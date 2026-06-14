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خوابگاه‌های آسیب دیده بازسازی شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به آسیب‌دیدگی شدید خوابگاه دانشجویان بین‌الملل این دانشگاه در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: عملیات بازسازی و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده انجام شده و با وجود تداوم چالش کمبود ظرفیت خوابگاهی، دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید از نظر اسکان دانشجویان با مشکلی مواجه نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۴۷
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خوابگاه‌های آسیب دیده بازسازی شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر سیدرضا رئیس‌کرمی در حاشیه آیین بزرگداشت و تجلیل از خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه (جنگ تحمیلی سوم) که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، اظهار کرد: این دانشگاه در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، ۲۷ شهید را از خانواده دانشگاهی خود تقدیم کشور، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی کرده است.

وی افزود: یکی از این شهدا از همکاران دانشگاه بود که ساعت ۱۷ هنگام بازگشت از محل کار، بر اثر انفجار در میدان انقلاب به شهادت رسید. سایر شهدا نیز از فرزندان، همسران و برادران همکاران دانشگاه بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدا گفت: این برنامه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و اداره ایثارگران دانشگاه برگزار شد تا ضمن پاسداشت مقام شهدا، همراهی دانشگاه با خانواده‌های آنان نیز نشان داده شود.

وی ادامه داد: حضور در کنار خانواده‌های شهدا تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه برای مجموعه دانشگاه یک ضرورت اخلاقی و فرهنگی به شمار می‌رود؛ چراکه برای تداوم مسیر خدمت، نیازمند الگوگیری از منش و سجایای اخلاقی شهدا هستیم.

رئیس‌کرمی با تأکید بر نقش حوزه سلامت در شرایط بحرانی اظهار کرد: یکی از دلایل مهم تاب‌آوری کشور و جامعه در برابر حملات اخیر، پایداری حوزه سلامت در کنار حوزه امنیت بود. نظام سلامت با تکیه بر ایثار و فداکاری کارکنان خود، در این ایام حتی یک لحظه خدمت‌رسانی را متوقف نکرد.

وی افزود: همکاران ما در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به صورت شبانه‌روزی حضور داشتند و با وجود همه دشواری‌ها، خدمات درمانی به مردم تعطیل نشد و همین مسئله یکی از عوامل اصلی قدرت کشور در این جنگ و شرایط مشابه محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره خسارات واردشده به زیرساخت‌های دانشگاه در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: خوابگاه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه در خیابان حجت‌دوست دچار آسیب جدی شد، اما پس از وقوع خسارت، عملیات بازسازی انجام شد و این مجموعه بار دیگر به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: با وجود رفع خسارت‌های ناشی از جنگ، کمبود فضای خوابگاهی همچنان یکی از مسائل مهم دانشگاه‌ها، به‌ویژه در تهران، است و ظرفیت اسکان دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیازمند توسعه و افزایش است. با این حال، بازسازی‌های لازم انجام شده و برای آغاز سال تحصیلی جدید مشکلی از این بابت وجود ندارد.

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