ترکیب احتمالی ایران مقابل نیوزیلند
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ سایت ESPN درباره اولین دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: این اولینبار است که این دو تیم در یک دوره از رقابتهای جام جهانی فیفا برابر هم قرار خواهند گرفت و بنابراین اولین دیدار آنها در بزرگترین صحنه ورزش جهان خواهد بود. هر دو تیم در مرحله مقدماتی درخشیدند. ایران در ۱۶ مسابقه تنها یک بار تن به شکست داد (پس از قطعی شدن صعود) و هفتمین حضور خود در این رویداد جهانی را ثبت کرد. نیوزلند نیز با یک درخشش کامل در اقیانوسیه (۵ پیروزی، ۲۹ گل زده و تنها یک گل خورده) به سومین جام جهانی خود رسید.
ترکیب احتمالی ایران در دیدار با نیوزیلند
علیرضا بیرانوند، آریا یوسفی، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، حسین کنعانیزادگان، محمد محبی، احسان حاجصفی، علی قلیزاده، مهدی طارمی، سامان قدوس و امیرحسین حسینزاده.
آیا ایران میتواند تمرکز کامل روی زمین داشته باشد؟
سایت ESPN در ارزیابی خود از تیم ملی ایران نوشت: ایران در تمام طول مسیر آمادهسازی به دلیل درگیری با ایالات متحده، در تیتر اخبار بوده است. حضورشان در مسابقات در خطر بود و حتی اکنون نیز مجبور شدهاند کمپ خود را در مکزیک برپا کنند و تردد رفت و برگشتی به خاک آمریکا داشته باشند.
پیشتر امیر قلعهنویی در گفتگو با سایت فیفا در این باره گفت: ما مشکلات زیادی داشتیم اما بازیکنان بهترین تلاش خود را کردند و فداکاریهای زیادی انجام دادند. آنها میتوانند در جام جهانی کاری حماسی کنند. آنها پتانسیل فنی را دارند که این جام جهانی را به یادماندنی کنند.
کریس وود، مهره کلیدی نیوزلند باقی مانده است
کریس وود مهاجم ۳۴ ساله ناتینگهام فارست (رکورددار بیشترین بازی و بیشترین گل ملی برای نیوزلند) با وجود مصدومیتهای فصل گذشته، همچنان مهره کلیدی آل وایتس محسوب میشود. دارن بیزلی، سرمربی نیوزلند امیدوار است خط دفاعی مستحکم تیمش (که اخیرا برابر انگلیس تنها یک گل دریافت کرد) شرایط بسیار خوبی برای دیدار با ایران داشته باشد.
ورزشگاه سو فای لسآنجلس جدیدترین ورزشگاه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که در سپتامبر ۲۰۲۰ افتتاح شد و قرار است میزبان این دیدار باشد.