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افشای محرمانه‌ها به نام انقلابی‌گری / چه کسی پاسخگوی هزینه‌های این بی‌مبالاتی است؟

انتشار جزئیات یک پیش‌نویس محرمانه و روایت‌سازی یک‌جانبه از آن، پرسش‌های جدی درباره حدود مسئولیت‌پذیری برخی چهره‌های سیاسی ایجاد کرده است. آیا هر فردی که به اسناد حساس دسترسی پیدا می‌کند، مجاز است آنها را به تریبون عمومی بیاورد و از جانب کل نظام درباره آن قضاوت کند؟
کد خبر: ۱۳۷۹۰۵۴
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4567 بازدید
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۱۳

افشای محرمانه‌ها به نام انقلابی‌گری؛ چه کسی پاسخگوی هزینه‌های این بی‌مبالاتی است؟

به گزارش تابناک، در حالی که هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی کشور ادامه دارد، برخی چهره‌های سیاسی با استناد به متونی که اساساً محرمانه و غیرقطعی محسوب می‌شوند، اقدام به قرائت بند به بند مفاد پیش‌نویس‌ها در رسانه‌ها کرده‌اند؛ رفتاری که فارغ از محتوای سند، خود محل سؤال است. اگر سندی محرمانه است، چگونه در اختیار افراد خارج از فرآیند اجرایی قرار گرفته و مهم‌تر آنکه با چه مجوزی جزئیات آن در فضای عمومی بازگو می‌شود؟ آیا محرمانگی فقط برای دولت و دستگاه‌های مسئول الزام‌آور است و برخی افراد خود را از این قاعده مستثنی می‌دانند؟

مسئله دوم به نحوه روایت‌سازی بازمی‌گردد. حتی اگر نسبت به برخی مفاد یک پیش‌نویس انتقاد وجود داشته باشد، تبدیل یک متن پیچیده دیپلماتیک به «تسلیم‌نامه» و نادیده گرفتن هرگونه امتیاز، فرصت یا نقطه قوت احتمالی آن، بیش از آنکه نقد کارشناسی باشد، نوعی عملیات روانی علیه افکار عمومی است. جامعه حق دارد تصویر کامل را ببیند، نه روایتی گزینشی که صرفاً بر بخش‌های منفی تمرکز می‌کند. کسانی که تنها بخشی از واقعیت را برجسته می‌کنند، در حقیقت در حال شکل‌دهی به یک برداشت سیاسی از متن هستند، نه ارائه یک تحلیل منصفانه.

اما پرسش اصلی اینجاست؛ اگر فردا همین پیش‌نویس با اصلاحات لازم به توافقی مورد تأیید ارکان تصمیم‌گیر کشور تبدیل شود، آیا کسانی که امروز از تریبون‌های مختلف روایت «تحمیل»، «شکست» و «تسلیم» می‌سازند، مسئولیت آثار اجتماعی سخنان خود را خواهند پذیرفت؟ در شرایط حساس کنونی، بزرگ‌ترین سرمایه کشور انسجام ملی است. هیچ کس حق ندارد پیش از نهایی شدن تصمیمات، با افشای اسناد محرمانه و تولید روایت‌های یأس‌آفرین، این سرمایه را قربانی رقابت‌های جناحی کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۳
کاوه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
2
پاسخ
تو ایران فقط مردم نامحرمند ؟! کل دنیا به این متون دسترسی دارند فقط ایرانیا نباید بدونند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
1
پاسخ
مردم مطمنا به خاطر کشورشون تو خیابون هستن نه بخاطر جلیلی و پایداری ها. کشور رو همین شما به اینجا رسوندید متاسفانه با ندانم کاری در طول سالها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
1
پاسخ
مگر مردم نامحرمند؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
2
پاسخ
تفاهم یک بده وبستان است.باید سعی کرد در این بده وبستان انتفاعی حاصل گردد.
بهمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
1
پاسخ
محرمانه یعنی چه!!؟ملت نامحرمند!!؟اگرپنهان شودبدون تردیدذلت وخیانت است وتوجیهه وتفسیرهم ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
2
پاسخ
اگر راست می گویید , اشخاص افشاگر مشخص هستند چرا رسوا و تنبیه شان نمی کنید چرا که ضربه این افراد به ملت ایران بدتر از بمب های آمریکا است چون اثرات مخربش همچنان ادامه دارد و مثل بمبی است که هر روز منفجر می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
1
پاسخ
این جماعت مصونیت تام دارند نگران فردا نباشید
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
1
پاسخ
ما متن قرارداد محرمانه نداریم مردم ایران باید بدانند چون از طرف آن ها امضا می شود و آن ها هستند که قرن ها هزینه اش را می دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
0
پاسخ
فرق اسرائیل با ایران در همین است که آنها مخفیانه و غیرقابل پیش‌بینی عمل می‌کنند ولی ما در بوق و کرنا میکنیم تا جایی که هر کسی بلند می‌شود اظهار نظر میکند وقتی تخصصی ندارد و بعد کشور را به هرج و مرج میکشند، هیئت مذاکره کننده قطعا با علم و آگاهی و با مشورت با رهبری تصمیم به توافق گرفتند پس لطفا بگذارید کار جلو برود و اینقدر برای هر چیزی سنگ اندازی نکنید
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
0
پاسخ
درود بر حدادیان
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