنها زمانی است که او آرام به نظر می‌رسد. این تنها زمانی است که دهانش بسته است و حرف زننده‌ای نمی‌زند، بنابراین من همیشه وقتی چرت می‌زند، سپاسگزار هستم.»

او سپس ادامه داد: «مشخص است که هیچ یک از خانواده و نزدیکان ترامپ کنترلی روی او ندارد. هیچ فردی در این سن نباید تا نیمه شب بیدار بماند و و یا مدام بیدار شود و پیام‌های عجیب و غریب در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند.»

گاردین می‌افزاید: بنابراین، انتظار می‌رود ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده تولد ۸۱ و ۸۲ سالگی خود را جشن بگیرد، به ویژه باتوجه به تیم وفاداران وی که بعید می‌رسد براساس متمم ۲۵ قانون اساسی بخواهند چنین رئیس جمهوری با وضع کنونی که کدهای هسته ای هم در اختیارش است از مقام خود برکنار کنند. اما او احتمالا در صورت پیروزی دموکرات‌ها در دوره بعدی، به عنوان یک رئیس‌جمهور ناتوان با مرگ سیاسی روبرو خواهد شد.

لری جیکوبز مدیر مرکز مطالعات سیاست و حکومت در دانشگاه مینه سوتا، معتقد است که سوالات مربوط به قضاوت و خلق و خوی قدرتمندترین مرد جهان و خطرات بالقوه او برای نظم جهانی، در سال‌های آینده طولانی‌تر می شوند.

وی گفت: «بی‌پروایی در تصمیم‌گیری‌ها، ناتوانی در تفکر منطقی، عمل بر اساس انگیزه‌های آنی، گم کردن مرز واقعیت و پیام های سیاسی با افزایش سن ترامپ بیشتر شده است. بیشتر مهارت های روسای جمهور با افزایش سن از بین می روند، اما در مورد ترامپ این موضوع او را تا مرز خطرناکی پیش برده است.»

جیکوبز هشدار داد: «آمریکا و جهان دو سال ترسناک در پیش دارند. ترامپ به عنوان کسانی که رابطه چندانی با واقعیت ندارد، قدرت بیش از اندازه ای دارد. سن، ترامپ را به رئیس جمهور خطرناک‌تری تبدیل می‌کند.»

