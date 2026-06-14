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کارشناس آمریکایی: موشک‌های ایران رهگیری نمی‌شوند

تئودور پستول، مشاور سابق رئیس عملیات دریایی آمریکا در پنتاگون اعلام کرد که ایران نسل کاملی از موشک های بالستیک غیر قابل رهگیری در اختیار دارد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۳۶
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کارشناس آمریکایی: موشک‌های ایران رهگیری نمی‌شوند

تئودور پستول، مشاور سابق رئیس عملیات دریایی آمریکا در پنتاگون و استاد دانشگاه در موسسه MIT، با اذعان به افزایش توانمندی ‌های نظامی ایران گفت که موشک‌های بالستیک ایران دقیق‌تر و مخرب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پستول افزود: موشک‌های بالستیک ایرانی ها به طور استثنایی فراتر از چیزی است که در ابتدا و حتی در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ دیدم و این موشک ها خسارات جدی به اهداف با ارزش استراتژیک بالا برای اسرائیلی‌ها وارد می‌کنند.

رهگیری موشک‌های بالستیک ایران غیرممکن است

وی در یک مصاحبه تلویزیونی اذعان کرد که در تخمین خود مبنی بر محدود بودن خسارات احتمالی وارد شده به تل آویو از سوی تهران اشتباه کرده است، چرا که تهران یک نسل کامل از موشک‌های جدیدتر و کارآمدتر را رو کرده است که رهگیری آنها غیرممکن است.

پستول تاکید کرد: آنها به هیچ وجه قابل رهگیری نیستند، این موشک ها کلاهک‌های بزرگتر و مخرب‌تری حمل می‌کنند. ایران تعداد زیادی از این موشک ها را در اختیار دارد که با دقت بالا به سمت اهداف مورد نظر شلیک می‌شوند، به این ترتیب قابلیت تمرکز در اهداف آنها نیز وجود دارد.

پستول شرایط سامانه های دفاع هوایی رژیم صهیونیستی در تلاش برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران را «احمقانه» توصیف کرد و گفت: این سامانه ها عملاً هیچ توانایی قابل توجهی در مقابله با موشک های ایرانی ندارند.

تل آویو بزرگترین تهدید هسته‌ای در خاورمیانه

این کارشناس آمریکایی با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید هسته‌ای در خاورمیانه است، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را مسئول وضعیت کنونی در لبنان دانست که ارتش اسرائیل را در تنگنا قرار داده است.

وی افزود که ارتش رژیم صهیونیستی با وضعیت بسیار بحرانی روبرو است و در آستانه فروپاشی به دلیل فرسایش در باتلاق لبنان قرار دارد. فرماندهان نظامی آن قصد دارند به نتانیاهو اطلاع دهند که در یک تنگنای بحرانی هستند و تعدادی زیادی از نظامیان خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند کاری انجام دهند.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
2
پاسخ
مشاور سابق؟؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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